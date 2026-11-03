Nincs megállás: robbanásszerűen terjed a mesterséges intelligencia a magyar cégeknél

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A 2026-os kutatás szerint a kisvállalatok körében a legelterjedtebb a mesterséges intelligencia alkalmazása,

közel kétharmaduk használ AI-alapú szoftvert vagy alkalmazást.

A közép- és nagyvállalatok 52 százaléka, a mikrovállalatok 48 százaléka alkalmazza a technológiát.

A felmérés alapján az iparban és az építőiparban is jelentősen bővült az AI-használat. Az ipari vállalatok körében a 2025-ös 29 százalékról 57 százalékra, az építőiparban pedig 19 százalékról 52 százalékra emelkedett az alkalmazók aránya.

A technológia piaci hatásának megítélése ugyanakkor visszafogottabbá vált. Míg 2025-ben a vállalatok 9 százaléka egyáltalán nem érzékelt piaci hatást, 2026-ban már 19 százalékuk nyilatkozott így. A cégek többsége mindkét évben közepes hatásról számolt be, a jelentős vagy teljes piacátalakító hatást érzékelők aránya továbbra is alacsony.

Az iparban a jelentős piaci hatást érzékelő vállalatok aránya 21-ről 12 százalékra, az építőiparban 25-ről 7 százalékra csökkent, miközben mindkét ágazatban jelentősen nőtt az AI-t alkalmazó cégek aránya.

A GKI értékelése szerint a 2026-os eredmények alapján megtörni látszik az a korábbi mintázat, amelyben a szolgáltatóipari és kereskedelmi vállalatok nagyobb arányban használták a mesterséges intelligenciát, és markánsabban érzékelték annak piaci hatásait. Az ipari és építőipari cégek jelentős felzárkózása mellett ugyanakkor ezek a vállalatok mérsékeltebb piacátalakító hatásról számoltak be.

A gazdaságkutató közleményében hangsúlyozta, a két év adatainak összevetése önmagában még nem elegendő hosszabb távú trend azonosításához.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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