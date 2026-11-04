6°C fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 74
225 136
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 3
54 43
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Üzlet

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ma a benzin árában láthatunk elmozdulást, derül ki a holtankoljak adataiból.

Szerdán tovább mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolajé változatlan maradt.

A benzin literenként 5 forinttal lett olcsóbb keddhez képest.

A mai árak alapján a hazai autósok az alábbi országos átlagokkal számolhatnak:

  • 95-ös benzin: 633 Ft/liter
  • Gázolaj: 726 Ft/liter
bendiz1104

A mai változást követően a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség még tovább nőtt, így

Még több Üzlet

Rácáfolt az elemzőkre a Novo Nordisk: óriási siker a tablettás fogyasztószer

Nagy bukás elé néz Donald Trump pártja - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Kilőtt az AMD, masszív növekedést ígér az Nvidia kihívója

a gázolaj átlagára már 93 forinttal haladja meg a benzinét.

Ekkore eltérésre augusztus vége óta nem volt példa:

diff

Az üzemanyagpiac aktuális helyzetével és a kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk. Hangsúlyoztuk: bár a múlt héten mintegy 41 nap után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében

- ez pedig komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló dízelpiacon.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára
Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak
A Nasdaq emelkedett nagyot, a Dow Jones mínuszban zárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility