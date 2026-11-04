8°C kissé felhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Rácáfolt az elemzőkre a Novo Nordisk: óriási siker a tablettás fogyasztószer
Üzlet

Rácáfolt az elemzőkre a Novo Nordisk: óriási siker a tablettás fogyasztószer

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A várakozásokat felülmúló harmadik negyedéves eredményekről számolt be szerdán a Novo Nordisk. A dán gyógyszergyártó erős teljesítményét elsősorban a tabletta formájú Wegovy fogyasztószer kiemelkedő eladásai hajtották, aminek köszönhetően a vállalat felfelé módosította az egész éves eredmény-előrejelzését - tudósított a CNBC.

A cég a harmadik negyedévben 79,2 milliárd dán korona árbevételt ért el, ami változatlan árfolyamon számolva 4 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez érdemben meghaladta a FactSet elemzői konszenzusában szereplő 73,6 milliárd koronát. A tisztított üzemi eredmény (EBIT) 31,7 milliárd koronát tett ki, szemben a piaci szereplők által várt 28,6 milliárd koronával.

A kedvező negyedéves számok hatására a vállalat javított az idei évre vonatkozó kilátásain.

A Novo Nordisk most arra számít, hogy a tisztított árbevétel és az üzemi eredmény alakulása változatlan árfolyamon mínusz 2 és plusz 2 százalék között mozog majd. Ez előrelépést jelent az augusztusban már egyszer megemelt prognózishoz képest, amely még a 6 százalékos visszaesés és a stagnálás közötti sávot valószínűsített mindkét mutató esetében.

A vártnál jobb számok motorja az év elején piacra dobott, szájon át szedhető Wegovy volt.

Még több Üzlet

Nagy bukás elé néz Donald Trump pártja - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Újabb profit warning a BMW-től, felgyorsítják a leépítéseket

Felpattant a magyar tőzsde

A tablettából 5,4 milliárd korona bevétel folyt be, miközben a piaci szereplők nagyjából 4,5 milliárd koronára számítottak. A hagyományos, injekciós kiszerelésű Wegovy eladásai 20,4 milliárd koronát, a cukorbetegség kezelésére szolgáló Ozempic értékesítése pedig 29,7 milliárd koronát ért el, így mindkét készítmény felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A dán gyártó egy viharos időszak után igyekszik visszanyerni a lendületét. Bár a Novo Nordisk úttörő szerepet játszott az amerikaiak mintegy 10 százaléka által használt GLP-1 típusú fogyasztószerek bevezetésében, a legfőbb rivális, az Eli Lilly gyorsan ledolgozta a hátrányát, és a messze legnagyobb piacnak számító Egyesült Államokban már meg is előzte a dán céget, és a többi versenytárs sem tétlenkedik, mindenki szeretne egy szeletet a jövedelmező gyógyszeripari szegmensből.

Az éleződő piaci verseny közepette a befektetők figyelme egyre inkább a két piacvezető cég új generációs készítményeire irányul. A fókuszban az áll, hogy ezek a fejlesztések a súlycsökkentésen túl alkalmasak-e az elhízással összefüggő kórképek, például a szív- és vesebetegségek, az alvási apnoé vagy az ízületi gyulladás hatékony kezelésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
A Nasdaq emelkedett nagyot, a Dow Jones mínuszban zárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility