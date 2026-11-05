Elszabadult az új kiberfenyegetés: percek alatt törnek be a védelmi rendszerekbe a mesterséges intelligenciával

A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy
három héten belül már másodszor érte támadás az európai szupermarketeket.
A bűnözők távolról megemelték a hűtők és fagyasztók hőmérsékletét, így a kiskereskedőknek több millió dollárnyi megromlott élelmiszert kellett kidobniuk. A holland Ahold Delhaize élelmiszerlánc rendszereit egy hónap alatt kétszer is feltörték. Az első incidens miatt egy hétre le kellett állítaniuk a weboldalaikat és az alkalmazásaikat, ami több mint 200 millió eurós bevételkiesést okozott, a legutóbbi, hűtőberendezéseket célzó támadás pedig többek között a belga és luxemburgi üzleteiket érintette. A Claroty kiberbiztonsági cég már augusztusban figyelmeztetett a hűtésvezérlők sebezhetőségeire, a franciaországi üzleteket ért első támadási hullám után pedig a kutatóik széles körben elérhető AI-eszközökkel, mindössze 28 perc és hat dollár ráfordításával sikeresen lemásolták a módszert.
A nemzetközi nyilvántartások szerint 2026 harmadik negyedévében közel 37 ezer biztonsági rést jelentettek a szoftverekben és a számítógépes rendszerekben, ami a háromszorosa az egy évvel korábbinak. A széles körben használt PHP programozási nyelvben nemrég két olyan sérülékenységet is felfedeztek a mesterséges intelligencia segítségével, amelyek miatt Tokiótól Helsinkiig kormányok és nagyvállalatok – köztük a svájci Holcim építőanyag-gyártó – kényszerültek elővigyázatosságból ideiglenesen lekapcsolni a weboldalaikat. A Cloudflare adatai szerint a biztonsági rések nyilvánosságra hozatala után néhány órával már több milliószor próbálták meg kihasználni azokat.
A hagyományos munkarendben dolgozó informatikai csapatok már nem tudják tartani a lépést ezzel a tempóval, mivel a korábban hónapok leforgása alatt bekövetkező súlyos incidensek most hetente vagy akár naponta ismétlődnek. A hétmillió ügyfelet kiszolgáló német Ionos webtárhely-szolgáltató ezért már júliusban átalakította a működését, és MI-alapú rendszereket állított csatasorba a fenyegetések éjjel-nappali figyelésére, valamint a biztonsági frissítések automatikus telepítésére. Hasonló lépésre szánta el magát a Booking.com is, ahol mérnökök százai fejlesztenek AI-vezérelt védelmi megoldásokat, hogy lépést tartsanak a támadókkal.
A fokozódó fenyegetettség miatt más ágazatokban is drasztikusan nőnek a biztonsági kiadások. A Binance kriptotőzsde – amelytől 6,3 milliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el a hackerek – szintén növeli a beruházásait az AI-jal támogatott észlelőrendszerek terén, a rotterdami kikötő saját "kiberpajzson" dolgozik, a Siemens pedig fejlett modelleket tesztel a védekezésre.
A McKinsey előrejelzése szerint a külső szolgáltatók által értékesített kiberbiztonsági termékek és szolgáltatások globális piaca a 2025-ös 223 milliárd dollárról 2029-re 346 milliárd dollárra bővül. Ahogy az Ahold Delhaize pénzügyi igazgatója fogalmazott, a mesterséges intelligencia védelmi eszközként is elengedhetetlen, mivel a segítségével sokkal gyorsabban képesek észlelni a behatolásokat és helyreállítani a rendszereket, mint korábban bármikor.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új időszámítás Amerikában: lőttek Trump egyeduralmának – Elszámoltatási hullám készül, megbuktathatják Trumpot?
Megüzenték a demokraták az elnöknek: készítheti az ügyvédeket!
Sötét titkok derültek ki déli szomszédunknál, tíz rendőrt vettek őrizetbe a durva túlkapások miatt
Szerbiában folytatódik az elszámoltatás a választások után.
A mélybe lökte az olaj árát Trump történelmi veresége
A befektetők abban bíznak, hogy az elnök kudarca elvezethet az iráni háború lezárásához.
Megszólalt a neves hitelminősítő: veszélyes folyamat indult el Európában, Magyarországot is érinti
Alapvető különbségek vannak a mostani helyzet és a korábbi euróövezeti adósságválság között.
Évtizedek óta nem látott járvány tombol az Egyesült Államokban: elvehetik az ország különleges státuszát
Már hat ember halt meg kanyaróban csak Pennsylvania államban.
Saját párttársa mondta ki: a baj Trump maga
Glenn Grothman szerint az elnök személyisége riasztja az embereket.
Már a vérellátókat is elérte a legújabb kibertámadás-hullám
A hűtési és a leolvasztási küszöbértékeket állították veszélyesen magas szintre.
Először jelent meg Trump a kamerák előtt a vereség után: elmondta, mi lehetett a kudarc egyik fő oka
Úgy tűnik, az amerikai elnök nem akarja elengedni az iráni háborút.
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?
A piacokon is sok izgalom várható.
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.