Alaposan megmozgatta az amerikai választás a tőzsdéket - Itt vannak a nap nyertesei és vesztesei

Az adatközpontokat üzemeltető vállalatok papírjai gyengüléssel reagáltak az eredményekre, a Core Scientific 7,7, az Iren 5,1, az Applied Digital 4,3, a CoreWeave pedig 5,8 százalékot veszített az értékéből. Bár az elemzők nem számítanak arra, hogy törvényi úton érdemben leállítanák az építkezéseket, a demokrata többségű törvényhozás jó eséllyel több meghallgatást és vizsgálatot indít majd az AI-infrastruktúra kiépítésével kapcsolatban. Az adatközpontok rohamos terjedése idén egyébként is társadalmi ellenállást váltott ki, a szigorúbb politikai ellenőrzés pedig tovább hűtheti a befektetői kedvet egy olyan időszakban, amikor a piac amúgy is egyre óvatosabb az elszálló AI-költések és a bizonytalan megtérülés miatt.
Ezzel szemben a tiszta energiában érdekelt cégek részvényei szárnyalni kezdtek, mivel a befektetők a szövetségi támogatások fennmaradását és a projektek gyorsabb engedélyezését várják a demokratáktól. A többségbe került párt emellett felülvizsgálhatja a Trump-kormányzat környezetvédelmi enyhítéseit, és megvétózhatja azokat a szabályokat, amelyek megkönnyítik a benzines terepjárók és kisteherautók értékesítését. A várakozások hatására a First Solar árfolyama 8, a Sunruné 7,1, az Enphase Energyé 4,3, a NextEra Energyé pedig 3 százalékkal emelkedett, a pozitív hangulat pedig az európai szektortársakat, köztük a dán Vestast és az Orstedet is magával húzta.
Kifejezetten rosszul érintette a politikai fordulat az Elon Muskhoz és Donald Trumphoz köthető vállalatokat. Musk űripari cége, a SpaceX 6,6 százalékot, míg a Tesla 4,6 százalékot esett a nyitás előtt. Kathleen Brooks, az XTB elemzési igazgatója szerint az új helyzet megkérdőjelezi a SpaceX és a Tesla esetleges összeolvadását is, mert bár a kongresszus nem tilthatja meg a fúziót, alapos vizsgálatokkal jelentősen lelassíthatja azt. Mivel az üzletember a választások előtt dollárszázmilliókkal támogatta a republikánusokat, a politikai ellenfelek győzelme komoly ellenszelet jelenthet a cégeinek,
miközben az elnök többségi tulajdonában lévő Trump Media & Technology Group árfolyama is 11,7 százalékot zuhant.
A hadiipari szektor szintén veszteségeket könyvelhetett el, miután szertefoszlottak azok a remények, hogy a Trump által kért 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetés akadálytalanul átmegy a törvényhozáson. A Northrop Grumman 3,1 százalékkal, az RTX, a Lockheed Martin és az L3Harris pedig egyaránt 2-4 százalékkal került lejjebb, mivel az elemzők szerint a demokraták jóval kisebb összeget hagynak majd jóvá.
Az egészségügyi szektor ugyanakkor profitált a választási eredményből, mivel a demokraták szakpolitikája hagyományosan több állami forrást juttat a területnek. Még ha nincs is meg a kellő többségük a korábbi egészségügyi törvény teljes visszaállításához, a költségvetési tárgyalásokon így is komoly engedményeket harcolhatnak ki. A kórházakat üzemeltető HCA Healthcare 7,8, a Universal Health Services 3,4 százalékkal erősödött, a Centene biztosító pedig 4,7 százalékot drágult.
Ezzel párhuzamosan a magánbörtönöket fenntartó GEO Group 6,2, a CoreCivic pedig 5,7 százalékot esett, ami éles fordulat ahhoz képest, hogy Trump két évvel ezelőtti elnökké választása és a szigorú bevándorláspolitika óta e két cég részvényei folyamatosan emelkedtek.
Forrás: Reuters
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