Vegyesen mozognak az amerikai papírok a választásra várva

Csökkenéssel zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék
A londoni FTSE-100 mutató 1,12 százalék, a frankfurti DAX-index 0,31 százalék mínusszal zárt, míg a párizsi CAC-40 index 0,34 százalékkal gyengült.
Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,61 százalékkal csökkent. Milánóban 0,01 százalékos, Madridban 0,79 százalékos veszteséggel zárult a kereskedés.
Vegyesen mozognak az amerikai tőzsdék
Vegyesen mozognak az amerikai részvényindexek, a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq közel 1 százalékos pluszban jár, miközben a Dow Jones mérsékelten gyengül.
- A Dow Jones 51 758,8 ponton áll, 0,43 százalékos mínuszban.
- Az S&P 500 értéke 7 578,5 pont, ami 0,49 százalékos emelkedést jelent.
- A Nasdaq 0,99 százalékkal kerül feljebb, 25 414,4 ponton jár.
Az Apple árfolyama a vártnál gyengébb profitmarzs-előrejelzés és az elemzői várakozásoktól elmaradó iPad-eladások után esik. A chipgyártók ezzel szemben erősödnek: az AMD, a Broadcom, a Micron Technology, az Nvidia és az Intel részvényei is jelentős pluszban járnak. A keddi emelkedés a hétfői visszaesést követi, amikor a Nasdaq több mint 1 százalékot veszített, és az S&P 500-zal együtt már a harmadik egymást követő napon gyengült.
Esik az Apple és a Palantir
Az Apple árfolyama 3, a Palantir részvényei pedig 4 százalékos mínuszban nyitottak kedden. Mindkét vállalat a hétfői piaczárást követően tette közzé legfrissebb gyorsjelentését.
Az Apple esetében a vártnál gyengébb profitmarzs-kilátások, elsősorban a memóriachipek drágulása és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos növekvő költségek aggasztják a befektetőket.
A Palantir ugyan jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat, a részvényekre azonban nyomást helyezett az új szerződésállomány növekedésének lassulása, valamint a vállalat továbbra is rendkívül magas tőzsdei értékeltsége
Ízekre szedték a Ferrari első elektromos autóját, mégis elkelt az összes példány jövő év végéig
A Ferrari máris értékesítette a teljes jövő évi gyártási kontingensét első tisztán elektromos modelljéből, a Luce névre keresztelt sportautóból. A luxusautó-gyártó vezérigazgatója rendkívül elégedett az új modell iránt mutatkozó kereslettel, a tervek szerint pedig még az idén megkezdődnek az első kiszállítások.
Többnyire emelkedés Amerikában
A nyitást követően a Nasdaq már 0,4, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A Dow alulteljesítő, 0,3 százalékos eséssel nyitott az index.
Már pluszban az arany, kapaszkodik az ezüst
A Közel-Keletről érkező hírek hatására most épp felfé mozdulnak a piacok. Az arany percek alatt 1,7 százalékot pattant, jelenleg pedig már a hétfői záróár közelében mozog a jegyzés.
Az ezüst a nap korábbi szakaszában még 4 százalékos mínuszban is járt, jelenleg azonban már csak 0,9 százalékos az esés mértéke.
Fontos hírek jöttek a Közel-Keletről
Újabb, rendkívül fontos hírek érkeztek az amerikai–iráni tárgyalásokról, amelyek hatására meredek esésbe kapcsolt az olajár. Az Al-Araby Al-Jadeed tárgyalásokra rálátó forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Washington jóváhagyta a katari közvetítők által Teheránnak átadott megállapodástervezetet.
Az értesülések szerint az Egyesült Államok és Irán egyaránt engedményeket tett az iráni atomprogram és a befagyasztott iráni pénzeszközök ügyében.
A lehetséges kompromisszum értelmében Teherán engedményeket jelenthet be nukleáris programjával kapcsolatban, amiért cserébe Washington felszabadíthatja az iráni vagyon egy részét.
A tárgyalások állítólag már az átmeneti megállapodás bejelentésének részleteiről szólnak, amelyet további egyeztetések követnének. Hivatalosan ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg a megállapodást, egy magas rangú iráni tisztviselő pedig a Reutersnek arról beszélt, hogy a felek továbbra is messze vannak a háború lezárásától.
