Sürgősen vigye vissza, aki bevásárolt ebből a darált mákból!

Határérték feletti alkaloidtartalom miatt visszahívták az „Auchan darált mák 200 g” elnevezésű terméket a boltokból.

A termékek gyártója a Gilan Trading Kft., forgalmazója az Auchan Magyarország Kft.

A Nébih a honlapján arra kéri a vásárlókat, hogy a L49 tételszámú és 2027.02.19., 2027.03.12., 2027.04.14. minőségmegőrzési idejű, 200 grammos terméket ne fogyasszák el.

A terméket bármely Auchan üzletbe vissza lehet vinni a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül.

A mák alkaloidok (pl. morfin, kodein, tebain, noszkapin, papaverin) a mák növényben termelődő kábító hatású anyagok. Az érett mákszem már nem, vagy csak nagyon csekély mértékben tartalmaz alkaloidot, azonban a máktokból származó szennyeződésként az alkaloidok a mákszemekre kerülhetnek – írja a Nébih.

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