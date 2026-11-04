Kilőtt az AMD, masszív növekedést ígér az Nvidia kihívója

Rekordbevétellel és a vártnál magasabb profittal zárta a harmadik negyedévet az AMD, amelynek adatközponti üzletága csaknem megduplázta forgalmát. A vezetőség 2027-re több mint 80 százalékos bevételnövekedést vár, a kedvező kilátásokra a részvények öt százalékot ugrottak a keddi zárás utáni kereskedésben.

Vállalkozói Klub 2026 Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.

Az AMD árbevétele éves összevetésben 45 százalékkal, 13,38 milliárd dollárra emelkedett a harmadik negyedévben, meghaladva a 13,09 milliárdos elemzői konszenzust. A korrigált egy részvényre jutó eredmény 2,09 dollár lett a várt 1,95 dollárral szemben, ami 74 százalékos növekedést jelent.

A számviteli szabályok szerinti nettó profit 95 százalékkal, 2,43 milliárd dollárra nőtt. A korrigált üzemi eredmény 3,92 milliárd dollárt ért el, az üzemi marzs 24-ről 29 százalékra javult. A bevétel növekedése így egyre nagyobb arányban jelent meg a vállalat eredményében.

Az adatközponti üzletág bevétele 97 százalékkal, 8,55 milliárd dollárra ugrott, a piac 8,2 milliárd dollárt várt.

A növekedést az EPYC szerverprocesszorok iránti kereslet és az Instinct MI450-es AI-gyorsítók bevezetése hajtotta.

Az AMD a Helios rendszerekkel az Nvidia teljes szerverállványokat kínáló megoldásaival versenyez. A platform új generációs szerverprocesszorokat és AI-gyorsítókat kapcsol össze, a gyártás felfutása a negyedik negyedévben gyorsulhat. Az első rendszereken már a Microsoft és az OpenAI is futtat feladatokat.

A PC-s és játékpiaci üzletág együttes bevétele 8 százalékkal, 3,72 milliárd dollárra csökkent. Ezen belül a PC-s eladások 7 százalékkal nőttek, a játékpiaci bevétel 40 százalékkal esett. A beágyazott rendszerek üzletágának forgalma 29 százalékkal, 1,11 milliárd dollárra emelkedett.

A negyedik negyedévre 17 milliárd dolláros bevételt jelzett előre az AMD, plusz-mínusz 3 százalékos sávval. A középérték 66 százalékos éves növekedést jelent, és meghaladja a 16,23 milliárd dolláros elemzői várakozást. A korrigált bruttó marzsot 55 százalékra várják a harmadik negyedéves 56 százalék után.

Lisa Su vezérigazgató szerint 2027-ben több mint 80 százalékkal nőhet a vállalat teljes bevétele, az elemzői konszenzus 77 százalékos bővülést feltételez. Az adatközponti termékek jövőre már az eladások 80 százalékát adhatják. A vezetőség a PC-k kiszállításában kétszámjegyű piaci visszaeséssel számol 2027-re, az AMD saját teljesítményét a piacénál kedvezőbbre várja.

Az AMD részvényei a gyorsjelentést követő keddi zárás utáni kereskedésben mintegy 5 százalékkal emelkedtek. A befektetőket a vártnál erősebb eredmény és az adatközponti növekedési kilátások győzték meg, a jelentés után az Nvidia és az Intel árfolyama is erősödött.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio