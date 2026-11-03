Jöhet a fordulat az iparban: a mesterséges intelligencia veszi át az egyik legnehezebb mérnöki feladatot

Az ipari termelésben gyakori kihívást jelent a régebbi, akár több évtizedes, de még megbízhatóan működő berendezések karbantartása. Ha a gépekhez már nem áll rendelkezésre eredeti dokumentáció vagy pótalkatrész, a hiányzó elemek 3D-szkenneléssel és visszamodellezéssel újragyárthatók vagy módosíthatók. Bár a modern szkennerek percek alatt képesek digitalizálni a fizikai alkatrészek geometriáját, az eredmény csupán egy pontfelhő vagy poligonháló (mesh), amely önmagában nem alkalmas CNC-megmunkálásra vagy 3D-nyomtatásra.
Ennek szerkeszthető CAD-modellé alakítása jelenleg a folyamat legidőigényesebb lépése.
Ezt a munkafázist hivatott egyszerűsíteni a Quicksurface, amely parametrikus CAD-geometriát hoz létre a digitalizált adatokból. A közeljövőben érkező AI-technológia a tervek szerint nem csupán javaslatokat ad majd a modellezéshez, hanem az ismétlődő, rutinszerű lépéseket átvállalva aktívan részt is vesz az átalakításban. A mesterséges intelligencia integrálása ugyanakkor nem váltja ki a mérnöki döntéseket, hiszen egy kopott vagy sérült alkatrész esetében továbbra is a szakember feladata meghatározni, hogy a mért, tényleges állapotot, az eredeti tervezési szándékot vagy egy teljesen újrakonstruált verziót kell-e visszaállítani.
A szoftver önálló programként, illetve natív beépülő modulként (plug-in) is használható. Ez utóbbi lehetővé teszi, hogy a mérnökök a szkennelt adatok importálását, a geometriai elemek és görbék kinyerését, valamint a felületgenerálást közvetlenül a megszokott tervezőkörnyezetben végezzék el. A rendszer támogatja a nagy méretű fájlok kezelését, a parametrikus és szabadformájú modellezést, továbbá az elkészült CAD-modell és a szkennelt alapállapot közötti eltérések színtérképes ellenőrzését is. Ez a megközelítés feleslegessé teszi a különböző rendszerek közötti váltogatást és a nulláról történő újramodellezést.
A célzott, szkennelésből CAD-modellé alakító (Scan-to-CAD) megoldások alkalmazása a mérnöki munkaidő optimalizálását is segíti. Az ismétlődő és manuális feladatok szoftveres, illetve AI-alapú kiváltásával havonta érdemi mennyiségű munkaóra szabadítható fel, ami a visszamodellezési feladatok gyakoriságától függően mérhetően növeli a tervezési folyamatok hatékonyságát.
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