A befektetők mindenesetre a közel-keleti feszültség enyhülésének lehetőségét árazzák, ami jelentős nyomást helyez az olajárakra, a Brent már több mint 6 százalékot is esett mai csúcsáról, rövid időre pedig egészen 105 dollár alá is benézett a hordónkénti jegyzés.
Trump nagyot bukhat az amerikai választáson - Mutatjuk, mi történhet most a pénzeddel!
Különösen fontos naphoz érkeztek a világ részvénypiacai. Az amerikai félidős választások alapjaiban változtathatják meg Donald Trump politikai mozgásterét, miközben a befektetők egy több mint 70 éve tartó, szinte hihetetlen tőzsdei sorozat folytatásában bízhatnak. Megnéztük, mit várnak a nagy elemzőházak, milyen veszélyek leselkednek a befektetéseinkre, és hogy mit mutatnak a korábbi választások tapasztalatai.
Bedőlt az OTP paraguayi befektetése, több millió ügyfél pénze vált elérhetetlenné
Súlyos bankválság alakult ki Paraguayban, a helyi jegybank elrendelte az ország egyik legnagyobb pénzintézetének, az Ueno Banknak a bezárását. A több mint hárommillió ügyféllel rendelkező banknál leálltak a kártyás fizetések és a pénzfelvételek, a betétesek átmenetileg nem férnek hozzá a megtakarításaikhoz. Az ügynek magyar vonatkozása is van, az OTP 47 millió dollárt fektetett az Ueno anyavállalatába, amivel közel 10 százalékos tulajdonrészt szerzett. A paraguayi sajtó beszámolói alapján a bank összeomlását súlyos pénzügyi szabálytalanságok és a tulajdonosi érdekeltségeknek nyújtott hitelek előzték meg.
Bombaformában a CIB Bank tulajdonosa, megkaparinthatja a világ legrégebbi bankját is
Az elemzői várakozásokat felülmúló harmadik negyedéves eredményekről számolt be kedden Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo. A pénzintézet egyúttal felfelé módosította idei egész éves profitvárakozását is annak ellenére, hogy Olaszország újabb extra adóval sújtja a bankokat, ami az Intesánál 900 millió eurót jelent. Eközben a versenytárs Monte dei Paschi di Siena felvásárlására készül a pénzintézet. A kedvező számok ellenére a bankrészvény 0,6%-os mínusz mutat a milánói tőzsdén, igaz, ez kisebb csökkenés a versenytárs UniCredit 0,9%-ához képest.
Megtették tétjeiket a profik: brutális rekord jöhet a Molnál!
Még a 2022-es energiaválság idején sem láttunk olyat, ami most jöhet a Molnál. A magyar olajóriás pénteken hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves számait, de az elemzői várakozások alapján már most kijelenthető, hogy egészen elképesztő eredmények születhettek az olajcégnél. Több kulcsfontosságú mutatónál is akkora rekord körvonalazódik, hogy még a grafikonokat is újra kellett skáláznunk. Mutatjuk, mire számítanak a profik és mire kell odafigyelniük a befektetőknek!
Jöhet az esés Amerikában
A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow 0,9, az S&P 500 pedig 0,2 százalékos mínuszban nyithat, míg a Nasdaq kisebb, 0,1 százalékos emelkedéssel kezdheti a napot.
Rossz hírek jöttek a Lufthansától
Mérsékelte az idei évre vonatkozó profitvárakozásait a Lufthansa, mivel a német légitársaság becsült kerozinköltsége 2026-ban 9,3 milliárd euróra nőtt. A harmadik negyedéves számok azonban hozták az elemzői várakozásokat, ami kedden több mint 3 százalékos pluszba lendítette a vállalat részvényeit.
Egyre lejjebb a fémek, új mélyponton az ezüst
Az arany 0,9 százalékos esésben áll kedd délelőtt, az ezüst azonban már 4 százalékot veszített értékéből, ezzel pedig egészen tavaly november 21-e óta nem látott szintre süllyedt a fém jegyzése.
A két fém kilátásaival az alábbi cikkeinben foglalkoztunk részletesen:
Nagy a baj a tőzsdén: rendkívüli intézkedésekkel fékeznék meg az összeomlást Kínában
A kínai tőzsdefelügyelet arra utasította a befektetési bankokat, hogy átmenetileg függesszék fel az elsődleges részvénykibocsátásokat (IPO), emellett a meglévő részvényesek nagy volumenű eladásait is leállíttatta. A szigorításra azután került sor, hogy a helyi részvénypiacok az utóbbi évtized legrosszabb havi teljesítményét produkálták, a korlátozások pedig a piaci helyzet rendeződéséig maradnak érvényben.
Nagyobb mínuszok Európa-szerte
A DAX már 1,1, a CAC 0,7, a FTSE pedig 0,6 százalékos esésben van kedd délelőtt.
Új hitelkeretről tárgyal a Masterplast, a kötvényesek jóváhagyását kéri
A Masterplast a jelenlegi makrogazdasági és piaci környezetre hivatkozva további finanszírozási forrás bevonását tartja szükségesnek - áll a cég BÉT-en publikált közleményében. A társaság ezért egy legfeljebb 3 millió eurós, többcélú hitelkeretszerződés megkötéséről tárgyal, amelyhez azonban a kötvénytulajdonosok előzetes felmentésére van szüksége a korábban vállalt eladósodottsági korlát alól.
Napokon belül jön a háború? Egyértelmű, határozott választ adott Donald Trump - Erre lehet számítani
Donald Trump amerikai elnök egyértelműen kijelentette, hogy nem tervezi folytatni a háborút Irán ellen az időközi választások után – írja a New York Post.
A magyar tőzsde is megmozdult az iráni hírekre
A kontinens legtöbb börzéjéhez hasonlóan a magyar tőzsde is eséssel kezdi a napot, miután az USA kedd reggelre támadást indított Irán ellen. A nagypapírok közül a Mol teljesít a legjobban, az OTP pedig a legrosszabbul a kereskedés első perceiben.
Abu-Dzabiban tárgyalt Jászai Gellért
Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója a vállalat delegációjával részt vett az Abu-Dzabiban megrendezett ADIPEC 2026 energetikai kiállításon és konferencián, ahol kormányzati és vállalati szereplőkkel tárgyalt energetikai fejlesztésekről, befektetési lehetőségekről és stratégiai együttműködésekről - derül ki a 4iG közleményéből.
Itt a legfrissebb célár az OTP-re, ez most az egyik legmagasabb!
A szeptember közepi csúcsról nagyot esett az OTP árfolyama, ami nagy csapkodás után azóta is keresi a helyét. Az esetleges orosz kivonulás sztorija megviselte a bankrészvényt, az elemzők viszont nem lettek érdemben pesszimistábbak, a profitvárakozások nem jöttek lejjebb, sőt az elmúlt hetekben újabb magas célárak jöttek ki az OTP-re. Most is érkezett egy ilyen, mutatjuk, hogy az elemzők mekkora potenciált látnak a bankrészvényben.
Jó hírt közölt a Bayer!
Megemelte idei eredmény-előrejelzését a Bayer, miután a német gyógyszeripari és agrárkémiai óriásvállalat gyógyszeripari üzletága a vártnál kedvezőbb számokat produkált a harmadik negyedévben. A pozitív folyamatoknak köszönhetően a cég az év végi nettó adósságállományára vonatkozó várakozásait is lefelé módosította.
Emelkedésben az európai földgáz ára
A tegnapi esést követően ismét 100 euró felé vette az irányt a TTF jegyzése, jelenleg mintegy 3,7 százalékkal van most feljebb az árfolyam, mint tegnap este.
Több ezer dolgozóját rúgja ki a Magyarországon is aktív autóipari óriás
Újabb jelentős leépítést jelentett be a német Schaeffler autóipari beszállító: a vállalat öt európai telephelyét bezárja, és összesen 3460 munkahelyet szüntet meg. A döntés hátterében az autóipari kereslet tartós gyengélkedése, a magas németországi költségek és az elektromos autók vártnál lassabb térnyerése áll – írja a Bloomberg.
Felvásárlások, nyertes per, szerb bankcsőd: van minden a Raiffeisen gyorsjelentésében, de a bank szépen nőtt
Az egy évvel korábbihoz képest tíz százalékkal, 1,127 milliárd euróra növelte az oroszországi érdekeltség nélkül számolt konszolidált nyereségét a Raiffeisen Bank International (RBI) 2026 első kilenc hónapjában. A pénzintézet a harmadik negyedévet az előző kettőnél alacsonyabb, 382 millió eurós teljes profittal, viszont történelmi mélyponton lévő nemteljesítő hitelállománnyal zárta, eközben lezárta a romániai Garanti BBVA felvásárlását, továbbá jelentős előrelépést ért el az Addiko Bank megszerzésében és a Rasperia elleni kártérítési perben is.
