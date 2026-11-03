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Zajlik a harc a több tízmilliárd eurós vagyonért: saját testvérüknek mondtak nemet a dúsgazdag örökösök
Üzlet

Zajlik a harc a több tízmilliárd eurós vagyonért: saját testvérüknek mondtak nemet a dúsgazdag örökösök

Portfolio
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Elutasította Leonardo Maria Del Vecchio kivásárlási ajánlatát az olasz milliárdos dinasztia befektetési cége, a Delfin négy részvényese. A szemüveggyártó óriás, az EssilorLuxottica főtulajdonosának számító holding örökösei között ezzel tovább mélyül a vagyon jövője körül kialakult vita, miközben a társaságra már egy külső befektető is szemet vetett.

Olasz hírügynökségi jelentések szerint Clemente Del Vecchio, Rocco Basilico, Luca Del Vecchio és Paola Del Vecchio levélben közölték, hogy még csak tárgyalni sem kívánnak a javasolt tranzakcióról. Az elutasítás a legújabb fejezete annak a családi viszálynak, amely a néhai milliárdos, Leonardo Del Vecchio örökösei között zajlik a luxemburgi székhelyű Delfin irányításáért. A vagyonkezelőben a nyolc örökös jelenleg egyenlő arányban, egyenként 12,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Leonardo Maria Del Vecchio azután tett ajánlatot tulajdonostársai kivásárlására, hogy a Cititől akár 22 milliárd eurós finanszírozást is bebiztosított az ügylethez. Egy, az üzletemberhez közel álló forrás a Reutersnek elmondta, hogy

a cél öt vagy hat örökös részesedésének megszerzése volt.

Az üzletember saját bevallása szerint édesapja életművét és örökségét kívánta megóvni a lépéssel. A családon belüli ajánlattétel közvetlen előzménye, hogy múlt héten egy cseh üzletember, Michal Strnad 30 milliárd eurós vételi ajánlatot tett a Delfinre.

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A Delfin kulcsfontosságú szereplő az európai gazdaságban, portfóliójának teljes piaci értéke jelenleg eléri a 43 milliárd eurót. A holding a Ray-Ban szemüvegeket is gyártó EssilorLuxottica legnagyobb részvényese 32,4 százalékos tulajdonrésszel, emellett

  • 10 százalékos pakettel bír az olasz Generali biztosítóban,
  • 17,5 százalékkal a Monte dei Paschi bankban,
  • valamint kisebb részesedéssel az UniCredit pénzintézetben is.
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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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