Zajlik a harc a több tízmilliárd eurós vagyonért: saját testvérüknek mondtak nemet a dúsgazdag örökösök

Olasz hírügynökségi jelentések szerint Clemente Del Vecchio, Rocco Basilico, Luca Del Vecchio és Paola Del Vecchio levélben közölték, hogy még csak tárgyalni sem kívánnak a javasolt tranzakcióról. Az elutasítás a legújabb fejezete annak a családi viszálynak, amely a néhai milliárdos, Leonardo Del Vecchio örökösei között zajlik a luxemburgi székhelyű Delfin irányításáért. A vagyonkezelőben a nyolc örökös jelenleg egyenlő arányban, egyenként 12,5 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.
Leonardo Maria Del Vecchio azután tett ajánlatot tulajdonostársai kivásárlására, hogy a Cititől akár 22 milliárd eurós finanszírozást is bebiztosított az ügylethez. Egy, az üzletemberhez közel álló forrás a Reutersnek elmondta, hogy
a cél öt vagy hat örökös részesedésének megszerzése volt.
Az üzletember saját bevallása szerint édesapja életművét és örökségét kívánta megóvni a lépéssel. A családon belüli ajánlattétel közvetlen előzménye, hogy múlt héten egy cseh üzletember, Michal Strnad 30 milliárd eurós vételi ajánlatot tett a Delfinre.
A Delfin kulcsfontosságú szereplő az európai gazdaságban, portfóliójának teljes piaci értéke jelenleg eléri a 43 milliárd eurót. A holding a Ray-Ban szemüvegeket is gyártó EssilorLuxottica legnagyobb részvényese 32,4 százalékos tulajdonrésszel, emellett
- 10 százalékos pakettel bír az olasz Generali biztosítóban,
- 17,5 százalékkal a Monte dei Paschi bankban,
- valamint kisebb részesedéssel az UniCredit pénzintézetben is.
Forrás: Reuters
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