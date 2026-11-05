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Concorde: jelentős hozampotenciált nyújt még a Magyar Telekom részvénye
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Concorde: jelentős hozampotenciált nyújt még a Magyar Telekom részvénye

Portfolio
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Összességében megfelelt a piaci várakozásoknak a Magyar Telekom harmadik negyedéves gyorsjelentése - kommentálta a távközlési cég számait a Concorde. Az elemző 3160 forintos célárat adott a részvényekre a jelentés után, ami a következő évben várható részvényesi kifizetéssel együtt 16 százalékos teljes hozampotenciált jelent. Ugyanakkor a Concorde felhívta a figyelmet arra, hogy értékeltségi alapon mér mérsékeltebb további felértékelődési lehetőség látszik.

A Magyar Telekom tegnap, a magyar tőzsde zárása után tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amely a Concorde értékelése szerint összességében megfelelt a piaci várakozásoknak. A bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak, ezt azonban ellensúlyozták a magasabb működési költségek, így az EBITDAaL végül a konszenzusnak megfelelően alakult.

A társaság a harmadik negyedévben 261 milliárd forintos árbevételt ért el. A bevételnövekedést a stabil ügyfélbázis, valamint az inflációs díjkorrekció által is támogatott magasabb díjbevételek segítették. Emellett az alaptevékenység pozitív teljesítményét a rendszerintegrációs szegmens erős eredménye és a növekvő eszközértékesítések is támogatták.

A várt feletti bevételbővülés pozitív hatását ugyanakkor elvitték a magasabb működési költségek, így a Magyar Telekom 107,3 milliárd forintos EBITDAaL-t ért el, ami megfelelt a piaci várakozásoknak.

A nettó profit alakulása kedvező volt: a társaság nyeresége éves alapon 7,5 százalékkal, 59,5 milliárd forintra nőtt. A Concorde szerint a profitnövekedés biztató volt a negyedévben, és várakozásuk alapján az év utolsó negyedévében tovább gyorsulhat a kedvező szezonális trendeknek és az alacsonyabb bázisnak köszönhetően.

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A Magyar Telekom menedzsmentje a gyorsjelentés után megerősítette az idei évre vonatkozó célkitűzéseit. A társaság továbbra is közepes egyszámjegyű EBITDAaL-növekedéssel, valamint körülbelül 10 százalékos korrigált nettóprofit-növekedéssel számol.

A jelentést követően a Concorde frissítette előrejelzéseit és célárát is. Az elemzőház

a Magyar Telekom részvényeire vonatkozó célárát 3160 forintban határozta meg, ami a következő évben várható részvényesi kifizetéssel együtt 16 százalékos teljes hozampotenciált jelent.

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A Concorde szerint a 8 százalék körüli osztalékhozam továbbra is kiemelkedőnek mondható a jelenlegi magyar hozamkörnyezetben. Ugyanakkor az elemzőház arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő években várhatóan lassuló növekedés miatt értékeltségi alapon már mérsékeltebb további felértékelődési lehetőség látszik a részvényben.

Az átlagos elemzői célár jelenleg 2878 forint az LSEG gyűjtése szerint, ami a Telekom tegnapi záróárfolyama alatt van.

A céget követő elemzők többsége vételre ajánlja a Telekom részvényeit.

Címlapkép forrása: Portfolio

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