Tokenizáció igen, kriptovaluták nem?

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A Binance hatalmas ügyfélvagyon-vesztése az iparág intézményi infrastruktúrájának, szabályozási környezetének még mindig elégtelen voltára enged következtetni. A sokat szidott fiat devizák és a mögöttes banki/jegybanki intézményrendszer stabilitásával szemben különösen tapintható a lemaradás.

A belső érték nélküli kriptovaluták mellett rohamosan fejlődik a szintén blockchain-technológián alapuló tokenizált eszközök piaca, ami hasonlóan új fejlődési lépés lehet, mint amikor a fizikai értékpapírokat felváltotta a dematerializált értékpapírok kora. Valós eszközök digitális köntösben, ezt már nyugodtan bemutatnám vagyonkezelt ügyfeleinknek.

Miért lehet a blockchain a pénzügyi rendszer jövője anélkül, hogy a fedezetlen kriptovaluták válnának a jövő pénzévé?

A kriptovaluták megjelenését sokan a modern pénzügyi rendszer egyik legnagyobb forradalmaként üdvözölték. A decentralizáció, a bankoktól független pénzteremtés, a megváltoztathatatlan tranzakciók és a globálisan hozzáférhető digitális fizetőeszközök ígérete alapjaiban kérdőjelezte meg a hagyományos bankrendszer szerepét.

Másfél évtizeddel a Bitcoin megjelenése után azonban érdemes különválasztani két, gyakran összemosott kérdést. Valóban szüksége van-e a világnak a hagyományos (fiat) pénzeket felváltó, decentralizált kriptovalutákra? És valóban forradalmasíthatja-e a blockchain-technológia az értékpapírok, befektetési alapok, ingatlanok és más vagyoni eszközök kibocsátását, nyilvántartását és kereskedelmét?

Meggyőződésem, hogy a két kérdésre különböző válasz adható. A fedezetlen kriptovaluták eddig nem bizonyították, hogy alkalmasak a hagyományos pénzek széles körű kiváltására. A tokenizáció ugyanakkor alapvetően alakíthatja át a pénzügyi piacok infrastruktúráját.

A kriptovaluták nem váltak valódi, általánosan használható pénzzé

A közgazdaságtan a pénznek hagyományosan három alapvető funkcióját különbözteti meg: értékmérő, csereeszköz és értékőrző funkcióját. A modern pénzrendszerhez ezenfelül kiszámítható elszámolások, megfelelő likviditás, jogbiztonság és intézményi háttér is szükséges.

Általános értékmérő funkció - Egy lakás árát forintban vagy euróban határozzuk meg. Egy vállalat bevételeit, költségeit, nyereségét és adókötelezettségeit szintén valamely hagyományos devizában tartja nyilván. A Bitcoin árfolyamát ugyanakkor még a kriptopiacon is tipikusan dollárban vagy euróban fejezik ki. Ha egy autókereskedő Bitcoint fogad el, többnyire euróban meghatározott vételárat számít át az adott pillanat árfolyamán. Ez inkább alternatív kiegyenlítési mód, mint önálló értékmérő rendszer.

Általánosan elfogadott csereeszköz - A hagyományos pénzek elfogadottságát állami és intézményi háttér, kiterjedt fizetési infrastruktúra és a mindennapi gazdasági gyakorlat biztosítja. A kriptovalutákkal továbbra sem lehet általánosan adót fizetni, munkabért elszámolni vagy a mindennapi vásárlások döntő részét intézni. Vannak valódi fizetési felhasználások, így például nemzetközi átutalások és Bitcoint elfogadó kereskedők, ám ezek nem jelentenek általános elfogadottságot.

Értékőrzés és stabilitás - A Bitcoin árfolyama története során szélsőségesen ingadozott. A 2021. novemberi csúcsától a 2022. novemberi mélypontjáig hozzávetőleg háromnegyedét veszítette el dollárban mért értékének. Egy ilyen eszköz lehet spekulatív befektetés, de nehezen alkalmas kiszámítható értékőrzésre. A fiat pénzek (reál)értékét is csökkentheti az infláció, ugyanakkor a modern monetáris rendszerben léteznek az árstabilitás fenntartását célzó intézmények és eszközök.

