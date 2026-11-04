Fogynak a McDonald’s vendégei, akciókkal próbálkozik a gyorsétteremlánc

A McDonald’s árbevétele a harmadik negyedévben 1,1 százalékkal, 7,16 milliárd dollárra nőtt, ami elmaradt az elemzők által várt 7,28 milliárd dollártól. A nettó nyereség 9 százalékkal, 2,49 milliárd dollárra emelkedett, a jelentett egy részvényre jutó eredmény pedig 3,18 dollárról 3,51 dollárra nőtt.
Az egyszeri tételektől megtisztított EPS 3,57 dollár lett a várt 3,38 dollárral szemben, ami mintegy 11 százalékos javulást jelent az egy évvel korábbi 3,22 dollárhoz képest.
A legalább 13 hónapja működő éttermek összehasonlítható forgalma világszerte 1,5 százalékkal nőtt, az Egyesült Államokban 0,2 százalékos visszaesést mértek. Az amerikai egységekben csökkent a tranzakciók száma, az átlagos vásárlási érték emelkedése nagyrészt ellensúlyozta ennek hatását.
A Placer.ai adatai szerint a McDonald’s amerikai éttermeinek látogatottsága 4,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A lánc három dollár alatti ajánlatokkal és négydolláros reggelivel próbálja visszacsábítani az árérzékeny fogyasztókat.
A magas megélhetési költségek az egész amerikai gyorséttermi piacot terhelik, a Revenue Management Solutions adatai szerint az ágazat vendégforgalma 2,6 százalékkal csökkent a negyedévben. A McDonald’s visszaállított bizonyos alkalmazáson belüli kedvezményeket, és a megfizethetőségre helyezte a hangsúlyt a marketingben. Szeptemberben az amerikai összehasonlítható forgalom ismét növekedésnek indult.
A vállalat által irányított nemzetközi piacokon 1,4 százalékkal nőtt az összehasonlítható forgalom, ezen belül Németország és Ausztrália teljesítménye volt meghatározó. Franciaországban csökkentek az eladások. A nemzetközi fejlesztési licencpartnerek piacain 4,2 százalékos növekedést mértek, Japán erősödése és Kína visszaesése alakította a teljesítményt.
A teljes étteremhálózat értékesítése 4 százalékkal, több mint 38 milliárd dollárra nőtt. A törzsvásárlói program tagjaihoz kapcsolódó forgalom meghaladta a 11 milliárd dollárt a negyedévben, a program már 70 piacon működik.
A McDonald’s részvényei 2,4 százalékkal emelkedtek a nyitás előtti kereskedésben. A kedvező fogadtatást a vártnál magasabb profit támogatta, amelyhez a működési költségek és ráfordítások mintegy 4 százalékos csökkenése is hozzájárult.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fogynak a McDonald’s vendégei, akciókkal próbálkozik a gyorsétteremlánc
Az árérzékeny vásárlókat akarják visszaállítani.
Megtudtuk: versenytársat kapnak a biztosítók, egész pályás letámadást tervez Magyarországon az Ominimo
Az unikornis startup jelentősen bővítené hazai tevékenységét.
Közép-Európából kapott tanácsot Donald Trump a választási vereség után
Így fogadták a félidős választások eredményét Amerika egyik legszorosabb szövetségesénél.
Figyelmeztet a Barclays: a választás nem oldja meg az amerikai tőzsdék legnagyobb problémáját
Sőt, hosszabb távon olajat is önthet a tűzre.
Tovább gyorsult az euróövezeti infláció, az EKB már az újabb kamatemelést készíti elő
Megjöttek az októberi adatok.
Megérkeztek az első szakértői reakciók Trump nagy bukására: politikai állóháború és piaci idegesség jöhet
A demokrata győzelem gyors irányváltás helyett két évnyi vizsgálatot, költségvetési alkut és szabályozási kockázatot hozhat.
Kritikus a helyzet Ukrajnában: ez a nukleáris erőműveket is érinti
Kényszerlépéseket kellett tenni.
Megszólalt Irán legfőbb vezére a Trump-párt vereségéről: van itt egy hatalmas tévedés
Kommentálta a fejleményeket az ajatollah.
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.