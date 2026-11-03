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Új hitelkeretről tárgyal a Masterplast, a kötvényesek jóváhagyását kéri
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Új hitelkeretről tárgyal a Masterplast, a kötvényesek jóváhagyását kéri

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A Masterplast a jelenlegi makrogazdasági és piaci környezetre hivatkozva további finanszírozási forrás bevonását tartja szükségesnek - áll a cég BÉT-en publikált közleményében. A társaság ezért egy legfeljebb 3 millió eurós, többcélú hitelkeretszerződés megkötéséről tárgyal, amelyhez azonban a kötvénytulajdonosok előzetes felmentésére van szüksége a korábban vállalt eladósodottsági korlát alól.

A Masterplast felhívást tett közzé a BÉT-en a „Masterplast 2031/I kötvény” elnevezésű, HU0000360748 ISIN azonosítójú kötvények tulajdonosai számára. A társaság azt kéri a kötvényesektől, hogy írásban szavazzanak egy, a kötvényfeltételekhez kapcsolódó előzetes és egyszeri felmentésről.

A közlemény szerint a Masterplast a jelenlegi makrogazdasági és piaci körülményeket, valamint kilátásokat mérlegelve úgy látja, hogy

működésének finanszírozásához további forrásokra van szüksége.

Ennek érdekében a társaság tárgyalásokat kezdett egy új, többcélú hitelkeretszerződés megkötéséről.

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A tervezett hitelkeret főbb feltételei:

  • legfeljebb 3 millió euró, vagy ennek megfelelő értékű más devizanemű összeg lehet,
  • futamideje legfeljebb 3 év,
  • a szerződés legkésőbb 2028-ban lejárna,
  • megkötéséhez nem kapcsolódna új ingatlanjelzálog vagy egyéb zálogjog.

A Masterplast 2031/I HUF kötvényét az MNB Növekedési Kötvényprogramja keretében bocsátotta ki. A cég három alkalommal bocsátott ki kötvényt az NKP keretében: 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben, összesen 21 milliárd forint névértékben:

  • 2019-ben 6 milliárd (2026/I),
  • 2020-ban újabb 6 milliárd (2027/I),
  • 2021-ben pedig 9 milliárd forint névértékű (2031/I) kötvényt bocsátott ki. 

A két 7 éves kötvény, vagyis a 2026/I és a 2027/I sorozat tőketörlesztése a 4–7. év között, egyenlő részletekben történik. A 10 éves 2031/I kötvény esetében a tőketörlesztés a 6–9. évben évente 12,5-12,5 százalék, a 10. évben pedig 50 százalék. A cég legutóbbi beszámolójában található mérleg szerint szeptember végén a hosszú lejáratú kötelezettségek között összesen 28,6 millió eurónyi kötvény szerepelt (ez 10,4 milliárd forint), míg a rövid lejáratú kötelezettségek között 8,2 millió euró (3 milliárd forint).

Az eladósodottsági mutató miatt kell a kötvényesek jóváhagyása

A Masterplast 2031-ben lejáró, évi 2,90 százalékos fix kamatozású kötvényeinek információs dokumentuma tartalmaz egy nettó eladósodottsággal kapcsolatos kötelezettségvállalást. Ennek lényege, hogy a társaság a kötvények futamideje alatt, illetve a kötvényekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséig nem növelheti tovább az összesített adósságállományát új szerződés megkötésével vagy meglévő hitelkeret lehívásával, amennyiben a nettó eladósodottság / EBITDA mutató meghaladja a 3,5-ös szintet. (A legutóbbi negyedév adataival, 12 havi gördülő EBITDA-val számolva 10 felett van számításaink szerint.)

A társaság közlése szerint ez a mutató jelenleg meghaladja a 3,5-öt. A tervezett hitelkeretszerződés megkötése és az annak keretében történő lehívások pedig növelnék a Masterplast összesített adósságállományát. A vállalat arra is számít, hogy a hitelszerződés megkötésének időpontjában, valamint a lehívásokat követően is 3,5 felett maradna a nettó eladósodottság / EBITDA hányados.

Emiatt a Masterplast azt kéri a kötvénytulajdonosoktól, hogy a tervezett hitelszerződés megkötését és az abból történő lehívásokat ne tekintsék a kötvényfeltételekben szereplő kötelezettségvállalás megsértésének.

November 13-ig kell szavazniuk a kötvényeseknek

A közleményben a Masterplast azt írja, hogy álláspontja szerint a hitelkeretszerződés megkötése, a tervezett lehívások, valamint a hitelszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése mellett továbbra is biztosítható lenne a társaság megfelelő működése és eredményessége.

A kötvényeseknek 2026. november 13-ig kell visszajuttatniuk szavazatukat a társaság részére. A válaszokat elektronikus úton, illetve postai vagy futárszolgálati úton is el lehet küldeni.

A szavazás eredményét a Masterplast a határidő lejártát követő három napon belül állapítja meg. Amennyiben valamennyi kötvénytulajdonos szavazata ennél korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezését követő két napon belül hirdet eredményt. A társaság ezt követően tájékoztatja a kötvénytulajdonosokat, és közzéteszi az eredményt a tőkepiaci közzétételi helyeken. Fontos feltétel, hogy a határozati javaslat elfogadásához az összes kötvénytulajdonos egyhangú, érvényes szavazata szükséges.

A cég tavaly hasonlóképpen, egy 2,5 millió eurós hitelhez kérte a kötvényesek jóváhagyását, amit meg is kapott.

Csökkenő készpénzállomány

A Masterplast múlt héten közzétett gyorsjelentéséből kiderült, hogy a harmadik negyedévben a cég készpénzállománya jelentősen csökkent, 6 millió eurót tett ki a fordulónapon, ami kevesebb, mint a fele az egy évvel korábbi szintnek. A gyorsjelentésben a vállalat úgy fogalmazott, hogy a visszafogott beszerzés mellett a csoport év végére a készletállomány jelentős csökkenésével, az indokolt szintre történő optimalizálásával számol, ami az üzleti szezonalitás miatti kintlévőség-állomány csökkenésével együtt a pénzeszközállományt is növeli, és biztosítja a kötvénytörlesztés pénzügyi hátterét.

A Masterplast részvényeinek árfolyama egyelőre nem mozdul.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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