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Azonnal megérezték a politikai fordulatot Elon Musk cégei a tőzsdén
Üzlet

Azonnal megérezték a politikai fordulatot Elon Musk cégei a tőzsdén

Portfolio
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Meredek esésbe kezdtek Elon Musk cégeinek részvényei a szerdai nyitás előtti kereskedésben, miután az amerikai félidős választásokon a demokraták jelentős győzelmet arattak, és megszerezték az irányítást a Kongresszus felett. A megélhetési költségek emelkedése és az iráni háború miatti választói elégedetlenség komoly csapást mért Donald Trump elnökre, valamint a republikánusokat hatalmas összegekkel támogató milliárdos üzletemberre - tudósított a Bloomberg.

A választási eredmények hatására a Tesla papírjai nagyjából 3,6, míg a SpaceX részvényei 3,9 százalékot veszítettek értékükből a piacnyitás előtt.

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Musk számára különösen fájdalmas veszteség, hogy a demokraták egész Texas államban taroltak, hiszen a republikánus politikusok mögött nyíltan felsorakozó milliárdos ide helyezte át mindkét nagyvállalatának székhelyét.

Az üzletember az X-en mindössze annyival kommentálta a fejleményeket, hogy jelenleg igencsak vonzónak tűnik az adatközpontok világűrbe telepítése.

A befektetők számára a demokrata előretörés kettős veszélyt hordoz. Egyrészt felerősíti a mesterséges intelligencia szigorúbb szabályozásával kapcsolatos félelmeket, másrészt komoly kérdőjeleket támaszt az elektromosautó-gyártó és az űripari óriás tervezett egyesülésével kapcsolatban. Bár a Kongresszus önmagában nem tudja megakadályozni a fúziót, a megerősödött demokraták jelentősen lelassíthatják a folyamatot, és szigorúbb vizsgálatoknak vethetik alá Musk üzleti lépéseit, többek között a katonai célú Starlink műholdas szolgáltatás körül kialakult amerikai–ukrán–orosz feszültségek miatt is.

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A Tesla árfolyama a július végi mélypont óta 34 százalékot emelkedett, amit a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések és a SpaceX-szel való lehetséges összeolvadás híre is hajtott. A milliárdos állami megrendelésekkel kitömött űripari vállalat idén júniusban lépett tőzsdére, és bár a papírjai a részvénykibocsátás (IPO) óta többnyire csak oldalaznak, a cég így is megőrizte hatalmas, 1900 milliárd dolláros piaci kapitalizációját. A politikai kockázatokat felmérve Musk már korábban sürgetni kezdte, hogy a két cég fúzióját a jövő év első felében jelentsék be, így az ügyletet még Trump hivatali ideje alatt lezárhatnák.

Kevés cégvezető fonódott össze annyira Donald Trumppal és a republikánusokkal, mint a világ leggazdagabb embere. Musk tavaly év elején fehér házi tanácsadóként tevékenykedett, jelenleg pedig a védelmi minisztérium egyik új kezdeményezésének társvezetője. A mostani félidős választások előtt közel 450 millió dollárral támogatta a Republikánus Pártot, az X-en pedig 240 milliós követőtáborát próbálta a demokraták ellen hangolni.

Musk vállalatainak tőzsdei megítélése korábban is rendkívül érzékenyen reagált a politikai fordulatokra. Trump 2024-es újraválasztása után a Tesla árfolyama alig több mint egy hónap alatt 90 százalékot szárnyalt. Ez a nyereség azonban később elolvadt, amikor az üzletember viszonya megromlott az elnökkel, a befektetők pedig megelégelték Musk kormányzati hatékonysági hivatalnál (DOGE) végzett kitérőjét. A cégek körül ráadásul a politikától függetlenül is sok a nyitott kérdés, ugyanis a tervezett egyesülés még csak előkészítő szakaszban jár, miközben a Tesla és a SpaceX dollármilliárdokat éget el a termékfejlesztésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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