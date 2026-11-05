Ez már pánik: több mint 5 százalékos zuhanásban a Nasdaq

Meredeken esnek a vezető amerikai részvényindexek a csütörtöki kereskedésben: a Nasdaq Composite mintegy 4,9 százalékos mínuszban jár, és több mint 10 százalékkal marad el októberi csúcsától, ezzel korrekciós tartományba kerül.

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Az S&P 500 2,8 százalékkal, a Dow Jones 2,2 százalékkal, mintegy 1150 ponttal esik, így a Dow szerdai nyereségének nagy része elolvad.

Az eladási hullám a chipgyártók és az adatközpontokhoz kötődő részvényeknél a legerősebb, mert a befektetők attól tartanak, hogy a demokraták kongresszusi többsége és több kulcsfontosságú kormányzóválasztáson elért győzelme lassíthatja az adatközpontok építését, és visszafoghatja a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára fordított beruházásokat.

Emiatt az AMD és a Micron egyaránt 16 százalékos, az Nvidia 8 százalékos mínuszban jár.

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A Qualcomm árfolyama 11 százalékkal esik a vártnál gyengébb eredménykilátások miatt, miközben az adatközpontokhoz kötődő CoreWeave 9, a Nebius 13, az Iren pedig 14 százalékot veszítettek már értékükből.