A stablecoinok külön esete - A dollárhoz kötött USDC vagy USDT használati értéke közelebb állhat a fizetésekhez szükséges stabilitáshoz – éppen azért, mert nem önálló értékmérőként, hanem a hagyományos deviza digitális képviseleteként működnek. Megbízhatóságuk függ a tartalékok minőségétől, a visszaválthatóságtól, a kibocsátótól és a szabályozástól. A BIS (Bank for International Settlements) 2025-ös elemzése arra jut, hogy a stablecoinok sem teljesítik maradéktalanul az egységes pénzérték, rugalmasság és integritás követelményeit.

A következtetés: a fedezetlen kriptovaluták többsége inkább jelentős árfolyamkockázatú, spekulatív digitális eszköz, mint a hagyományos pénz funkcionális alternatívája. Ez nem zárja ki a piaci értéküket vagy speciális felhasználásukat; de a népszerűség és a kereskedhetőség önmagukban nem tesznek valamit általánosan használható pénzzé.

Fejlődő infrastruktúra, de nem egyenértékű intézményi védelem

A kriptoipar látványosan fejlődött: professzionális kereskedési platformok, letétkezelés, szabályozott befektetési termékek és intézményi ügyfélkiszolgálás jelentek meg. A technológiai fejlettség azonban nem azonos az intézményi biztonsággal. A hagyományos bankok és befektetési szolgáltatók tőke- és likviditási követelmények, ügyfélvagyon-védelmi szabályok, felügyeleti adatszolgáltatás és belső kontrollok alatt működnek.

Az EU MiCA-rendelete fontos előrelépés: engedélyezési, szervezeti és ügyfélvédelmi kötelezettségeket vezetett be a kriptoeszköz-szolgáltatók számára. Egy MiCA-engedélyezett szolgáltató azonban nem válik automatikusan bankká, és az ügyfelek kriptoeszközei nem válnak biztosított bankbetétté.

Betétbiztosítás és ügyfélvédelem - Az Európai Unióban a biztosított bankbetétekre főszabály szerint bankonként és betétesenként 100 000 euróig betétbiztosítás vonatkozik. A kriptotőzsdén tartott Bitcoin nem bankbetét, így ez a védelem nem illeti meg.

Befektetővédelem a brókercégeknél: közvetlenebb összehasonlítás - A kriptotőzsdék működése sok esetben inkább az értékpapír-brókercégekéhez hasonlítható, mint a betéteket gyűjtő és hitelező bankokéhoz. A szabályozott brókercégeknél az ügyfél értékpapírjait főszabály szerint el kell különíteni a szolgáltató saját vagyonától. Ha a brókercég csődbe jut, a megfelelően elkülönített ügyféleszközöket elvileg vissza kell adni. Ha azonban az ügyfél vagyona csalás, visszaélés vagy nyilvántartási hiányosság miatt hiányzik, további védelmet jelenthet a törvény által létrehozott befektetőkártalanítási rendszer.

Az Európai Unióban a befektetőkártalanítás kötelező minimuma befektetőnként 20 000 euró. Magyarországon a Befektető-védelmi Alap (BEVA) a jogosult követeléseket legfeljebb 100 000 euróig téríti meg: egymillió forintig 100 százalékban, afelett 90 százalékban. Az Egyesült Államokban a Securities Investor Protection Corporation (SIPC) a tag brókercégek ügyfelei számára legfeljebb 500 000 dolláros keretet biztosít, amelyen belül a készpénzkövetelésre legfeljebb 250 000 dollár jut. Ezek a mechanizmusok nem a befektetés piaci értékvesztését kezelik, hanem – meghatározott feltételekkel – a szolgáltató által vissza nem szolgáltatott, hiányzó vagyont.

