Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

Szerdán tovább mérséklődött a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolajé változatlan maradt.

A benzin literenként 5 forinttal lett olcsóbb keddhez képest.

A mai árak alapján a hazai autósok az alábbi országos átlagokkal számolhatnak:

95-ös benzin: 633 Ft/liter

Gázolaj: 726 Ft/liter

A mai változást követően a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség még tovább nőtt, így

a gázolaj átlagára már 93 forinttal haladja meg a benzinét.

Ekkore eltérésre augusztus vége óta nem volt példa:

Az üzemanyagpiac aktuális helyzetével és a kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk. Hangsúlyoztuk: bár a múlt héten mintegy 41 nap után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében

- ez pedig komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló dízelpiacon.

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