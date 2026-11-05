Az Anthropic már tőzsdei kockázatként ír arról, hogy az AI gyorsítja saját utódainak fejlesztését

A TechCrunch hívta fel a figyelmet arra, hogy az Anthropic frissített tőzsdei beadványában nemcsak a pénzügyi számok érdekesek. A cég a kockázati tényezők között azt írja, hogy jövőbeli modelljei
hamarosan elérhetik azt a belső biztonsági határt, ahol a mesterséges intelligencia már látványosan felgyorsítja az újabb AI-rendszerek fejlesztését.
A vállalat szerint a jelenlegi modellek ezt a küszöböt még nem lépték át, és a Claude belátható időn belül nem fog emberi felügyelet nélkül új csúcsmodelleket tervezni és betanítani.
A kockázat mégsem elméleti, hiszen az AI már most egyre több olyan mérnöki részfeladatot vesz át, amelyből a következő modellek megszületnek.
A mesterséges intelligencia kódot ír, teszteket futtat, hibákat keres, tanítókódot optimalizál, és egyre hosszabb, komplexebb fejlesztői munkafolyamatokat képes önállóan elvégezni. Ha ezekből a részfeladatokból elég sokat vesz át, akkor az újabb AI-generációk fejlesztését már részben a korábbi rendszerek gyorsítják.
Az Anthropic saját, a rekurzív önfejlesztésről (Recursive Self-Improvement, RSI) szóló elemzése szerint a vállalat még nem tart annál az állapotnál, amikor egy AI-rendszer emberi beavatkozás nélkül képes megépíteni a saját utódját. A cég viszont azt állítja, hogy az AI már ma is gyorsítja a mesterségesintelligencia-fejlesztés több fontos lépését, és ha ez a folyamat tovább erősödik,
a fejlesztési tempó elszakadhat attól, amit az emberi ellenőrzés biztonságosan követni tud.
Az egyik legerősebb adat a tanítókód-optimalizálási tesztből jön. Egy képzett humán AI-kutató 4–8 óra alatt nagyjából négyszeres gyorsulást tudott elérni egy kisebb modell betanítási kódján. A Claude Opus 4 2025 májusában még körülbelül háromszoros gyorsításra volt képes, a Claude Mythos Preview viszont 2026 áprilisában már 52-szeres eredményt ért el ugyanebben a kontrollált feladatban. Ez csupán egy jól körülhatárolt mérnöki teszt, nem pedig teljes modelltréning, ám ezzel együtt azt mutatja, hogy a végrehajtási oldalon a gép már nem egyszerű asszisztens.
A második fontos jel az önálló munkavégzés időtávja. A Claude Opus 3 2024 márciusában még nagyjából olyan szoftveres feladatokat tudott megbízhatóan elvégezni, amelyek egy embernek körülbelül négy percig tartanak. Egy évvel később a Claude Sonnet 3.7 már másfél órás, újabb egy év múlva a Claude Opus 4.6 12 órás feladatokig jutott, a METR mérése szerint pedig a Mythos Preview legalább 16 órás tartományba ért. Itt már nem arról van szó, hogy a modell mond egy kódrészletet, amit egy fejlesztő bemásol: a rendszer hosszabb, több lépésből álló munkát futtat végig.
A harmadik adat elsőre a leglátványosabb, de ehhez szükséges a legpontosabban leírás is. Az Anthropic azt írja, hogy 2026 szeptemberében a kódbázisába érkező hozzájárulások több mint 90 százalékát Claude írta. A 90 százalékos arány az adott időszakban elfogadott új kódmódosításokra vonatkozik, nem a vállalat teljes, évek alatt felépített szoftverrendszerére. A gyakorlatban, amikor egy mérnök javított, bővített vagy átírt valamit a belső rendszerekben, a megoldást egyre gyakrabban a Claude készítette elő, az ember pedig irányította, ellenőrizte és jóváhagyta a munkát. A beadvány szerint
az egy mérnökre jutó napi kódmennyiség 2026 harmadik negyedévében több mint 45-szöröse volt a 2024-es átlagnak.
Mit jelent az önfejlesztő mesterséges intelligencia?
Egyelőre nem arról van szó, hogy a Claude ma már emberi segítség nélkül feltalál, betanít és piacra dob egy új modellt. A folyamat lényege az, hogy a AI egyre több munkát vesz át azokból a lépésekből, amelyekből egy új rendszer megszületik. Ha a kódírás, hibakeresés, tesztelés és kísérletezés nagy részét már gépek végzik, akkor a következő modellek fejlesztését részben maguk az előző modellek gyorsítják. Ezt nevezi a szakirodalom rekurzív önfejlesztésnek.
Ez még messze van attól, hogy a mesterséges intelligencia önálló kutatóként vegye át a fejlesztést. Az Anthropic saját anyaga szerint az emberek szerepe továbbra is döntő a célok kijelölésében, az eredmények értelmezésében és a kutatási irányok kiválasztásában. A Claude egyre gyorsabban hajt végre jól meghatározott feladatokat, de a fejlesztés irányát továbbra is emberek szabják meg.
A Portfolio korábban már részletesen bemutatta, miért tartja az AI-kutatók egy része különösen kockázatosnak azt a folyamatot, amikor a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap saját utódainak fejlesztésében. Az Anthropic mostani beadványa azért fontos új fejlemény, mert ugyanez a probléma most már hivatalos befektetői kockázatként is megjelent.
A vita lényege nem a legszélsőségesebb szuperintelligencia-forgatókönyvek elfogadása vagy elutasítása. Sokkal közelebbi kérdés, hogy az AI-fejlesztés sebessége már most olyan területeken gyorsul, ahol a biztonsági ellenőrzés, a vállalati felelősség és a szabályozás hagyományosan emberi tempóra épült.
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