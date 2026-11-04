Újabb profit warning a BMW-től, felgyorsítják a leépítéseket

Csökkent a BMW bevétele és profitja a harmadik negyedévben, a kínai eladások negyedével estek vissza. A német autógyártó az átalakítás felgyorsításának költségei miatt ismét rontotta éves kilátásait, az autógyártás üzemi marzsát már nulla körülire várja. A program Németországban nyolcezer munkahely megszüntetését érinti.

A BMW 551 075 autót adott át a negyedévben, 6,3 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Kínában negyedével csökkent az értékesítés. Európában 2,6 százalékos, az Egyesült Államokban 2,5 százalékos növekedést ért el a vállalat. A tisztán elektromos modellek a negyedéves eladások 20 százalékát adták, a konnektoros hibridekkel együtt az arány 27,4 százalék volt.

A csökkenő értékesítéssel párhuzamosan a BMW harmadik negyedéves árbevétele 5,8 százalékkal, 30,45 milliárd euróra mérséklődött. Az adózás előtti eredmény 10,6 százalékkal, 2,08 milliárd euróra csökkent, megfelelve az elemzői várakozásoknak. A nettó profit 14,7 százalékkal, 1,45 milliárd euróra esett.

Az autógyártási üzletág üzemi eredménye közel 40 százalékkal, 901 millió euróra zuhant.

A divízió EBIT-marzsa az egy évvel korábbi 5,2 százalékról 3,4 százalékra szűkült, az elemzők 3,1 százalékra számítottak. A teljesítményt a kínai verseny és az alacsonyabb értékesítési volumen terhelte.

A BMW az éves autóipari EBIT-marzs előrejelzését mínusz 0,5 és plusz 0,5 százalék közé vágta a korábbi 1–3 százalékról. Az átalakítási intézkedések hatását kiszűrve továbbra is 2 százalék feletti marzzsal számolnak. A cég az autóeladásokban is nagyobb visszaesést vár, az új előrejelzés 5–9,9 százalékos éves csökkenést jelent.

A döntés hátterében a negyedik negyedévre várt átalakítási költségek állnak. A program Németországban nyolcezer munkahely megszüntetését érinti, a vezetői pozíciók csökkentését a korábban tervezettnél gyorsabban hajtanák végre.

A Neue Klasse gyártásának gyorsulása lehetővé teszi a korábbi modell- és technológiai generációk kivezetésének előrehozását, ami az idei eredményt is terheli. A vállalat az új generációtól a következő évek jövedelmezőségének javulását várja.

A felfutásnak magyar vonatkozása is van, a debreceni üzemben szeptembertől három műszakban készül az iX3. A BMW korábbi közlése szerint a modellre Európában egy év alatt százezer megrendelés érkezett.

A BMW árfolyam a jelentést követően 1,4 százalékot esett, majd gyorsan visszahúzták. Az eladói reakciót az újabb prognózisvágás váltotta ki, hiszen a vállalat öt hónapon belül másodszor rontotta az autógyártás jövedelmezőségére vonatkozó várakozását.

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