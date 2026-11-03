Megnéztük, milyen lesz a jövő csomagolása: kevesebb anyag, több tudatosság

Napjainkban a csomagolás jóval több egyszerű technikai megoldásnál: befolyásolja a költségeket, a logisztikai folyamatokat, a fenntarthatósági vállalásokat és a vásárlói percepciót is.

A gyártóknak egyszerre kell megfelelniük az uniós előírásoknak, mérsékelniük az anyagfelhasználást, és közben biztosítaniuk kell a termékek megfelelő védelmét. A kérdés azonban egyre élesebben merül fel: meddig csökkenthető a csomagolóanyag mennyisége úgy, hogy a termék ne sérüljön, a veszteségek ne növekedjenek, és a fenntarthatóság valóban fenntartható megoldást jelentsen?

A Portfolio Szőnyi Zoltánt, a Dunapack Packaging értékesítési igazgatóját kérdezte arról, milyen irányba fejlődik a csomagolás, és milyen kihívásokra kell felkészülniük a vállalatoknak az előttünk álló években.

A cikk és a videó megjelenését a Dunapack Packaging támogatta.

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