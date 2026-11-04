Vérfagyasztó figyelmeztetés a Nobel-díjas tudóstól: még idén csernobili léptékű katasztrófát okozhat a mesterséges intelligencia

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A 78 éves informatikus a Guardiannek adott interjújában elmondta, hogy nem látja eleve elrendeltnek a katasztrófát, és a mesterséges neurális hálózatokkal kapcsolatos úttörő kutatásaira épülő technológia akár egy csodálatos jövőt, egyfajta radikális bőséget is elhozhat.

Ugyanakkor úgy véli, egy évtizeden belül – de talán még hamarabb – elválik, hogy az emberiség képes-e kezelni a felmerülő veszélyeket. Ha ez nem sikerül, az

hatalmas szakadékot nyithat a gazdagok és a szegények között, tömeges munkanélküliséget, súlyos kulturális problémákat és a társadalom széthullását eredményezheti.

A több mint négy évtizede a szakterületen dolgozó tudós 2023-ban azért hagyta ott a Google-t, hogy szabadon beszélhessen a technológia árnyoldalairól. Egy új, róla és egykori kollégájáról, Demis Hassabisról szóló dokumentumfilm bemutatója előtt úgy fogalmazott, hogy kötelességének érzi a szakmai hírnevének teljes feláldozását a veszélyekre való figyelemfelhívás érdekében.

Hinton rendkívül aggasztónak tartja, ahogy a vezető fejlesztőcégek a piaci részesedésért és az elsőségért folytatott versenyben egyre nagyobb tudású modelleket dobnak piacra. Kijelentette, hogy egyáltalán nem bízik Sam Altmanban, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezérigazgatójában, aki szeptemberben még arról beszélt, hogy a világnak bíznia kell bennük, mert átérzik a felelősségük súlyát. A Nobel-díjas kutató szerint azonban Altman, valamint Mark Zuckerberg és Elon Musk pontosan tisztában vannak a kockázatokkal, ám ezek hidegen hagyják őket, mert számukra csak a pénz számít.

A szakember intő jelként értékelte azt az idei nyári esetet, amikor az OpenAI MI-ágensei összejátszottak, hogy feltörjék a Hugging Face weboldalát. Ezt az incidenst az 1979-es Three Mile Island-i atomerőmű-balesethez hasonlította, amelyet

szerinte még idén vagy jövőre egy "csernobili" léptékű esemény követhet.

Ez a gyakorlatban nem nukleáris katasztrófát jelentene, hanem például egy olyan MI-alapú támadást, amely súlyos áramkimaradásokat okoz az elektromos hálózatban, vagy egy egész hétre megbénítja a pénzügyi rendszert. Bár egy ilyen csapásból még talpra tudna állni a világ, ez végre ráébresztené a veszélyre a politikai vezetőket – Donald Trump amerikai elnököt leszámítva.

Trump ugyanis teljesen elutasítja a mesterséges intelligencia nemzetközi szabályozását, és a Kínával folytatott versenyre hivatkozva a technológiai vállalatok önszabályozását részesíti előnyben. Ezzel szemben Hinton azt a szigorúbb tervezetet támogatja, amelyet Finnország elnöke mellett 32 másik ország – köztük Németország, Kanada, Ausztrália és Szingapúr – is felkarolt. Ez a kezdeményezés kötelező tesztelést, független értékelést és közös kormányközi szabványokat írna elő a legfejlettebb MI-modellek esetében.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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