Egyre feljebb az olajár
Már 2,1 százalékos pluszban, 110 dollár fölött tartózkodik a Brent jegyzése az éjszakai események után.
Nagy mínuszok Dél-Koreában
3,6 százalékot esett a dél-koreai Kospi index, miközben a legnagyobb technológiai vállalatok részvényeit valósággal ütötték a befektetők. A Samsung Electronics árfolyama 4,6, az SK Hynix pedig 5,7 százalékos mínuszban állt a mellékelt pillanatkép szerint.
Az esés hátterében elsősorban az amerikai technológiai részvények hétfői gyengélkedése, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások megtérülése körüli aggodalmak állnak.
A hangulatot tovább rontotta, hogy az Oracle 20 milliárd dolláros tőkebevonási tervet jelentett be AI-infrastruktúrájának finanszírozására, ismét előtérbe helyezve a technológiai szektor egyre növekvő beruházási költségeit.
A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!
Megérkezett a felpattanás a tőzsdékre, a befektetők pedig máris elkezdtek helyezkedni. Ennek kapcsán mutatunk most 5 olyan részvényt előfizetőinknek, amelyekben nagy fantáziát látnak a következő időszakra vonatkozóan a profik.
Rekordokat döntött az Apple, de ez sem volt elég
Az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket közölt az Apple, amely az iPhone-ok iránti erős keresletnek köszönhetően újabb bevételi rekordot döntött. A befektetők azonban nem fogadták kitörő lelkesedéssel a számokat, a részvények ugyanis közel 3 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben.
Kilőttek a Palantir bevételei, mégis esik a részvény
Az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló negyedéves számokat közölt a Palantir, amely a mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően közel megduplázta bevételeit. A vállalat ráadásul jelentősen megemelte éves előrejelzését is, a részvények azonban ennek ellenére estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!
Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iránhoz tartozó Kesm-szigetre. A művelet célpontjai olyan iráni erők voltak, amelyek amerikai katonai eszközöket támadtak a térségben - számolt be a Times of Israel.
Nagyot gurított az olajóriás
A létesítményeit érő fegyveres támadások ellenére 34,5 százalékkal növelte adózott eredményét a harmadik negyedévben a szaúd-arábiai állami olajvállalat, az Aramco. A kiemelkedő pénzügyi teljesítmény hátterében elsősorban a növekvő árbevétel, a dráguló kőolaj, valamint egy vegyesvállalati részesedés értékesítése áll.
Lezárult a Raiffeisen bankvásárlása, ezzel Románia harmadik legnagyobb bankja lett
Lezárult a romániai Garanti BBVA csoport felvásárlása, amelynek köszönhetően a Raiffeisen Bank International helyi leányvállalata az ország harmadik legnagyobb pénzintézetévé lép elő. A tranzakcióval az egyesült bank ügyfélszáma eléri a 2,6 milliót, az új szerzemény pedig november elején kerül be az anyavállalat konszolidált mérlegébe.
Lefelé vették az irányt a fémek
Az Iránból érkező kedvező hírek egyik legnagyobb nyertesei a fémek voltak, a mostani fejlemények hatására azonban ismét nyomás alá került az arany és az ezüst is. Előbbi árfolyama 0,7, utóbbié pedig már 2,4 százalékos mínuszban van.
Ugrik az olajár
Az amerikai csapás hírére emelkedésben van az olajár kedd reggel. A Brent hordónkénti árfolyama már 1,4 százalékot emelkedett, ezzel ismét a 110 dollárt teszteli a jegyzés.
Rég nem látott bevételnövekedés jöhet a Magyar Telekomnál
Másfél éve nem látott bevételnövekedésről számolhat be a Magyar Telekom harmadik negyedéves gyorsjelentésében, amit szerdán tesz közzé a hazai távközlési vállalat a befektetői eseménynaptár szerint. Az inflációkövető díjkorrekció visszavezetése adott lendületet a bevételeknek az időszakban, de eredményszinten is javulást várnak az elemzők a konszenzus alapján.
Jöhet az esés Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,1 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,23 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,32 százalékos mínuszban áll.
- Eséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,03 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,41 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,17 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,08 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma Magyarországon az MNB a hitelintézetek összevont mérlegét publikálja, amely a bankrendszer hitel- és betétállományának alakulásába enged betekintést. Az Egyesült Államokban a szeptemberi gyáripari megrendelések mellett a JOLTS-jelentés érkezik: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiac helyzetének megítéléséhez ad támpontot. A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz. A kongresszusi erőviszonyok változása a kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét és a befektetői várakozásokat is alakíthatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 68,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,2 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 983,98
|0,4%
|-0,7%
|1,6%
|8,2%
|9,3%
|44,2%
|S&P 500
|7 541,4
|-0,5%
|-1,8%
|-2,3%
|10,2%
|10,3%
|62,9%
|Nasdaq
|27 989,82
|-1,4%
|-4,4%
|-9,1%
|10,9%
|8,2%
|75,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 081,86
|-0,3%
|1,4%
|-7,7%
|25,3%
|20,4%
|113,7%
|Hang Seng
|23 393,32
|0,4%
|0,8%
|-2,4%
|-8,7%
|-9,7%
|-6,8%
|CSI 300
|4 016,92
|0,8%
|-2,1%
|-7,8%
|-13,2%
|-13,4%
|-17,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 981,09
|0,6%
|2,2%
|3,0%
|6,1%
|8,4%
|62,8%
|CAC
|8 047,69
|1,0%
|2,6%
|1,9%
|-1,2%
|-0,9%
|16,2%
|FTSE
|10 761,33
|0,3%
|-0,1%
|2,9%
|8,4%
|10,7%
|47,9%
|FTSE MIB
|49 947,94
|0,9%
|1,5%
|-1,1%
|11,1%
|15,7%
|83,7%
|IBEX
|18 957,8
|1,6%
|-0,4%
|-0,7%
|9,5%
|18,2%
|108,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 330
|0,1%
|1,0%
|3,8%
|30,9%
|35,4%
|166,4%
|ATX
|6 430,27
|0,2%
|2,6%
|-4,3%
|20,7%
|33,7%
|70,2%
|PX
|2 636,01
|0,3%
|1,5%
|0,8%
|-1,8%
|10,0%
|98,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 850
|0,1%
|2,4%
|4,0%
|19,2%
|30,4%
|125,0%
|Mol
|4 950
|-1,0%
|0,4%
|2,0%
|68,4%
|67,2%
|85,0%
|Richter
|13 000
|0,4%
|-3,3%
|6,3%
|31,8%
|25,4%
|44,4%
|Magyar Telekom
|2 876
|2,7%
|8,0%
|14,1%
|60,5%
|63,0%
|568,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|100,06
|-7,0%
|-3,1%
|2,2%
|74,7%
|62,0%
|19,2%
|Brent
|104,85
|-10,8%
|-10,0%
|2,5%
|72,3%
|61,1%
|24,0%
|Arany
|3 960,53
|1,7%
|-1,4%
|-4,5%
|-8,4%
|-0,5%
|121,4%
|Devizák
|EURHUF
|364,2500
|-0,4%
|-0,8%
|-1,0%
|-5,1%
|-6,1%
|1,3%
|USDHUF
|325,3104
|-0,7%
|-1,0%
|-0,3%
|-0,5%
|-3,2%
|4,8%
|GBPHUF
|436,4150
|-0,7%
|-0,5%
|0,6%
|-1,0%
|-1,4%
|3,3%
|EURUSD
|1,1197
|0,3%
|0,2%
|-0,7%
|-4,7%
|-3,0%
|-3,3%
|USDJPY
|157,4800
|0,0%
|-0,1%
|-0,1%
|0,5%
|2,2%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3417
|0,1%
|0,5%
|1,3%
|-0,3%
|2,1%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 674,25
|-0,7%
|-4,2%
|-9,3%
|-13,6%
|-30,0%
|21,2%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,27
|-0,8%
|-5,8%
|-4,7%
|14,2%
|25,9%
|-2 168,4%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|0,0%
|-5,4%
|-4,2%
|-19,5%
|-19,7%
|38,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Golden House Studio
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Van egy dolog, amiben már biztosan győztek a republikánusok - Egyszerűen felfoghatatlan mennyiségű pénz égett el
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