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Amerika Választ

Amerika Választ

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Hatalmas ütést kaphat a tőzsde az amerikai választás miatt
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Hatalmas ütést kaphat a tőzsde az amerikai választás miatt

Portfolio
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Komoly eladási hullám alakult ki a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények piacán az amerikai félidős választások éjszakáján, miután a demokraták jelentős győzelmeket arattak. A befektetőket különösen a texasi kormányzóválasztás eredménye rázta meg, a párt politikusai ugyanis az adatközpontok építésének leállítását szorgalmazzák ebben a technológiai szempontból kulcsfontosságú államban - számolt be a CNBC.
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A Nasdaq 100 határidős indexe 0,8 százalékot esett, dupla akkorát, mint a Dow Jones határidős mutatója. A State Street technológiai szektort követő tőzsdén kereskedett alapja (XLK) 2 százalékot veszített az értékéből a Robinhood kereskedési platformján,

a közvetlenül az AI-infrastruktúrában érdekelt vállalatok azonban ennél is nagyobb veszteségeket könyveltek el.

A hitelekből adatközpontokat építő, magas kockázatú felhőszolgáltató, a CoreWeave árfolyama 7 százalékkal, míg versenytársa, a Nebius Group 4 százalékkal zuhant. Elon Musk texasi székhelyű vállalata, a SpaceX 6 százalékot, az Oracle pedig 4 százalékot gyengült az éjszakai kereskedésben.

Bár a piacok előzetesen számoltak azzal, hogy a demokraták többséget szereznek a képviselőházban, és akár a szenátus irányítását is átvehetik, a texasi kormányzói szék megszerzése váratlan csapásként érte a technológiai szektort. Az Associated Press előrejelzése szerint a demokrata Gina Hinojosa legyőzte a hivatalban lévő republikánus kormányzót, Greg Abbottot. Hinojosa korábban nyíltan kiállt amellett, hogy moratóriumot kellene bevezetni a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok építésére.

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A választási eredmény súlyát mutatja, hogy a Wells Fargo adatai szerint az Egyesült Államokban tervezett új adatközponti kapacitások 27 százaléka Texasra összpontosul. Scott Ladner, a Horizon Investments befektetési igazgatója rámutatott, hogy Abbott vereségével jogosan merül fel a kérdés, hol épülhetnek meg ezek a létesítmények, hiszen az állam eddig rendkívül kedvező terepet biztosított a beruházásoknak. Ráadásul az előrejelzések szerint a demokraták más fontos államokban – így Georgiában, Pennsylvaniában és Ohióban – is megszerezték vagy megtartották a kormányzói posztot. A bank becslése szerint a tervezett amerikai kapacitásokból Georgia 7, míg Ohio és Pennsylvania egyaránt 5-5 százalékot képvisel.

A texasi politikai fordulat tovább fokozza a bikapiacot eddig húzó AI-részvényeken lévő nyomást. A szektor már korábban is gyengélkedett, mivel felerősödtek az aggodalmak, hogy a nagy felhőszolgáltatók, valamint az olyan magánkézben lévő óriások, mint az OpenAI és az Anthropic lassítják az adatközpontokra fordított beruházásaik növekedési ütemét.

Az Optimal Advisory elemzői szerint a létesítmények megítélése drámaian megváltozott, ugyanis míg 2024-ben és 2025-ben népszerű gazdaságfejlesztési eszköznek számítottak, a kampányidőszakra szinte közellenséggé váltak. A mostani eredmények azt üzenik a helyi döntéshozóknak, hogy politikai haszonnal járhat a beruházások blokkolása, késleltetése vagy megdrágítása. Michael Hartnett, a Bank of America ismert befektetési stratégája már az év korábbi szakaszában figyelmeztetett arra, hogy a szenátus demokrata kézbe kerülése és a texasi kormányzói poszt elvesztése együttesen akár 10 százalékot meghaladó részvénypiaci korrekciót is kiválthat az év végéig.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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