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Amerika lecsapott Iránra - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék
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Amerika lecsapott Iránra - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Portfolio
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Hétfőn az iráni deeszkalációs várakozások emelkedésének hatására jelentős esést láthattunk az energiaárakban, az AI-trade körüli aggodalmak fokozódása miatt azonban nem volt felőhetlen az öröm a tőzsdéken. Ezt követően viszont kedd reggelre sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok támadást hajtott végre az Iránhoz tartozó Kesm szigete ellen, miközben a Trump-kormányzat nyilvánosan arról beszél, hogy egyre közelebb kerülhetnek a diplomáciai megállapodáshoz.

Az események hatására emelkedik az olajár, illetve jöhet az újabb esés a tőzsdéken.
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Egyre feljebb az olajár

Már 2,1 százalékos pluszban, 110 dollár fölött tartózkodik a Brent jegyzése az éjszakai események után.

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Nagy mínuszok Dél-Koreában

3,6 százalékot esett a dél-koreai Kospi index, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok részvényeit valósággal ütötték a befektetők. A Samsung Electronics árfolyama 4,6, az SK Hynix pedig 5,7 százalékos mínuszban állt a mellékelt pillanatkép szerint.

Az esés hátterében elsősorban az amerikai technológiai részvények hétfői gyengélkedése, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése körüli aggodalmak állnak.

A hangulatot tovább rontotta, hogy az Oracle 20 milliárd dolláros tőkebevonási tervet jelentett be AI-infrastruktúrájának finanszírozására, ismét előtérbe helyezve a technológiai szektor egyre növekvő beruházási költségeit.

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A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!

Megérkezett a felpattanás a tőzsdékre, a befektetők pedig máris elkezdtek helyezkedni. Ennek kapcsán mutatunk most 5 olyan részvényt előfizetőinknek, amelyekben nagy fantáziát látnak a következő időszakra vonatkozóan a profik.

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A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!
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Rekordokat döntött az Apple, de ez sem volt elég

Az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket közölt az Apple, amely az iPhone-ok iránti erős keresletnek köszönhetően újabb bevételi rekordot döntött. A befektetők azonban nem fogadták kitörő lelkesedéssel a számokat, a részvények ugyanis közel 3 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben.

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Rekordokat döntött az Apple, de ez sem volt elég
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Kilőttek a Palantir bevételei, mégis esik a részvény

Az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló negyedéves számokat közölt a Palantir, amely a mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően közel megduplázta bevételeit. A vállalat ráadásul jelentősen megemelte éves előrejelzését is, a részvények azonban ennek ellenére estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

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Kilőttek a Palantir bevételei, mégis esik a részvény
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Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!

Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iránhoz tartozó Kesm-szigetre. A művelet célpontjai olyan iráni erők voltak, amelyek amerikai katonai eszközöket támadtak a térségben - számolt be a Times of Israel.

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Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!
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Nagyot gurított az olajóriás

A létesítményeit érő fegyveres támadások ellenére 34,5 százalékkal növelte adózott eredményét a harmadik negyedévben a szaúd-arábiai állami olajvállalat, az Aramco. A kiemelkedő pénzügyi teljesítmény hátterében elsősorban a növekvő árbevétel, a dráguló kőolaj, valamint egy vegyesvállalati részesedés értékesítése áll.

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Nagyot gurított az olajóriás
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Lefelé vették az irányt a fémek

Az Iránból érkező kedvező hírek egyik legnagyobb nyertesei a fémek voltak, a mostani fejlemények hatására azonban ismét nyomás alá került az arany és az ezüst is. Előbbi árfolyama 0,7, utóbbié pedig már 2,4 százalékos mínuszban van.

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Ugrik az olajár

Az amerikai csapás hírére emelkedésben van az olajár kedd reggel. A Brent hordónkénti árfolyama már 1,4 százalékot emelkedett, ezzel ismét a 110 dollárt teszteli a jegyzés.

