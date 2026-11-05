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Évekkel a katasztrófa előtt megjósolja az államcsődöt a mesterséges intelligencia
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Évekkel a katasztrófa előtt megjósolja az államcsődöt a mesterséges intelligencia

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A hitelbiztosítás, a kereskedelemfinanszírozás és a politikai kockázatok biztosítása profitálhat a legtöbbet a mesterséges intelligencia térnyeréséből a Gallagher Re negyedéves insurtech-jelentése szerint. Miközben az új prediktív modellek már az államcsődök korai előrejelzésére is képesek, a biztosítástechnológiai szektorba áramló tőke közel a felére esett vissza az előző negyedévhez képest.
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A viszontbiztosítási alkusz elemzése rámutat, hogy a mesterséges intelligenciára épülő rendszerek

a természeti katasztrófák elemzéséhez hasonló modelleket adhatnak a hitel- és politikai kockázatokat mérlegelő szakemberek kezébe az államcsődök előrejelzéséhez.

Erre jó példa a Tellimer nevű vállalat fejlesztése, amely a 2008-as globális pénzügyi válság óta bekövetkezett 28 szuverén eurókötvény-bedőlésből 26-ot pontosan azonosított, a figyelmeztető jeleket pedig akár 48 hónappal a tényleges csőd előtt képes volt kimutatni.

A munkafolyamatokba épülő automatizált eszközök elsősorban a hitelbiztosítási, a kereskedelemfinanszírozási és a politikai kockázati üzletágakban hozhatnak gyökeres változást. Ezeken a nagy adatigényű területeken a kockázatelbírálók eddig gyakran hiányos és következetlen adathalmazokra támaszkodva próbálták felmérni a hitelkockázatokat. A 2008-as válság óta az iparág becslések szerint 25 és 50 milliárd dollár közötti kártérítést fizetett ki ezen a területen, a károk jelentős része pedig olyan eseményekből fakadt, amelyeket a hagyományos hitelminősítési keretrendszerekkel nehéz volt előre látni. Az adatvezérelt, prediktív modellek szélesebb körű alkalmazása azonban csökkentheti a hitelminősítő intézetektől való függőséget, és javíthatja e biztosítási módozatok jövedelmezőségét.

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A kockázatvállalási folyamatok technológiai megújulása a piaci tranzakciókban is megmutatkozott. A Gallagher Re a negyedév legfontosabb üzleteként emelte ki, hogy a Duck Creek Technologies júliusban felvásárolta a brit hátterű Send nevű insurtech céget. A biztosítóknak, vezérügynökségeknek (MGA) és viszontbiztosítóknak kockázatelbírálási szoftvereket kínáló vállalat akvizíciója is alátámasztja, hogy az ügymenetek egyszerűsítése jelenti az egyik legfontosabb technológiai előrelépést a szektorban.

A harmadik negyedévben a biztosítástechnológiai szektorba irányuló tőkebefektetések összege negyedéves alapon közel 47 százalékkal, 1,36 milliárd dollárra zuhant, és a korai fázisú finanszírozás is csökkenő trendet mutat. A visszaesés mögött ugyanakkor nem az alapvető piaci folyamatok gyengülése áll, hanem az, hogy a második negyedéves bázist néhány óriási értékű tranzakció ugrásszerűen megemelte. Maguk a biztosítók mindössze 25 technológiai befektetést hajtottak végre a harmadik negyedévben, ami nagyjából a fele az egy évvel korábbi 51 ügyletnek.

A befektetési tőke 83,2 százalékát a mesterséges intelligenciára összpontosító vállalatok vonták be, túlnyomórészt magántőke- és kockázatitőke-alapoktól. Az ügyletek mintegy 42 százalékát a magvető- és angyalbefektetések tették ki, földrajzi eloszlásban pedig az egyesült államokbeli insurtech cégek értek el rekordot a tranzakciók 64 százalékának megszerzésével. A piaci folyamatokra reagálva a Gallagher Re egy új, digitális kockázatokra szakosodott üzletágat is elindított Ian Newman kiberbiztosítási vezető irányításával, amely az infrastruktúrát, az adatközpontokat és a felhőalapú szoftvereket érintő MI-kockázatokkal foglalkozik.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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