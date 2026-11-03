Amerika lecsapott Iránra - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék

3,6 százalékot esett a dél-koreai Kospi index, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok részvényeit valósággal ütötték a befektetők. A Samsung Electronics árfolyama 4,6, az SK Hynix pedig 5,7 százalékos mínuszban állt a mellékelt pillanatkép szerint.

Az esés hátterében elsősorban az amerikai technológiai részvények hétfői gyengélkedése, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése körüli aggodalmak állnak.

A hangulatot tovább rontotta, hogy az Oracle 20 milliárd dolláros tőkebevonási tervet jelentett be AI-infrastruktúrájának finanszírozására, ismét előtérbe helyezve a technológiai szektor egyre növekvő beruházási költségeit.