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Rég nem látott bevételnövekedés jöhet a Magyar Telekomnál

Másfél éve nem látott bevételnövekedésről számolhat be a Magyar Telekom harmadik negyedéves gyorsjelentésében, amit szerdán tesz közzé a hazai távközlési vállalat a befektetői eseménynaptár szerint. Az inflációkövető díjkorrekció visszavezetése adott lendületet a bevételeknek az időszakban, de eredményszinten is javulást várnak az elemzők a konszenzus alapján.

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Rég nem látott bevételnövekedés jöhet a Magyar Telekomnál
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Jöhet az esés Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,23 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,32 százalékos mínuszban áll.
  • Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,03 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,08 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma Magyarországon az MNB a hitelintézetek összevont mérlegét publikálja, amely a bankrendszer hitel- és betétállományának alakulásába enged betekintést. Az Egyesült Államokban a szeptemberi gyáripari megrendelések mellett a JOLTS-jelentés érkezik: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiac helyzetének megítéléséhez ad támpontot. A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz. A kongresszusi erőviszonyok változása a kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét és a befektetői várakozásokat is alakíthatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 983,98 0,4% -0,7% 1,6% 8,2% 9,3% 44,2%
S&P 500 7 541,4 -0,5% -1,8% -2,3% 10,2% 10,3% 62,9%
Nasdaq 27 989,82 -1,4% -4,4% -9,1% 10,9% 8,2% 75,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 081,86 -0,3% 1,4% -7,7% 25,3% 20,4% 113,7%
Hang Seng 23 393,32 0,4% 0,8% -2,4% -8,7% -9,7% -6,8%
CSI 300 4 016,92 0,8% -2,1% -7,8% -13,2% -13,4% -17,0%
Európai részvényindexek              
DAX 25 981,09 0,6% 2,2% 3,0% 6,1% 8,4% 62,8%
CAC 8 047,69 1,0% 2,6% 1,9% -1,2% -0,9% 16,2%
FTSE 10 761,33 0,3% -0,1% 2,9% 8,4% 10,7% 47,9%
FTSE MIB 49 947,94 0,9% 1,5% -1,1% 11,1% 15,7% 83,7%
IBEX 18 957,8 1,6% -0,4% -0,7% 9,5% 18,2% 108,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 145 330 0,1% 1,0% 3,8% 30,9% 35,4% 166,4%
ATX 6 430,27 0,2% 2,6% -4,3% 20,7% 33,7% 70,2%
PX 2 636,01 0,3% 1,5% 0,8% -1,8% 10,0% 98,3%
Magyar blue chipek              
OTP 41 850 0,1% 2,4% 4,0% 19,2% 30,4% 125,0%
Mol 4 950 -1,0% 0,4% 2,0% 68,4% 67,2% 85,0%
Richter 13 000 0,4% -3,3% 6,3% 31,8% 25,4% 44,4%
Magyar Telekom 2 876 2,7% 8,0% 14,1% 60,5% 63,0% 568,8%
Nyersanyagok              
WTI 100,06 -7,0% -3,1% 2,2% 74,7% 62,0% 19,2%
Brent 104,85 -10,8% -10,0% 2,5% 72,3% 61,1% 24,0%
Arany 3 960,53 1,7% -1,4% -4,5% -8,4% -0,5% 121,4%
Devizák              
EURHUF 364,2500 -0,4% -0,8% -1,0% -5,1% -6,1% 1,3%
USDHUF 325,3104 -0,7% -1,0% -0,3% -0,5% -3,2% 4,8%
GBPHUF 436,4150 -0,7% -0,5% 0,6% -1,0% -1,4% 3,3%
EURUSD 1,1197 0,3% 0,2% -0,7% -4,7% -3,0% -3,3%
USDJPY 157,4800 0,0% -0,1% -0,1% 0,5% 2,2% 38,4%
GBPUSD 1,3417 0,1% 0,5% 1,3% -0,3% 2,1% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 674,25 -0,7% -4,2% -9,3% -13,6% -30,0% 21,2%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,27 -0,8% -5,8% -4,7% 14,2% 25,9% -2 168,4%
10 éves magyar állampapírhozam 5,53 0,0% -5,4% -4,2% -19,5% -19,7% 38,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Golden House Studio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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