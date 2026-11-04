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A Google 15 milliárd dollárért fejleszt adatközpontot Délkelet-Ázsiában
Üzlet

A Google 15 milliárd dollárért fejleszt adatközpontot Délkelet-Ázsiában

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A Google 15 milliárd dolláros beruházással bővíti adatközponti és felhőalapú kapacitásait Malajziában. A techóriás lépése szorosan összefügg a mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedésével, amely világszerte óriási igényt támaszt a digitális infrastruktúra fejlesztése iránt - számolt be a Bloomberg.

Az Alphabet csoporthoz tartozó vállalat szerdai közleménye szerint

az összeget új adatközpontok építésére, a helyi vízellátás biztonságának növelésére, energiatermelésre és a lakosság képzésére fordítják.

A nagyszabású fejlesztések a tervek szerint 2027-ben és 2028-ban valósulnak meg. A cég már a hét elején bejelentett egy 160 millió dolláros finanszírozást a Kuala Lumpurtól délre fekvő Negeri Sembilan államban. Ebből olyan közös víziközmű-hálózatot alakítanak ki, amely a tervezett adatközpontok működését és a helyi közösségek ellátását egyaránt szolgálja majd.

A Google ezzel a lépéssel csatlakozik a térségben terjeszkedő globális technológiai nagyvállalatok sorához. Malajzia mára Délkelet-Ázsia legfontosabb adatközponti csomópontjává nőtte ki magát, köszönhetően a viszonylag alacsony költségeknek, a megbízható infrastruktúrának és az olyan üzleti központok közelségének, mint Szingapúr. A nagy adatigényű AI-szolgáltatások térnyerése miatt többek között az Oracle, az Amazon, az Alibaba és a ByteDance is jelentős adattárolási és számítási kapacitásokat épít ki az országban.

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Az új létesítmények kétéves építési szakasza a Google számításai szerint 1,1 milliárd dollárral járul hozzá a maláj gazdaság teljesítményéhez, és évente több mint 37 ezer helyi munkahelyet támogat. A központok üzembe helyezése után évi több mint 9 ezer álláshely maradhat fenn tartósan, mivel a létesítményekben technikusokra, gépész- és villamosmérnökökre, valamint logisztikai és biztonsági vezetőkre egyaránt szükség lesz.

Ruth Porat, az Alphabet befektetési igazgatója egy Kuala Lumpur-i rendezvényen hangsúlyozta, hogy a beruházás a maláj vezetésbe, a szakképzett munkaerőbe és az ország digitális átállás iránti elkötelezettségébe vetett bizalmat tükrözi. Az eseményen jelen lévő Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Google lépése tiszteletben tartja az ország erőforrásait, és bizonyítja, hogy Malajzia minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy a délkelet-ázsiai régió meghatározó digitális központja legyen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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