A MiCA az Európai Unióban már szabályozza a kriptoeszközök letétkezelését, megköveteli az ügyfélvagyon védelmét és elkülönítését, valamint meghatározott esetekben szolgáltatói felelősséget ír elő. Ez fontos előrelépés, de nem hoz létre a BEVA-hoz vagy a SIPC-hez hasonló, általános külső kártalanítási alapot a kriptotőzsdén tartott Bitcoin és más, nem értékpapírnak minősülő kriptoeszközök számára. A különbség akkor válik igazán jelentőssé, ha a szolgáltató fizetésképtelen, és a saját vagyona már nem elegendő az ügyfelek követeléseinek teljesítésére.

Vállalatirányítás és felelősség - Az FTX 2022-es összeomlása – amely egy jelentős, központosított kriptovaluta-tőzsde csődjét jelentette – rávilágított, hogy a blockchain-tranzakciók visszakövethetősége nem helyettesíti a megfelelő ügyfélvagyon-kezelést, a vállalatirányítást és a belső ellenőrzést. A Sam Bankman-Fried által vezetett FTX-nél az ügyfelek pénzeszközeit jogosulatlanul használták fel, többek között a vele szorosan összefonódó Alameda Research kereskedőcég finanszírozására. A kockázatok egy része egyáltalán nem kriptográfiai, hanem szervezeti és jogi természetű.

A felügyeleti kontroll egyenetlensége - A globális kriptoszektorban egymás mellett működnek szigorúan engedélyezett szolgáltatók, gyengén ellenőrzött offshore platformok és olyan decentralizált protokollok, amelyeknél a felelősség és a felügyeleti joghatóság sem mindig világos. Nem igaz, hogy a kriptoipar teljes egészében felügyelet nélküli; az viszont igen, hogy az intézményi védelem szintje nem egységes, és általában nem azonos a banki betétvédelemmel.

Konkrét szabályozási különbségek számokban

Tőke: a MiCA 67. cikke a szolgáltatás típusától függően 50 000, 125 000 vagy 150 000 eurós állandó minimumtőkét, illetve – ha ez magasabb – az előző évi fix működési költségek egynegyedének megfelelő prudenciális biztosítékot követel meg (a biztosíték szavatoló tőkével, biztosítási kötvénnyel vagy ezek kombinációjával is teljesíthető). Egy MiCA-s kereskedési platformra tehát nem egyszerűen és minden körülmények között „150 ezer euró” a szabály: a költségalapú követelmény magasabb is lehet. Ezzel szemben az uniós bankokra legalább 5 millió eurós induló tőke, valamint 4,5 százalék CET1, 6 százalék Tier 1 és 8 százalék teljes, kockázattal súlyozott minimumtőke vonatkozik, amelyet tőkefenntartási és más pufferek, valamint egyedi felügyeleti követelmények egészítenek ki. Nem azonos tevékenységre szabott követelményekről van szó, ezért a két szám önmagában nem jelent azonos kockázati mércét.

Betétbiztosítás: az EU-ban az elismert bankbetéteket betétesenként, bankonként legfeljebb 100 000 euróig védi a betétbiztosítás; az Egyesült Államokban a standard FDIC-limit 250 000 dollár. A kriptotőzsdén őrzött Bitcoinra egyik rendszer sem ad ilyen biztosítást. A tokenizált részvény és kötvény sem válik pusztán a technológiától betétbiztosítottá – az eszköz jogi minősítése a döntő.

Befektetőkártalanítás: az EU-ban a befektetési szolgáltatók által vissza nem adott, védelem alá eső ügyféleszközökre legalább 20 000 eurós kötelező befektetőkártalanítási minimum vonatkozik; Magyarországon a BEVA felső határa 100 000 euró, az Egyesült Államokban a SIPC-é 500 000 dollár (ezen belül legfeljebb 250 000 dollár készpénz). A kriptotőzsdén tartott, nem értékpapírnak minősülő kriptoeszközökre nincs ezekkel egyenértékű általános intézményes kártalanítás.

