Figyelmeztetés érkezett, Európa súlyos csapdába sétál: bármikor elvághatják a kontinenst a legerősebb AI-modellektől

Mensch a berlini digitális csúcstalálkozón adott interjújában hangsúlyozta, hogy Európa nem veheti készpénznek a legmodernebb külföldi technológiákhoz való folyamatos hozzáférést, mivel
az amerikaiak és a kínaiak bármikor exportkorlátozásokat vezethetnek be.
A cégvezető szerint tévút az a szeptemberben több uniós vezető által is hangoztatott elképzelés, miszerint az alapmodellek fejlesztése helyett inkább a külföldi rendszerekre épülő alkalmazásokra kellene összpontosítani. Úgy véli, valódi eredményeket csak akkor lehet elérni, ha a gyárakat működtető és a tervezést támogató alaptechnológia is európai kézben marad.
A nyilatkozat apropóját az adta, hogy a német kormány hétfőn mutatta be új stratégiáját, amellyel 2030-ra szuverén MI-nemzetté kívánja tenni az országot, egyebek mellett három európai élvonalbeli kutatólaboratórium felépítésének támogatásával. Mensch üdvözölte a német törekvéseket, ám hozzátette, hogy a kihívást nem lehet tagállami szinten megoldani. A kontinensnek egységes európai stratégiára van szüksége, a fő problémát ugyanis nem a szakemberhiány, hanem a tőke és a hatalmas számítási kapacitás szűkössége jelenti. A témáról az Európai Unió huszonhét állam- és kormányfője a jövő heti, dublini informális találkozón tartja meg első célzott egyeztetését.
Bár a Mistral legnagyobb piaca jelenleg maga is a feldolgozóipar – olyan partnerekkel, mint az Airbus vagy az ASML, amelyek a repülőgép-tervezéstől a gépek állásidejének csökkentéséig használják a technológiát –, Mensch szerint az ipari szoftverek nem garantálják a függetlenséget, ha a mögöttük álló infrastruktúrát mások irányítják. Az európai alternatívák elterjedését azonban nehezíti az olcsóbb és sokszor jobb teljesítményt nyújtó kínai versenytársak jelenléte. Ezt jól példázza a német Ecosia keresőmotor esete, amely nemrég azért cserélte le a Mistral rendszerét kínai modellekre, mert így feleakkora költség mellett tudott jobb eredményt elérni.
A vezérigazgató elutasította azt a felvetést, hogy a vállalatoknak a technológiai szuverenitás érdekében kompromisszumot kellene kötniük az ár vagy a minőség terén. Bár az Ecosia döntésére közvetlenül nem reagált, kifejtette, hogy a Mistralnak nem szükséges minden egyes teljesítményteszten az élen végeznie, a cég inkább a nagy keresletű területekre összpontosít. Kiemelte, hogy az újonnan bemutatott Mistral Large 4 modell például a kiberbiztonság és a térinformatikai képalkotás terén is felülmúlja a nyílt súlyozású kínai riválisokat, miközben a technológiájukra az Egyesült Államokban is komoly kereslet mutatkozik.
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