Súlyos tízezreket hagynak a biztosítóknál a magyar autósok: kiderült, miért fizetnek sokan túl sokat

A magyarok 57 százalékának van saját autója és így kötelező biztosítása – ez valamivel több, mint egy évvel korábban (52%). Az autók átlagosan 5-6 éve vannak jelenlegi tulajdonosuk nevén.
Az autótulajdonosok 64 százaléka a vásárlás óta ugyanannál a biztosítónál maradt.
Aki viszont egyszer már váltott, az később is bátrabban lép: ők átlagosan háromszor cseréltek biztosítót jelenlegi autójuk kapcsán.
Miért nem váltanak biztosítót, ha spórolhatnának?
A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy
bár sokan kalkulálnak rendszeresen, akár évente is, mégis gyakran beragadnak meglévő szerződésükbe.
Majdnem minden harmadik autóssal előfordult már, hogy kalkulált ugyan, de a váltást végül nem intézte el időben. A tulajdonosok 45 százaléka időigényes, macerás feladatnak tartja az átkötést, 43 százalékuk tehernek érzi, hogy évente foglalkoznia kellene vele. A megszokás erejét mutatja, hogy azoknak a fele, akiknek több mint tíz éve van meg az autója, még ma is az első biztosítójánál van.
Pedig a megtakarítás lehetősége sokakat foglalkoztat.
A megkérdezettek 34 százaléka már évi ötezer forint alatti megtakarításért is váltana,
további 40 százalékukat pedig öt- és tízezer forint közötti megtakarítás ösztönözné erre. Vagyis a válaszadók közel háromnegyede már évi tízezer forintnál kisebb összegért is kész lenne biztosítót cserélni, míg tavaly ez az arány még csak mintegy kétharmad volt. A tétlenségnek pedig ára van: a megkérdezettek 64 százaléka tapasztalta már, hogy egyik évről a másikra drasztikusan megemelkedett a kötelező biztosítása díja.
Megéri-e újrakalkulálni a szerződés díját?
A kutatás szerint egyértelműen megéri:
aki legalább 2-3 évente ellenőrzi, elérhető-e kedvezőbb ajánlat, annak 44 százaléka váltott már biztosítót
jelenlegi autója kapcsán. Akik ennél ritkábban, vagy csak autócserekor néznek körül, azoknál ez az arány mindössze 14 százalék. A rendszeresen kalkulálók tehát háromszor nagyobb arányban lépnek, mint akik nem néznek szét.
A hivatalos statisztikák ugyancsak a régebbi szerződések felülvizsgálatára ösztönöznek. Az MNB legfrissebb, szeptemberben publikált kgfb-indexe szerint 2026 második negyedévében a személyautók átlagos kötelező díja 2,7 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
Nem minden autós érzi azonban ezt a csökkenést:
2021-ről 2025-re egy átlagos kgfb-díj 30 százalékot nőtt a teljes állományt vizsgálva, míg az újonnan kötött szerződések díja nem változott érdemben, csupán 4 százalékot emelkedett négy év alatt.
„Mi is érzékeljük azt az ellentmondást, hogy bár az autósok árérzékenyek, mégis sokan leragadnak az első biztosítójuknál. Ráadásul a piacon tapasztalható gyakorlatok miatt sokan szembesülnek azzal is, hogy kötelező biztosításuk díja egyik évről a másikra jelentősen megugrik. Ezért is tartottuk fontosnak kgfb-kalkulátorunk fejlesztésekor, hogy nagyon kevés adat megadásával, percek alatt lehessen honlapunkon díjat számolni, és akár szerződést is kötni. Úgy gondoljuk, a biztosítóknak is felelősségük van abban, hogy a régi ügyfelek ne járjanak rosszabbul az újaknál, ezért mi az egyszerű, átlátható tarifában hiszünk” – hívta fel a figyelmet Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.
Mi ösztönöz váltásra?
A váltás legerősebb ösztönzője továbbra is a kedvezőbb díj, ezt az autósok 73 százaléka említette.
26 százalékuk számára az is vonzó, ha a díjszámítás és a szerződéskötés néhány perc alatt, egyszerűen elintézhető. Ezt követik a személyre szabott kedvezmények (24%), a teljes egészében online ügyintézés (23%) és a kiegészítő szolgáltatások, például az ingyenes autómentés (20%).
Mennyit tudunk valójában a bonus-malusról?
A váltást a bonus-malus rendszer körüli bizonytalanság is fékezheti. Az autósok háromnegyede tudja, hogy biztosítóváltáskor a bonusfokozat átvihető, és a váltók 85 százaléka mindig át is vitte.
A többség (57%) ugyanakkor úgy hiszi, hogy az átvitel automatikus
– holott a jelenlegi jogszabályok szerint az ügyfélre hárul ennek intézése.
Az autósok kétharmada tisztában van azzal is, hogy autócserénél magával viheti a meglévő fokozatát, azt azonban már csak 43 százalékuk tudja helyesen, hogy egy második autóra nem érvényes az első jármű bonusfokozata. Minden második autós úgy véli, hogy egy károkozás után csak egy fokozatot lép vissza, holott egy káresemény akár több fokozatnyi visszaesést is jelenthet.
Mitől érezzük úgy, hogy fair módon bánik velünk a biztosítónk?
A felmérés arra is választ keresett, mitől érzik az ügyfelek korrektnek egy biztosító működését. A legtöbben az átláthatóságot emelték ki: 54 százalékuk számára fontos, hogy a szerződések ne tartalmazzanak rejtett feltételeket. Szinte ugyanennyien azt is elvárnák, hogy biztosítójuk jelezze, ha kedvezőbb ajánlat érhető el számukra. Minden harmadik megkérdezett szerint pedig a régi ügyfeleknek ugyanolyan kedvező feltételeket kellene biztosítani, mint az újaknak.
Az eredmények arra utalnak, hogy az ügyfelek számára a korrekt partnerség nem merül ki a kedvező díjban: fontosnak tartják azt is, hogy megfelelő információk birtokában, egyszerűen és átlátható feltételek mellett hozhassanak döntést.
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