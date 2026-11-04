Megtudtuk: versenytársat kapnak a biztosítók, egész pályás letámadást tervez Magyarországon az Ominimo

Az első magyar unikornis
Unikornisnak azokat a magántulajdonban lévő – nem tőzsdén jegyzett – innovatív startupokat hívjuk, amelyek cégértéke eléri vagy meghaladja az 1 milliárd dollárt. A szerb-magyar alapítású Ominimo egy második körös (Series B) tőkebevonást hozott tető alá az EBRD kockázatitőke-befektetési ágával, méghozzá bőven 1 milliárd dolláros értékeltség felett, ezzel az első hivatalos magyar gyökerű unikornissá vált.
Bár a vállalat euróban számolva 1,4 milliárdos cégértékkel bír, a jövőben fókuszban lévő amerikai piac miatt ezt mi dollárban számoljuk, ami nagyjából 1,6 milliárd dolláros értékeltséget jelent
Tavaly tavasszal írtunk először az Ominimo insurtech startupról, amely 2024 tavaszán indult el Magyarországon először a kgfb, majd a casco piacon. Már az is figyelemre méltó eredmény volt, hogy
egyetlen év alatt mintegy 300 ezer kötvényt értékesítettek, 7 százalékos részesedést szereztek a kgfb-piacon itthon, és a társaság már akkor nyereségesen működött
A társaság az inkumbens szereplőkhöz képest eleve digitális alapokon működik, és fejlett prediktív modelleket és algoritmusokat használnak arra, hogy a piaci átlagnál pontosabban mérjék fel az egyes ügyfelek kockázati besorolását. Az így szerzett plusz információk alapján tudnak kedvezőbb árajánlatot adni egyes szegmenseknek.
Az Ominimo partnere itthon jelenelg a Signal Iduna Biztosító, amelynek vezérügynökeként dolgoznak. Eredetileg azt hallottuk biztosítási piaci körökből, hogy a társaság január elsejével kivonul a magyar piacról, azonban kiderült, hogy nem vonulnak ki, hanem partnert váltanak és növekedést terveznek új területeken is.
Partnerváltás és növekedés a terv
A vállalat vezérigazgatója lapunknak megerősítette, hogy továbbra is biztosításközvetítőként folytatják a munkát Magyarországon, amely egyben a cég első piaca is volt. A jelenlegi portfóliót a Signal Iduna tartja meg, az Ominimo pedig a következő hónapokban technikai támogatást nyújt a zökkenőmentes átálláshoz, így az ügyfelek kiszolgálása zavartalan marad.
Az új partnerrel tervezett indulás a szükséges felügyeleti engedélyek megszerzése után, 2027 első negyedévében várható
- árulta el lapunk érdeklődésére Zékány Kristóf, az Ominimo Hungary vezérigazgatója.
A váltás hátterében az Ominimo növekedési tervei állnak, a társaság ugyanis szeretne belépni a kgfb-piac eddig le nem fedett szegmenseibe, és jelentősen növelné az állományát. Mivel a Signal Iduna saját hálózattal és az elmúlt időszakban fejlesztett technológiai infrastruktúrával rendelkezik, a további közös bővülés belső versenyt, azaz kannibalizációt eredményezett volna.
Az Ominimo ezért a világ egyik vezető biztosítójában találta meg új partnerét, amely még nem épített ki jelentős magyarországi ügyfélkört.
Egy nagy nemzetközi biztosítócsoporttal már van kapcsolata az Ominimónak: a Zurich Insurance Group a startup egyik első nagy befektetője, és külföldön több országban már most partnerként dolgoznak együtt.
A vezérigazgató lapunknak elárulta, hogy a jövőben a cég
nemcsak a kgfb és a casco terén erősítene, hanem a diverzifikáltabb portfólió kialakítása érdekében lakás-, felelősség- és baleset-biztosítások bevezetését is tervezi.
Bár európai szinten vizsgálják a saját biztosítói engedély megszerzésének lehetőségét, ez jelenleg túlságosan tőkeigényes modellváltást jelentene, így Magyarországon egyelőre maradnak a közvetítői működésnél.
Bár a vezérigazgató kifejezetten hangsúlyozta, hogy az új partner kilétéről a magyar piac vonatkozásában egyelőre nem nyilatkozhat, logikus lépés lenne, ha az Ominimo a Zürich Insurance Grouppal állna össze a magyar piacon is. Biztosítási piaci forrásaink szerint is a Zürich lesz az új partner. Európa egyik legnagyobb biztosítója ugyanis egyrészt a startup egyik első nagy befektetője, tavaly tavasszal egy nagybefektetéssel szállt be az Ominimóba. Másrészt három piacon már jelen vannak (lengyel, a holland és a svéd )ebben a felállásban, azaz a Zürich adja a biztosítói hátteret határon átnyúló szolgáltatóként, az Ominimo pedig vezérügynökként az értékesítést végzi. (Az, hogy határon átnyúló szolgáltatás lesz, nem lehet döntő szempont a Signal-Zürich váltásban, hiszen a határon átnyúlóként is fizetik a kgfb-adót és az egyéb terheket).
Bár a partnerváltás január elsejével történhet meg, az új termékek ezen a napon még szinte biztosan nem lesznek elérhetőek, ugyanis ehhez 60 nappal az indulás előtt kötelezően közzé kellett volna tenni a tarifákat.
A hazai piac továbbra is nyereséges a vállalat számára. A vezérigazgató elmondása szerint a méretgazdaságosságnak köszönhetően folyamatosan csökkennek az egy szerződésre jutó adminisztratív költségek, miközben a cég célja változatlanul az, hogy a gépjármű-biztosítások terén a legkedvezőbb díjakat kínálja a balesetmentesen vezető autósoknak.
A vezérigazgató kitért a napokban bejelentett, a 20 milliárd forintnál kisebb adóalappal rendelkező biztosítókat érintő adóváltozásokra is, kiemelve, hogy a friss intézkedések nem befolyásolják a terveiket. A vállalat hozzászokott az egyes piacok eltérő adórendszereihez, és alkalmazkodik a jelenlegi környezethez. Amíg a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, az Ominimo bízik abban, hogy fejlett árazási modelljével és hatékony működésével megőrzi a versenyelőnyét.
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