Vagyonvédelem és válságkezelés: a banki szabályozás a tőke és likviditás mellett felügyeleti stresszteszteket, szanálási terveket és meghatározott válságkezelési eszközöket használ. A MiCA előírja a kriptoügyfél-vagyon megóvását és elkülönítését, valamint az irányítási és működési kontrollokat, de a MiCA-engedély nem azonos a bankengedéllyel, nem ad jegybanki likviditási hozzáférést, és nem jelent automatikus betétbiztosítást.

Kibocsátói információ: az ESMA 2026. októberében frissített MiCA-regiszterének tájékoztatása szerint a nem ART (asset-referenced token, eszközalapú token) / EMT (e-money token, elektronikuspénz-token) kriptoeszközökre vonatkozó white papereket az illetékes hatóságok nem vizsgálták és nem hagyták jóvá, mivel ezen kategóriákba nem besoroltható kriptókra csak bejelentési kötelezettség vonatkozik. Ez más jogi rezsim, mint egy szabályozott, nyilvános értékpapír-kibocsátás tájékoztató-ellenőrzési rendszere.

A szabályozás fejlődését is el kell ismerni: a MiCA, a pénzmosási szabályok, a DORA és az engedélyezett intézményi letétkezelés érdemi előrelépések. A korrekt állítás tehát nem az, hogy „a kriptót nem szabályozzák”, hanem az, hogy egy kriptoeszköz szolgáltatója, egy bank és egy szabályozott értékpapír-kibocsátó eltérő tevékenység- és kockázatspecifikus jogi rendszerben működik, és az ügyfélvédelem szintje nem automatikusan azonos.

A decentralizáció nem azonos a feltörhetetlenséggel

A blockchain-nyilvántartások megváltoztatásával szembeni ellenálló képesség fontos technológiai újítás. A befektetők azonban a gyakorlatban tőzsdékkel, tárcákkal, letétkezelőkkel, okosszerződésekkel és egyéb alkalmazásokkal lépnek kapcsolatba. A legnagyobb támadások gyakran ezekhez a rendszerekhez, a hozzáférési kulcsokhoz vagy a belső kontrollok hiányosságaihoz kapcsolódnak, nem a blockchain alapvető kriptográfiájának feltöréséhez.

2026. október végén a Binance egy nagyszabású, mintegy 6,3 milliárd dollárnyi digitális eszközt érintő támadásról adott tájékoztatást. A vállalat a veszteségek fedezését vállalta; a támadást az FBI észak-koreai hackereknek tulajdonította, a technikai részletek vizsgálata a cikk elkészítésekor még tartott. A kereskedés újranyitását követő napon további 4 milliárd dollárt utaltak el az ügyfelek az ottani számláikról. Az esemény különösen jól mutatja, hogy a legnagyobb kereskedési infrastruktúrák is jelentős működési kockázatokkal nézhetnek szembe.

A Bybit kriptotőzsdét 2025 februárjában mintegy 1,5 milliárd dolláros támadás érte. A Chainalysis 2025-re mintegy 3,4 milliárd dollár értékű kriptoeszköz eltulajdonítását becsülte. A számok az ökoszisztéma támadási felületének nagyságát szemléltetik, de önmagukban nem bizonyítják, hogy minden kriptorendszer kevésbé biztonságos, mint minden banki szolgáltatás.

A valódi pénzügyi biztonság nem csupán abból áll, hogy a tranzakciók utólag ellenőrizhetők. Legalább ilyen fontos, hogy ki felel az ügyfélvagyonért, ki viseli a hibák következményeit, és milyen jogilag érvényesíthető védelem létezik a befektető számára.

A jegybanki digitális pénz: digitális pénz, de nem kriptovaluta

A jegybanki digitális pénz (central bank digital currency, CBDC) nem új spekulatív eszköz, hanem a nemzeti pénz új megjelenési formája. Egy digitális euró ugyanannak az eurónak lenne a jegybanki kötelezettsége, mint amelyet bankjegyként ismerünk; értéke nem egy magánkibocsátó tartalékkezelésétől vagy egy token piaci keresletétől függ. A kereskedelmi bankbetét ezzel szemben a kereskedelmi bank követelése, míg a Bitcoin nem testesít meg senkivel szembeni pénzkövetelést.

A CBDC két külön világa - A lakossági (retail) CBDC a készpénz digitális kiegészítője lehet: lakossági vásárlásra és személyek közötti fizetésre szolgálhat. A nagykereskedelmi (wholesale) jegybankpénz viszont elsősorban bankok és pénzügyi infrastruktúrák közötti elszámolási eszköz; ez különösen fontos a tokenizált értékpapírok fizetés ellenében történő elszámolásához (delivery versus payment) – az EKB Pontes-projektje pontosan ezt, a DLT-platformokon (megosztott főkönyvi, például blockchain-alapú rendszereken) történő elszámolhatóságot célozza. A CBDC nem feltétlenül működik blockchainen. Az EKB kifejezetten központi elszámolási platformmal tervezi a digitális eurót.

Nem elmélet: országok és konkrét ütemezések - A Bahamai Központi Bank 2020. október 20-án kezdte meg a Sand Dollar országos bevezetését. A BIS 2025 augusztusában publikált, 2024-es felmérése szerint 93 megkérdezett jegybankból 85 (91 százalék) vizsgált lakossági vagy nagykereskedelmi CBDC-t. Fontos: a vizsgálat nem jelenti azt, hogy mindegyik ország kibocsátást tervez.

Az EKB 2025. októberi döntése és azóta többször megerősített ütemterve szerint a digitális euró 12 hónapos pilotja 2027 második felében kezdődhet, és a rendszer legkorábban 2029-ben állhat készen egy lehetséges első kibocsátásra, feltéve hogy a szükséges uniós jogszabályokat elfogadják. A kibocsátásról végleges döntés még nincs. A tervezett digitális euró nem kamatozó, korlátozott összegben tartható fizetőeszköz lenne, nem a bankbetétek teljes kiváltására tervezett megtakarítási forma.

Mi lehet a szerepe a tokenizált pénzügyekben? - A tokenizált kötvény vagy befektetési jegy csak az ügylet eszközoldala. A vevőnek valamivel fizetnie is kell. Ehhez négyféle megoldás képzelhető el: hagyományos bankpénz, tokenizált bankbetét, szabályozott stablecoin vagy tokenizált jegybankpénz. A jegybankpénz előnye, hogy a fizetési oldalon kiküszöbölheti a magánkibocsátó hitelkockázatát, miközben az értékpapír tulajdonosváltásával összehangolt elszámolást tesz lehetővé.

A BIS Project Agorá hét jegybank és magánpiaci szereplők közreműködésével vizsgálta a tokenizált jegybanki tartalékok és bankbetétek közös platformját. A BIS 2026-os beszámolója szerint a projektben 28 pénzügyi intézmény és jegybank vett részt valódi értékű, ellenőrzött teszttranzakciókban, összesen hozzávetőleg 800 ezer svájci frank értékben. Ez fontos technológiai bizonyíték, de még nem tömeges kereskedelmi bevezetés.

Hongkong 2025. novemberi, mintegy 10 milliárd HKD összértékű digitális zöldkötvény-kibocsátásánál a HKD- és RMB-tranche-ban tokenizált jegybankpénzes elszámolás lehetőségét is biztosították, e-HKD és e-CNY formában. Ez már kézzelfogható példa arra, hogy a tokenizált értékpapír és a digitális állami pénz ugyanabban az ügyletben találkozhat.

A digitális jegybankpénz így nem a tokenizáció ellenfele, hanem a szabályozott tokenizált pénzügyi infrastruktúra egyik potenciális alapköve. Közben adatvédelmi, kiberbiztonsági, bankfinanszírozási és közpolitikai kérdések sorát kell megoldani: nem minden országban ugyanaz az optimális modell.

A tokenizáció lehet a valódi pénzügyi forradalom

A tokenizáció során egy létező vagyoni eszközt vagy az ahhoz kapcsolódó jogokat digitális token formájában jelenítünk meg egy programozható nyilvántartási rendszerben. A mögöttes eszköz lehet kötvény, részvény, befektetési jegy, ingatlanhoz kapcsolódó részesedés vagy követelés. A döntő különbség, hogy a token gazdasági értékét nem a token puszta létezése, hanem az általa képviselt jog és mögöttes eszköz határozza meg.

