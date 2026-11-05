Egymilliárd dolláros veszteség: megroppant a tőzsdére készülő brit AI-cég

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Az egykori kriptovaluta-bányász, Josh Payne által vezetett, és az Nvidia által is támogatott brit cég még idén tőzsdére lépne, ám a piaci környezet egyre kedvezőtlenebb. A befektetők mind óvatosabbak a jelentős eladósodással járó AI-infrastruktúra kiépítésével kapcsolatban, különösen az olyan új generációs felhőszolgáltatók esetében, mint a CoreWeave vagy a Nebius. Ezen vállalatok számára ugyanis létfontosságúak az új szerződések a hitelfelvételhez és a beruházások finanszírozásához. Ráadásul az Egyesült Államokban az adatközpontok építése körüli társadalmi elégedetlenség a héten tartott félidős választásokon a republikánus jelöltek vereségéhez is hozzájárult, a hivatalba lépő új demokrata kormányzók pedig – többek között Texasban is –

azonnali építési moratóriumot sürgetnek.

Az Nscale más nehézségekkel is küzd, mivel az év korábbi szakaszában a Microsoft már kihátrált egy 3 milliárd dolláros, a startup essexi adatközpontjára vonatkozó megállapodásból. Emellett a cég nyugat-virginiai kiemelt beruházása is csúszik a helyi ellenállás miatt, miközben ez a létesítmény kulcsfontosságú az Anthropickal kötött 45 milliárd dolláros szerződés teljesítéséhez. A Portugáliában és Norvégiában is építkező vállalat 2026 első felében 141 millió dolláros árbevétel mellett egymilliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el.

A tőzsdei tájékoztató szerint a cégnek 1,2 gigawattnyi kapacitása épül a texasi Ward megyében. Ebből 500 megawatt a saját területén lévő adatközponthoz tartozik, míg a fennmaradó 700 megawattot a szomszédos telephelyen az Ionic Digital kriptobányász cég fejleszti, amelynek értékesítésére az Nscale elővásárlási joggal rendelkezik. Tavaly októberben a brit vállalat még arról számolt be, hogy az Ionic telephelyén 240 megawattot ad bérbe a Microsoftnak, amelynek egy második ütemben további 700 megawattra van opciója.

A cég most pontosította, hogy az opció valójában nagyjából 500 megawattra szólt és az Nscale saját telephelyére vonatkozott, a Microsoft pedig végül ezt utasította vissza. Az Ionic által fejlesztett terület fennmaradó részéhez az Nscale még nem tudta biztosítani a szükséges áramellátást. Erre a kapacitásra továbbra is a Microsoftnak van elővásárlási joga, ám az amerikai tőzsdefelügyeletnek (SEC) benyújtott dokumentumok szerint az Ionic fenntartja a jogot, hogy más vállalatoknak adja át vagy saját célra használja fel a kibővített energiakapacitást.

A brit cég más megállapodásokkal igyekszik növelni saját texasi adatközpontjának kihasználtságát, így szeptemberben a Figure nevű robotikai vállalattal szerződött, és több más szereplővel is tárgyal. A vállalathoz közel álló források szerint a Microsoft mostani döntése nem befolyásolja az Nscale 103 milliárd dolláros teljes rendelésállományát, a startup pedig már egyeztet az Anthropickal a nyugat-virginiai együttműködés bővítéséről egy második, 460 megawattos adatközpont bérbeadásán keresztül.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

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