Felpattant a magyar tőzsde

Emelkedéssel indult a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX-ot az OTP és a Mol húzza felfelé.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,8 százalékkal került feljebb, így jelenleg 147 251 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, az OTP és a Mol határozott erősödéssel kezdett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a BIF teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az ANY indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de az Opus is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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