Egy tokenizált államkötvény mögött továbbra is az állam fizetési kötelezettsége áll; egy ingatlanalap tokenizált befektetési jegye mögött ingatlanvagyon és a befektetési struktúrához kapcsolódó jogok találhatók. A tokenizáció nem feltétlenül teremt új gazdasági értéket: a már létező értékek nyilvántartását, forgalmazását és hozzáférhetőségét alakíthatja át.

A dematerializáció után új technológiai lépcső

A papíralapú értékpapírokról a dematerializált értékpapírokra való áttérés csökkentette a fizikai kezelés költségeit, és egyszerűsítette a kereskedést, letétkezelést és elszámolást. A tokenizáció ehhez hasonló új lépcső lehet: a tulajdonosi nyilvántartás, a kereskedés, az elszámolás és bizonyos jogosultságok teljesítése programozható, összehangolt digitális folyamatba kerülhet.

A gyorsabb elszámolás, a kisebb adminisztráció és a szélesebb befektetői hozzáférés azonban nem automatikus. Ehhez világos jogi keretek, interoperábilis hálózatok, biztonságos pénzoldali elszámolás és valódi piaci likviditás is szükséges.

A nemzetközi pénzügyi világban már működnek tokenizált megoldások

A Franklin Templeton 2021-ben indította a Franklin OnChain U.S. Government Money Fundot (FOBXX/BENJI). A társaság 2026. április 30-i hivatalos közlése szerint ez volt az első amerikai, SEC-regisztrált befektetési alap, amely nyilvános blockchaint használt a befektetési jegyek tulajdonosi nyilvántartásának hivatalos rendszerében. Ez nem „kriptovaluta”: az alap szabályozott befektetési alap, amelynek digitális részesedései hagyományos pénzügyi befektetéshez kapcsolódnak. Portfóliója főként amerikai állampapírokból, likvid pénzeszközökből és fedezett repóügyletekből áll. A BlackRock BUIDL megoldása szintén tokenizált befektetési struktúra: a blokkláncon megjelenített alaprészesedés mögött rövid futamidejű, hagyományos pénzügyi instrumentumokhoz kötött befektetés áll.

Hongkong kormánya 2025. november 11-én hivatalosan bejelentette harmadik digitális zöldkötvény-kibocsátását, hozzávetőleg 10 milliárd HKD összértékben. A konkrét tranche-ok: 2,5 milliárd HKD kétéves 2,5 százalékos kamattal; 2,5 milliárd RMB ötéves 1,9 százalékkal; 300 millió USD hároméves 3,633 százalékkal; 300 millió EUR négyéves 2,512 százalékkal. A hongkongi és renminbi elszámolásnál tokenizált jegybankpénz is használható volt. Ez tényleges állami kibocsátás, nem koncepcióterv.

Három digitális token, három egészen más gazdasági tartalom

Az első befektető Bitcoint vásárol. Értékét elsősorban a jövőbeli kereslet és a piaci ár alakítja. A token nem testesít meg vállalati tulajdoni hányadot, kötvénykövetelést vagy szerződéses osztalékjogot.

A második befektető egy tokenizált, amerikai állampapírokba fektető alap befektetési jegyét vásárolja meg. Az alap mögött meghatározható pénzügyi eszközök, követelések, kötelezettségek és értékelési módszerek állnak.

A harmadik befektető tokenizált ingatlanbefektetési struktúrában szerez részesedést. Befektetésének értékét az ingatlanok ára, bérleti bevételei, költségei és finanszírozása határozza meg.

Mindhárom megjelenhet digitális tokenként, mégis alapvetően más a kockázat gazdasági természete, mérhetősége és jogi kezelhetősége. A tokenizált eszköz sem kockázatmentes: a mögöttes kötvény kibocsátója csődbe mehet, az ingatlan értéke csökkenhet, az alap veszteséget szenvedhet.

A jogi minősítés a befektetővédelem szempontjából is döntő: megfelelő szabályozási és letétkezelési keretben tartott tokenizált értékpapír esetén a hagyományos értékpapírpiaci ügyfélvédelmi és – a jogosultsági feltételektől függően – befektetőkártalanítási szabályok továbbra is alkalmazhatók. A token technológiai formája önmagában nem teremt védelmet, de nem is szünteti meg.

A hagyományos vagyoni eszközök globális piacának megnyitása

A Gránit Alapkezelőben azon dolgozunk, miként lehet a hagyományos, valós vagyoni eszközökre épülő befektetési konstrukciókat tokenizált formában hozzáférhetővé tenni, és ezzel új befektetői piacokat, hatékonyabb nyilvántartást és tranzakciós megoldásokat kialakítani.

Különösen érdekes terület az ingatlanbefektetések tokenizációja. Egy intézményi tulajdonú irodaépület, logisztikai ingatlan vagy ingatlanportfólió befektetési struktúrája digitális, kisebb egységekben nyilvántartható részesedések formájában potenciálisan szélesebb befektetői körhöz juthat el. A hozamfizetések egyes lépései automatizálhatók, az átruházások dokumentálása és a befektetői nyilvántartás hatékonyabbá válhat.

A magántőke- és egyéb alternatív alapok esetében a tokenizáció bizonyos adminisztratív akadályokat is csökkenthet. Ettől azonban nem tűnnek el a befektetői jogosultsági korlátozások, az értékpapírjogi szabályok és a mögöttes eszköz illikviditása. A frakcionálás, vagyis a kisebb befektetési egységek (tokenek) önmagában nem teremt automatikusan aktív másodlagos piacot.

A lehetőség mégis jelentős: a cél nem a vagyoni eszköz mögötti gazdasági realitás helyettesítése, hanem hogy a meglévő érték hatékonyabban kapcsolódjon a globális tőkepiachoz.

A jövő: technológia és intézményi bizalom együtt

A kriptovaluták eredeti víziója szerint a decentralizáció fölöslegessé teheti a hagyományos pénzügyi közvetítőket. A gyakorlat ezzel szemben azt mutatja, hogy az új technológia önmagában nem helyettesíti az intézményi felelősséget, a jogbiztonságot, a prudenciális szabályozást és az ügyfélvédelmet – a kriptopiac legnagyobb kockázatai ráadásul gyakran éppen a központosított szolgáltatóknál jelentkeznek.

Egy intézményi befektető számára nem elég, hogy egy digitális token technológiailag létezik és gyorsan átruházható. Tudnia kell, milyen jogot testesít meg, milyen joghatóságban érvényesíthető, ki kezeli a mögöttes vagyont, és mi történik szolgáltatói csőd esetén.

A hagyományos és a kriptoszolgáltatói modell közötti különbséget jól mutatják a befektetőkártalanítási rendszerek is: a szabályozott értékpapírpiacon bizonyos szolgáltatói csődök és ügyfélvagyon-hiányok esetén külső védőháló működik, míg a kriptoeszközöknél ilyen általános védelem nincs. A tokenizáció akkor épít intézményi bizalmat, ha a technológiai újítással együtt a megfelelő jogi és ügyfélvédelmi kereteket is megőrzi.

A tokenizáció valódi előnye abban állhat, hogy a hagyományos pénzügyi követelményeket korszerű, programozható digitális infrastruktúrával kapcsolja össze. Ehhez nem feltétlenül szükséges korlátlan decentralizáció: a szabályozott, azonosított szereplőkből álló hálózatok számos intézményi alkalmazásban célszerűbbek lehetnek.

A következő évtized egyik jelentős pénzügyi változása így talán nem az lesz, hogy a Bitcoin felváltja-e a dollárt vagy az eurót, hanem hogy a világ részvényei, kötvényei, alapjai, ingatlanai és követelései milyen mértékben válnak tokenizálhatóvá, digitálisan kezelhetővé és nemzetközileg kereskedhetővé.

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