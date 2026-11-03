Fordulóponthoz érkezett a magyar tejágazat, kulcsfontosságú a hazai termékek előnyben részesítése

Nincs könnyű helyzetben a magyar tejágazat: az emelkedő termelési költségek, az aszály miatt romló takarmányhelyzet és az erős importverseny egyszerre nehezítik a termelők és feldolgozók helyzetét. Bár az árstabilizálódás első jelei már látszanak, a nyerstej ára sok esetben továbbra sem fedezi az önköltséget, miközben egyre nagyobb mennyiségű import tejtermék érkezik az országba. Egy felmérés szerint ugyanakkor a hazai fogyasztók keresik a magyar védjegyes termékeket és az áruházláncoknál is fontos szempont, hogy hazai kerüljön a polcokra. A PENNY-nél például nemcsak a nyers tej, de a feldolgozott tejipari termékeknél is előnyben részesítik a hazai beszállítókat: a tej mellett a tejföl és a túró esetében is 100 százalékban hazai terméket kínálnak.

A hazai tejágazat 2026-ra kritikus fordulóponthoz érkezett: a jövedelmezőségi gondok, az extrém áringadozások és a gyorsan változó fogyasztói igények miatt a túlélés záloga egyre inkább a hatékonyság javítása, az innováció, a méretgazdaságosság és az exportpiacok erősítése lehet. A tejtermelők helyzetét az is nehezíti, hogy a hazai felvásárlási ár nem közvetlenül a gazdaságok költségeit követi, hanem olyan külső tényezők is befolyásolják, mint az európai kereslet-kínálati helyzet, a meghatározó tejtermelő országok termelési körülményei vagy az euró-forint árfolyam, hiszen az erős forint például rontja az exportáló magyar szereplők forintban számolt bevételét.

Fejlesztések nélkül egyre nehezebb versenyben maradni

A Tolnatej Zrt. tapasztalatai szerint a tejágazatban a megfelelő technológiai háttér és a stabil beszállítói kör ma már alapfeltétel. A vállalat több mint 70 beszállítópartnerrel, összesen több mint 100 teleppel dolgozik együtt, amelyek olyan jellemzően nagyobb, az elmúlt években jelentős fejlesztéseket végrehajtó gazdaságok.

Miközben az elmúlt húsz évben különböző okokból csökkent az állatállomány, a tejtermelés volumene összességében változatlan szinten maradt. Ez azt mutatja, hogy a technológiai fejlesztések, a jobb tartási körülmények és az egy állatra jutó tejhozam növekedése részben ellensúlyozni tudta az állománycsökkenést

– mondta a Portfolio-nak a PENNY-nek is beszállító cég képviselője, aki ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szektor egyik jelentős problémája a szakképzett munkaerő hiánya és a szakmában dolgozók elöregedése.

A Tolnatej árbevételében 16,5 százalékos az exportrészarány, de a termékkategóriák között nagy különbségek vannak: a friss tejet teljes egészében belföldön értékesítik, a sajtoknál 30–40 százalék körüli a külföldi értékesítés szerepe, a porított termékeknél pedig az export aránya eléri a 98 százalékot. A társaság több mint 30 országban van jelen, Európán kívül közel- és távol-keleti piacokra is szállít.

A friss tejtermékeknél különösen fontos a magyar eredet

A nehéz piaci környezetben felértékelődhet a hazai tejtermékek választása. Minél rövidebb egy termék eltarthatósága, annál meghatározóbb a magyarországi előállítás és a rövid ellátási lánc szerepe. Ez nemcsak a frissesség megőrzését segíti, hanem a folyamatos áruellátás szempontjából is fontos.

A friss és ultrafriss tejtermékek között ezért jellemzően magasabb a hazai termékek aránya. Az úgynevezett „fehér termékek” – például a tej, a tejföl, a túró, a kefir és a natúr joghurt – esetében a fogyasztók szinte kizárólag magyar termékekkel találkoznak. A sajtoknál ugyanakkor más a helyzet: egyes speciális sajtfajtákat Magyarországon nem, vagy csak korlátozott mennyiségben gyártanak, ezért ezeknél az importnak is szerepe van.

A vásárlói döntésekben továbbra is meghatározó az ár, de a magyar eredet szerepe egyre erősebb. A Magyar Termék Nonprofit Kft. megbízásából, a YouGov által 2026-ban készített, 1000 fős országos reprezentatív kutatás szerint

a Magyar Termék logóját a válaszadók 96 százaléka felismeri, 93 százalék pedig két nagyon hasonló árú és minőségű termék közül biztosan vagy inkább azt választaná, amelyen megtalálható a védjegy.

A megkérdezettek 65 százaléka 5–10 százalék körüli felárat is elfogadhatónak tart a védjegyes hazai termékért.

A Portfolio megkeresésére a PENNY-nél elmondták, hogy kizárólag magyar tej található a polcaikon, a saját márkás Sissy tejtermékcsalád – amely szintén viseli a Magyar Termék jelölést – teljes egészében hazai tejből készül: ide tartozik többek között a Sissy túródesszert, tejföl, tejszín, vaj és joghurt is. A lánc azt is jelezte, hogy az UHT tej kategóriában is kizárólag magyar származású terméket forgalmaznak.

Sissy termékcsalád

A feldolgozott tejipari termékeknél is előnyben részesítik a hazai beszállítókat: „A sajtspecialitásoknál – például brie, camembert vagy parmezán esetében – előfordul, hogy nincs elérhető magyar alternatíva, de ahol lehet, ott a beszerzési osztály a hazai termékeket választja” – válaszolták a Portfolio kérdésére.

Az ár mellett a hazai eredet is egyre fontosabb döntési szempont

Az áruházlánc képviselője szerint az árérzékenység továbbra is első helyen szerepel a vásárlói döntésekben, de a kiváló minőség és a hazai eredet is meghatározó szempont. A vásárlókat az üzletekben kihelyezett tájékoztató címkék, például az „Itthonról válogatva” logó is segíti abban, hogy könnyebben megtalálják a magyar termékeket.

A saját márkás tejtermékek szerepe is jelentős: a PENNY tejkínálatának több mint fele saját márkás termék. A vállalat szerint ezek népszerűségét az ellenőrzött minőség, a megbízhatóság és az ár-érték arány adja. A Sissy termékcsalád a PENNY magyarországi működésének kezdete óta, 30 éve jelen van a kínálatban, és a lánc szerint a vásárlók sok esetben először más, márkázott termék alternatívájaként választják, később azonban tudatosan keresik ezeket a termékeket.

A PENNY üzleteiben ma már több mint 1400 Magyar Termék védjegyes áru található állandó vagy időszakos jelleggel, ezek közül közel 700 saját márkás termék. A diszkontlánc 2026-ban ötödik alkalommal nyerte el a Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíjat, amelyet azok az üzletláncok kaphatnak meg, amelyek aktívan támogatják a magyar termékek piacra jutását és hosszú távú partnerséget építenek a hazai beszállítókkal.

A magyar tejágazat előtt álló kihívások tehát jelentősek, de a hazai termékek iránti fogyasztói bizalom fontos kapaszkodót jelenthet. A friss tejtermékek vásárlásakor ugyanis nemcsak az ellátási lánc rövidül le, hanem ezzel – amellett, hogy friss és ellenőrizhető minőséget kapunk – a hazai termelők fennmaradásához is hozzájárulunk.

A cikk megjelenését a PENNY támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images