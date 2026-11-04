Már a vérellátókat is elérte a legújabb kibertámadás-hullám

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

A szervezet közleménye alapján nem közvetlenül az EFS volt a hackerek célpontja, az incidens a külső partnerek által felügyelt hűtőkamrák vezérlő- és megfigyelőrendszerein keresztül érintette a regionális létesítményeket. A támadók

a hűtési és a leolvasztási küszöbértékeket állították veszélyesen magas szintre.

Az érintett hűtőegységek az EFS előkészítő és elosztó telephelyein működnek. Ezekben tárolják a kórházaknak szánt vérkészítményeket a kiszállítás előtt, a biobankokba kerülő mintákat, valamint a vérátömlesztésekhez és a gyógyszergyártáshoz használt fagyasztott vérplazmát.

A vérellátó felügyeleti és riasztórendszerei azonnal jelezték a problémát.

A szakemberek az adott helyzettől függően vagy gyorsan visszavették az irányítást az érintett berendezések felett, vagy lekapcsolták azokat a hálózatról, a mintákat pedig biztonságos létesítményekbe szállították át. Az egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy az időben meghozott óvintézkedéseknek köszönhetően a vérkészlet biztonsága végig garantált maradt, és egyetlen minta vagy készítmény sem veszett kárba. A vérellátó szolgálat az eset után fokozta a berendezések felügyeletét, és szorosan együttműködik a szaktárcával, valamint a francia nemzeti kiberbiztonsági ügynökséggel (ANSSI).

A vérellátót ért incidens egy szélesebb körű európai támadássorozat része.

A hackerek Franciaország mellett többek között Belgiumban, Svédországban és Finnországban is szupermarketek százainak hűtőrendszereit törték fel távolról. A megemelt hőmérséklet miatt megromlott élelmiszerek értéke elérheti a több millió eurót is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images