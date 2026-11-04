8°C kissé felhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Újabb profit warning a BMW-től, felgyorsítják a leépítéseket
Üzlet

Újabb profit warning a BMW-től, felgyorsítják a leépítéseket

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Csökkent a BMW bevétele és profitja a harmadik negyedévben, a kínai eladások negyedével estek vissza. A német autógyártó az átalakítás felgyorsításának költségei miatt ismét rontotta éves kilátásait, az autógyártás üzemi marzsát már nulla körülire várja. A program Németországban nyolcezer munkahely megszüntetését érinti.

A BMW 551 075 autót adott át a negyedévben, 6,3 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Kínában negyedével csökkent az értékesítés. Európában 2,6 százalékos, az Egyesült Államokban 2,5 százalékos növekedést ért el a vállalat. A tisztán elektromos modellek a negyedéves eladások 20 százalékát adták, a konnektoros hibridekkel együtt az arány 27,4 százalék volt.

A csökkenő értékesítéssel párhuzamosan a BMW harmadik negyedéves árbevétele 5,8 százalékkal, 30,45 milliárd euróra mérséklődött. Az adózás előtti eredmény 10,6 százalékkal, 2,08 milliárd euróra csökkent, megfelelve az elemzői várakozásoknak. A nettó profit 14,7 százalékkal, 1,45 milliárd euróra esett.

Az autógyártási üzletág üzemi eredménye közel 40 százalékkal, 901 millió euróra zuhant.

A divízió EBIT-marzsa az egy évvel korábbi 5,2 százalékról 3,4 százalékra szűkült, az elemzők 3,1 százalékra számítottak. A teljesítményt a kínai verseny és az alacsonyabb értékesítési volumen terhelte.

Még több Üzlet

Nagy bukás elé néz Donald Trump pártja - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Felpattant a magyar tőzsde

Rácáfolt az elemzőkre a Novo Nordisk: óriási siker a tablettás fogyasztószer

A BMW az éves autóipari EBIT-marzs előrejelzését mínusz 0,5 és plusz 0,5 százalék közé vágta a korábbi 1–3 százalékról. Az átalakítási intézkedések hatását kiszűrve továbbra is 2 százalék feletti marzzsal számolnak. A cég az autóeladásokban is nagyobb visszaesést vár, az új előrejelzés 5–9,9 százalékos éves csökkenést jelent.

A döntés hátterében a negyedik negyedévre várt átalakítási költségek állnak. A program Németországban nyolcezer munkahely megszüntetését érinti, a vezetői pozíciók csökkentését a korábban tervezettnél gyorsabban hajtanák végre.

A Neue Klasse gyártásának gyorsulása lehetővé teszi a korábbi modell- és technológiai generációk kivezetésének előrehozását, ami az idei eredményt is terheli. A vállalat az új generációtól a következő évek jövedelmezőségének javulását várja.

A felfutásnak magyar vonatkozása is van, a debreceni üzemben szeptembertől három műszakban készül az iX3. A BMW korábbi közlése szerint a modellre Európában egy év alatt százezer megrendelés érkezett.

A BMW árfolyam a jelentést követően 1,4 százalékot esett, majd gyorsan visszahúzták. Az eladói reakciót az újabb prognózisvágás váltotta ki, hiszen a vállalat öt hónapon belül másodszor rontotta az autógyártás jövedelmezőségére vonatkozó várakozását.

XRygoPh9

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
A Nasdaq emelkedett nagyot, a Dow Jones mínuszban zárt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility