Rácáfolt az elemzőkre a Novo Nordisk: óriási siker a tablettás fogyasztószer

A cég a harmadik negyedévben 79,2 milliárd dán korona árbevételt ért el, ami változatlan árfolyamon számolva 4 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez érdemben meghaladta a FactSet elemzői konszenzusában szereplő 73,6 milliárd koronát. A tisztított üzemi eredmény (EBIT) 31,7 milliárd koronát tett ki, szemben a piaci szereplők által várt 28,6 milliárd koronával.
A kedvező negyedéves számok hatására a vállalat javított az idei évre vonatkozó kilátásain.
A Novo Nordisk most arra számít, hogy a tisztított árbevétel és az üzemi eredmény alakulása változatlan árfolyamon mínusz 2 és plusz 2 százalék között mozog majd. Ez előrelépést jelent az augusztusban már egyszer megemelt prognózishoz képest, amely még a 6 százalékos visszaesés és a stagnálás közötti sávot valószínűsített mindkét mutató esetében.
A vártnál jobb számok motorja az év elején piacra dobott, szájon át szedhető Wegovy volt.
A tablettából 5,4 milliárd korona bevétel folyt be, miközben a piaci szereplők nagyjából 4,5 milliárd koronára számítottak. A hagyományos, injekciós kiszerelésű Wegovy eladásai 20,4 milliárd koronát, a cukorbetegség kezelésére szolgáló Ozempic értékesítése pedig 29,7 milliárd koronát ért el, így mindkét készítmény felülmúlta az elemzői várakozásokat.
A dán gyártó egy viharos időszak után igyekszik visszanyerni a lendületét. Bár a Novo Nordisk úttörő szerepet játszott az amerikaiak mintegy 10 százaléka által használt GLP-1 típusú fogyasztószerek bevezetésében, a legfőbb rivális, az Eli Lilly gyorsan ledolgozta a hátrányát, és a messze legnagyobb piacnak számító Egyesült Államokban már meg is előzte a dán céget, és a többi versenytárs sem tétlenkedik, mindenki szeretne egy szeletet a jövedelmező gyógyszeripari szegmensből.
Az éleződő piaci verseny közepette a befektetők figyelme egyre inkább a két piacvezető cég új generációs készítményeire irányul. A fókuszban az áll, hogy ezek a fejlesztések a súlycsökkentésen túl alkalmasak-e az elhízással összefüggő kórképek, például a szív- és vesebetegségek, az alvási apnoé vagy az ízületi gyulladás hatékony kezelésére.
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