6°C fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 74
225 136
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 3
54 43
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Kilőtt az AMD, masszív növekedést ígér az Nvidia kihívója
Üzlet

Kilőtt az AMD, masszív növekedést ígér az Nvidia kihívója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Rekordbevétellel és a vártnál magasabb profittal zárta a harmadik negyedévet az AMD, amelynek adatközponti üzletága csaknem megduplázta forgalmát. A vezetőség 2027-re több mint 80 százalékos bevételnövekedést vár, a kedvező kilátásokra a részvények öt százalékot ugrottak a keddi zárás utáni kereskedésben.
Vállalkozói Klub 2026
Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.
Információ és jelentkezés

Az AMD árbevétele éves összevetésben 45 százalékkal, 13,38 milliárd dollárra emelkedett a harmadik negyedévben, meghaladva a 13,09 milliárdos elemzői konszenzust. A korrigált egy részvényre jutó eredmény 2,09 dollár lett a várt 1,95 dollárral szemben, ami 74 százalékos növekedést jelent.

A számviteli szabályok szerinti nettó profit 95 százalékkal, 2,43 milliárd dollárra nőtt. A korrigált üzemi eredmény 3,92 milliárd dollárt ért el, az üzemi marzs 24-ről 29 százalékra javult. A bevétel növekedése így egyre nagyobb arányban jelent meg a vállalat eredményében.

Az adatközponti üzletág bevétele 97 százalékkal, 8,55 milliárd dollárra ugrott, a piac 8,2 milliárd dollárt várt.

A növekedést az EPYC szerverprocesszorok iránti kereslet és az Instinct MI450-es AI-gyorsítók bevezetése hajtotta.

Még több Üzlet

Rácáfolt az elemzőkre a Novo Nordisk: óriási siker a tablettás fogyasztószer

Nagy bukás elé néz Donald Trump pártja - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Az AMD a Helios rendszerekkel az Nvidia teljes szerverállványokat kínáló megoldásaival versenyez. A platform új generációs szerverprocesszorokat és AI-gyorsítókat kapcsol össze, a gyártás felfutása a negyedik negyedévben gyorsulhat. Az első rendszereken már a Microsoft és az OpenAI is futtat feladatokat.

A PC-s és játékpiaci üzletág együttes bevétele 8 százalékkal, 3,72 milliárd dollárra csökkent. Ezen belül a PC-s eladások 7 százalékkal nőttek, a játékpiaci bevétel 40 százalékkal esett. A beágyazott rendszerek üzletágának forgalma 29 százalékkal, 1,11 milliárd dollárra emelkedett.

A negyedik negyedévre 17 milliárd dolláros bevételt jelzett előre az AMD, plusz-mínusz 3 százalékos sávval. A középérték 66 százalékos éves növekedést jelent, és meghaladja a 16,23 milliárd dolláros elemzői várakozást. A korrigált bruttó marzsot 55 százalékra várják a harmadik negyedéves 56 százalék után.

Lisa Su vezérigazgató szerint 2027-ben több mint 80 százalékkal nőhet a vállalat teljes bevétele, az elemzői konszenzus 77 százalékos bővülést feltételez. Az adatközponti termékek jövőre már az eladások 80 százalékát adhatják. A vezetőség a PC-k kiszállításában kétszámjegyű piaci visszaeséssel számol 2027-re, az AMD saját teljesítményét a piacénál kedvezőbbre várja.

Az AMD részvényei a gyorsjelentést követő keddi zárás utáni kereskedésben mintegy 5 százalékkal emelkedtek. A befektetőket a vártnál erősebb eredmény és az adatközponti növekedési kilátások győzték meg, a jelentés után az Nvidia és az Intel árfolyama is erősödött.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára
Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak
A Nasdaq emelkedett nagyot, a Dow Jones mínuszban zárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility