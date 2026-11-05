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Elszabadult az új kiberfenyegetés: percek alatt törnek be a védelmi rendszerekbe a mesterséges intelligenciával
Üzlet

Elszabadult az új kiberfenyegetés: percek alatt törnek be a védelmi rendszerekbe a mesterséges intelligenciával

Portfolio
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Példátlan kibertámadási hullámmal küzdenek a vállalatok világszerte, miután a mesterséges intelligencia jelentősen felgyorsította és kifinomultabbá tette a hackerek módszereit. A feltört szupermarketi hűtőktől a rekordméretű kriptovaluta-lopásokig terjedő incidensek miatt az informatikai részlegek túlterheltek, a cégek pedig kénytelenek maguk is AI-alapú védelmi rendszerekbe fektetni a folyamatosan felbukkanó sebezhetőségek befoltozása érdekében. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
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A probléma súlyosságát jól mutatja, hogy

három héten belül már másodszor érte támadás az európai szupermarketeket.

A bűnözők távolról megemelték a hűtők és fagyasztók hőmérsékletét, így a kiskereskedőknek több millió dollárnyi megromlott élelmiszert kellett kidobniuk. A holland Ahold Delhaize élelmiszerlánc rendszereit egy hónap alatt kétszer is feltörték. Az első incidens miatt egy hétre le kellett állítaniuk a weboldalaikat és az alkalmazásaikat, ami több mint 200 millió eurós bevételkiesést okozott, a legutóbbi, hűtőberendezéseket célzó támadás pedig többek között a belga és luxemburgi üzleteiket érintette. A Claroty kiberbiztonsági cég már augusztusban figyelmeztetett a hűtésvezérlők sebezhetőségeire, a franciaországi üzleteket ért első támadási hullám után pedig a kutatóik széles körben elérhető AI-eszközökkel, mindössze 28 perc és hat dollár ráfordításával sikeresen lemásolták a módszert.

A nemzetközi nyilvántartások szerint 2026 harmadik negyedévében közel 37 ezer biztonsági rést jelentettek a szoftverekben és a számítógépes rendszerekben, ami a háromszorosa az egy évvel korábbinak. A széles körben használt PHP programozási nyelvben nemrég két olyan sérülékenységet is felfedeztek a mesterséges intelligencia segítségével, amelyek miatt Tokiótól Helsinkiig kormányok és nagyvállalatok – köztük a svájci Holcim építőanyag-gyártó – kényszerültek elővigyázatosságból ideiglenesen lekapcsolni a weboldalaikat. A Cloudflare adatai szerint a biztonsági rések nyilvánosságra hozatala után néhány órával már több milliószor próbálták meg kihasználni azokat.

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A hagyományos munkarendben dolgozó informatikai csapatok már nem tudják tartani a lépést ezzel a tempóval, mivel a korábban hónapok leforgása alatt bekövetkező súlyos incidensek most hetente vagy akár naponta ismétlődnek. A hétmillió ügyfelet kiszolgáló német Ionos webtárhely-szolgáltató ezért már júliusban átalakította a működését, és MI-alapú rendszereket állított csatasorba a fenyegetések éjjel-nappali figyelésére, valamint a biztonsági frissítések automatikus telepítésére. Hasonló lépésre szánta el magát a Booking.com is, ahol mérnökök százai fejlesztenek AI-vezérelt védelmi megoldásokat, hogy lépést tartsanak a támadókkal.

A fokozódó fenyegetettség miatt más ágazatokban is drasztikusan nőnek a biztonsági kiadások. A Binance kriptotőzsde – amelytől 6,3 milliárd dollár értékű kriptovalutát loptak el a hackerek – szintén növeli a beruházásait az AI-jal támogatott észlelőrendszerek terén, a rotterdami kikötő saját "kiberpajzson" dolgozik, a Siemens pedig fejlett modelleket tesztel a védekezésre.

A McKinsey előrejelzése szerint a külső szolgáltatók által értékesített kiberbiztonsági termékek és szolgáltatások globális piaca a 2025-ös 223 milliárd dollárról 2029-re 346 milliárd dollárra bővül. Ahogy az Ahold Delhaize pénzügyi igazgatója fogalmazott, a mesterséges intelligencia védelmi eszközként is elengedhetetlen, mivel a segítségével sokkal gyorsabban képesek észlelni a behatolásokat és helyreállítani a rendszereket, mint korábban bármikor.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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