Amerika lecsapott Iránra - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

Az események hatására emelkedik az olajár, illetve jöhet az újabb esés a tőzsdéken.
Egyre feljebb az olajár
Már 2,1 százalékos pluszban, 110 dollár fölött tartózkodik a Brent jegyzése az éjszakai események után.
Nagy mínuszok Dél-Koreában
3,6 százalékot esett a dél-koreai Kospi index, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok részvényeit valósággal ütötték a befektetők. A Samsung Electronics árfolyama 4,6, az SK Hynix pedig 5,7 százalékos mínuszban állt a mellékelt pillanatkép szerint.
Az esés hátterében elsősorban az amerikai technológiai részvények hétfői gyengélkedése, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése körüli aggodalmak állnak.
A hangulatot tovább rontotta, hogy az Oracle 20 milliárd dolláros tőkebevonási tervet jelentett be AI-infrastruktúrájának finanszírozására, ismét előtérbe helyezve a technológiai szektor egyre növekvő beruházási költségeit.
A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!
Megérkezett a felpattanás a tőzsdékre, a befektetők pedig máris elkezdtek helyezkedni. Ennek kapcsán mutatunk most 5 olyan részvényt előfizetőinknek, amelyekben nagy fantáziát látnak a következő időszakra vonatkozóan a profik.
Rekordokat döntött az Apple, de ez sem volt elég
Az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket közölt az Apple, amely az iPhone-ok iránti erős keresletnek köszönhetően újabb bevételi rekordot döntött. A befektetők azonban nem fogadták kitörő lelkesedéssel a számokat, a részvények ugyanis közel 3 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben.
Kilőttek a Palantir bevételei, mégis esik a részvény
Az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló negyedéves számokat közölt a Palantir, amely a mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően közel megduplázta bevételeit. A vállalat ráadásul jelentősen megemelte éves előrejelzését is, a részvények azonban ennek ellenére estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!
Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iránhoz tartozó Kesm-szigetre. A művelet célpontjai olyan iráni erők voltak, amelyek amerikai katonai eszközöket támadtak a térségben - számolt be a Times of Israel.
Nagyot gurított az olajóriás
A létesítményeit érő fegyveres támadások ellenére 34,5 százalékkal növelte adózott eredményét a harmadik negyedévben a szaúd-arábiai állami olajvállalat, az Aramco. A kiemelkedő pénzügyi teljesítmény hátterében elsősorban a növekvő árbevétel, a dráguló kőolaj, valamint egy vegyesvállalati részesedés értékesítése áll.
Lefelé vették az irányt a fémek
Az Iránból érkező kedvező hírek egyik legnagyobb nyertesei a fémek voltak, a mostani fejlemények hatására azonban ismét nyomás alá került az arany és az ezüst is. Előbbi árfolyama 0,7, utóbbié pedig már 2,4 százalékos mínuszban van.
Ugrik az olajár
Az amerikai csapás hírére emelkedésben van az olajár kedd reggel. A Brent hordónkénti árfolyama már 1,4 százalékot emelkedett, ezzel ismét a 110 dollárt teszteli a jegyzés.
Rég nem látott bevételnövekedés jöhet a Magyar Telekomnál
Másfél éve nem látott bevételnövekedésről számolhat be a Magyar Telekom harmadik negyedéves gyorsjelentésében, amit szerdán tesz közzé a hazai távközlési vállalat a befektetői eseménynaptár szerint. Az inflációkövető díjkorrekció visszavezetése adott lendületet a bevételeknek az időszakban, de eredményszinten is javulást várnak az elemzők a konszenzus alapján.
Jöhet az esés Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,23 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,32 százalékos mínuszban áll.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,03 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,08 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon az MNB a hitelintézetek összevont mérlegét publikálja, amely a bankrendszer hitel- és betétállományának alakulásába enged betekintést. Az Egyesült Államokban a szeptemberi gyáripari megrendelések mellett a JOLTS-jelentés érkezik: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiac helyzetének megítéléséhez ad támpontot. A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz. A kongresszusi erőviszonyok változása a kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét és a befektetői várakozásokat is alakíthatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 983,98
|0,4%
|-0,7%
|1,6%
|8,2%
|9,3%
|44,2%
|S&P 500
|7 541,4
|-0,5%
|-1,8%
|-2,3%
|10,2%
|10,3%
|62,9%
|Nasdaq
|27 989,82
|-1,4%
|-4,4%
|-9,1%
|10,9%
|8,2%
|75,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 081,86
|-0,3%
|1,4%
|-7,7%
|25,3%
|20,4%
|113,7%
|Hang Seng
|23 393,32
|0,4%
|0,8%
|-2,4%
|-8,7%
|-9,7%
|-6,8%
|CSI 300
|4 016,92
|0,8%
|-2,1%
|-7,8%
|-13,2%
|-13,4%
|-17,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 981,09
|0,6%
|2,2%
|3,0%
|6,1%
|8,4%
|62,8%
|CAC
|8 047,69
|1,0%
|2,6%
|1,9%
|-1,2%
|-0,9%
|16,2%
|FTSE
|10 761,33
|0,3%
|-0,1%
|2,9%
|8,4%
|10,7%
|47,9%
|FTSE MIB
|49 947,94
|0,9%
|1,5%
|-1,1%
|11,1%
|15,7%
|83,7%
|IBEX
|18 957,8
|1,6%
|-0,4%
|-0,7%
|9,5%
|18,2%
|108,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 330
|0,1%
|1,0%
|3,8%
|30,9%
|35,4%
|166,4%
|ATX
|6 430,27
|0,2%
|2,6%
|-4,3%
|20,7%
|33,7%
|70,2%
|PX
|2 636,01
|0,3%
|1,5%
|0,8%
|-1,8%
|10,0%
|98,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 850
|0,1%
|2,4%
|4,0%
|19,2%
|30,4%
|125,0%
|Mol
|4 950
|-1,0%
|0,4%
|2,0%
|68,4%
|67,2%
|85,0%
|Richter
|13 000
|0,4%
|-3,3%
|6,3%
|31,8%
|25,4%
|44,4%
|Magyar Telekom
|2 876
|2,7%
|8,0%
|14,1%
|60,5%
|63,0%
|568,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,06
|-7,0%
|-3,1%
|2,2%
|74,7%
|62,0%
|19,2%
|Brent
|104,85
|-10,8%
|-10,0%
|2,5%
|72,3%
|61,1%
|24,0%
|Arany
|3 960,53
|1,7%
|-1,4%
|-4,5%
|-8,4%
|-0,5%
|121,4%
|Devizák
|EURHUF
|364,2500
|-0,4%
|-0,8%
|-1,0%
|-5,1%
|-6,1%
|1,3%
|USDHUF
|325,3104
|-0,7%
|-1,0%
|-0,3%
|-0,5%
|-3,2%
|4,8%
|GBPHUF
|436,4150
|-0,7%
|-0,5%
|0,6%
|-1,0%
|-1,4%
|3,3%
|EURUSD
|1,1197
|0,3%
|0,2%
|-0,7%
|-4,7%
|-3,0%
|-3,3%
|USDJPY
|157,4800
|0,0%
|-0,1%
|-0,1%
|0,5%
|2,2%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3417
|0,1%
|0,5%
|1,3%
|-0,3%
|2,1%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 674,25
|-0,7%
|-4,2%
|-9,3%
|-13,6%
|-30,0%
|21,2%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,27
|-0,8%
|-5,8%
|-4,7%
|14,2%
|25,9%
|-2 168,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|0,0%
|-5,4%
|-4,2%
|-19,5%
|-19,7%
|38,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Golden House Studio
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