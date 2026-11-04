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Már a vérellátókat is elérte a legújabb kibertámadás-hullám
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Már a vérellátókat is elérte a legújabb kibertámadás-hullám

Portfolio
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Francia vérellátó központokat is elért az európai hűtőrendszerek ellen hétfőn indult kibertámadás-hullám. A Francia Vérellátó Szolgálat (EFS) szerdai megerősítése szerint a támadók három telephelyen fértek hozzá a külső szolgáltatók által üzemeltetett hűtőegységekhez, és megemelték bennük a hőmérsékletet, a gyors beavatkozásnak köszönhetően azonban a tárolt vérkészítmények nem károsodtak - tudósított a CNBC.
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A szervezet közleménye alapján nem közvetlenül az EFS volt a hackerek célpontja, az incidens a külső partnerek által felügyelt hűtőkamrák vezérlő- és megfigyelőrendszerein keresztül érintette a regionális létesítményeket. A támadók

a hűtési és a leolvasztási küszöbértékeket állították veszélyesen magas szintre.

Az érintett hűtőegységek az EFS előkészítő és elosztó telephelyein működnek. Ezekben tárolják a kórházaknak szánt vérkészítményeket a kiszállítás előtt, a biobankokba kerülő mintákat, valamint a vérátömlesztésekhez és a gyógyszergyártáshoz használt fagyasztott vérplazmát.

A vérellátó felügyeleti és riasztórendszerei azonnal jelezték a problémát.

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A szakemberek az adott helyzettől függően vagy gyorsan visszavették az irányítást az érintett berendezések felett, vagy lekapcsolták azokat a hálózatról, a mintákat pedig biztonságos létesítményekbe szállították át. Az egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy az időben meghozott óvintézkedéseknek köszönhetően a vérkészlet biztonsága végig garantált maradt, és egyetlen minta vagy készítmény sem veszett kárba. A vérellátó szolgálat az eset után fokozta a berendezések felügyeletét, és szorosan együttműködik a szaktárcával, valamint a francia nemzeti kiberbiztonsági ügynökséggel (ANSSI).

A vérellátót ért incidens egy szélesebb körű európai támadássorozat része.

A hackerek Franciaország mellett többek között Belgiumban, Svédországban és Finnországban is szupermarketek százainak hűtőrendszereit törték fel távolról. A megemelt hőmérséklet miatt megromlott élelmiszerek értéke elérheti a több millió eurót is.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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