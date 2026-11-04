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Fogynak a McDonald’s vendégei, akciókkal próbálkozik a gyorsétteremlánc
Üzlet

Fogynak a McDonald’s vendégei, akciókkal próbálkozik a gyorsétteremlánc

Portfolio
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Hat negyedév után először csökkent a McDonald’s amerikai összehasonlítható forgalma, a gyorsétteremlánc továbbra is az árérzékeny vásárlók visszacsábításán dolgozik. A vállalat a költségek visszafogásával növelte nyereségét, a vártnál magasabb egy részvényre jutó eredményt pedig emelkedéssel fogadták a befektetők.

A McDonald’s árbevétele a harmadik negyedévben 1,1 százalékkal, 7,16 milliárd dollárra nőtt, ami elmaradt az elemzők által várt 7,28 milliárd dollártól. A nettó nyereség 9 százalékkal, 2,49 milliárd dollárra emelkedett, a jelentett egy részvényre jutó eredmény pedig 3,18 dollárról 3,51 dollárra nőtt.

Az egyszeri tételektől megtisztított EPS 3,57 dollár lett a várt 3,38 dollárral szemben, ami mintegy 11 százalékos javulást jelent az egy évvel korábbi 3,22 dollárhoz képest.

A legalább 13 hónapja működő éttermek összehasonlítható forgalma világszerte 1,5 százalékkal nőtt, az Egyesült Államokban 0,2 százalékos visszaesést mértek. Az amerikai egységekben csökkent a tranzakciók száma, az átlagos vásárlási érték emelkedése nagyrészt ellensúlyozta ennek hatását.

A Placer.ai adatai szerint a McDonald’s amerikai éttermeinek látogatottsága 4,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

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A lánc három dollár alatti ajánlatokkal és négydolláros reggelivel próbálja visszacsábítani az árérzékeny fogyasztókat.

A magas megélhetési költségek az egész amerikai gyorséttermi piacot terhelik, a Revenue Management Solutions adatai szerint az ágazat vendégforgalma 2,6 százalékkal csökkent a negyedévben. A McDonald’s visszaállított bizonyos alkalmazáson belüli kedvezményeket, és a megfizethetőségre helyezte a hangsúlyt a marketingben. Szeptemberben az amerikai összehasonlítható forgalom ismét növekedésnek indult.

A vállalat által irányított nemzetközi piacokon 1,4 százalékkal nőtt az összehasonlítható forgalom, ezen belül Németország és Ausztrália teljesítménye volt meghatározó. Franciaországban csökkentek az eladások. A nemzetközi fejlesztési licencpartnerek piacain 4,2 százalékos növekedést mértek, Japán erősödése és Kína visszaesése alakította a teljesítményt.

A teljes étteremhálózat értékesítése 4 százalékkal, több mint 38 milliárd dollárra nőtt. A törzsvásárlói program tagjaihoz kapcsolódó forgalom meghaladta a 11 milliárd dollárt a negyedévben, a program már 70 piacon működik.

A McDonald’s részvényei 2,4 százalékkal emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben. A kedvező fogadtatást a vártnál magasabb profit támogatta, amelyhez a működési költségek és ráfordítások mintegy 4 százalékos csökkenése is hozzájárult.

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