Fontos engedélyt kapott a Mol - egyre közelebb lehet az évtized olajügylete!

Újabb fontos lépést tehet a Mol a szerb NIS olajvállalat felvásárlása felé: az amerikai szankciós hatóság ezúttal nem csak a tárgyalások folytatását engedélyezte, hanem bizonyos, az ügylet előkészítéséhez kapcsolódó tranzakciók végrehajtására is zöld utat adott. A felvásárlás tényleges lezárásához viszont továbbra is külön amerikai jóváhagyásra lesz szükség.

A Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményében jelentette be, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) újabb engedélyt adott a társaságnak és a Mol Serbia Investment Kft.-nek a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) tervezett felvásárlásával kapcsolatban.

A mostani döntés azért fontos, mert túlmutat a korábbi, jellemzően a tárgyalások folytatására vonatkozó engedélyhosszabbításokon.

Az új engedély lehetővé teszi bizonyos, orosz kibocsátású értékpapírok Mol Serbia Investment Kft. részére történő átruházásával kapcsolatos tranzakciók végrehajtását,

valamint az ezekhez kapcsolódó tevékenységeket. Utóbbiak közé bizonyos orosz kormányzati engedélyek megszerzése is beletartozik. Az amerikai jóváhagyás 2027. február 28-ig érvényes.

Fontos viszont hozzátenni, hogy ez még nem jelenti magának a felvásárlásnak az engedélyezését. A Mol közleménye külön hangsúlyozza, hogy a mostani jóváhagyás nem terjed ki a NIS-ben fennálló orosz tulajdonrész és az irányítási jogok tényleges átruházására,

a tranzakció végrehajtásához tehát továbbra is külön OFAC-engedély szükséges.

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Előzmények

A magyar olajvállalat a szerb NIS-ben fennálló, összesen 56,15 százalékos orosz tulajdonrész megszerzéséről folytat tárgyalásokat, immár hónapok óta. A felvásárlás révén a Mol többségi tulajdonossá válhatna a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, jelentősen megerősítve közép- és délkelet-európai piaci pozícióit.

A Mol júniusban már részvényesi megállapodást kötött a szerb kormánnyal a NIS jövőbeli irányításáról, de az ügylet lezárását a szükséges hatósági jóváhagyásokhoz kötötték. Az OFAC az elmúlt hónapokban több alkalommal is meghosszabbította a felvásárlási tárgyalásokra vonatkozó engedélyt.

Az elmúlt hetekben aztán több váratlan fordulat is történt a felvásárlás körül:

Október közepén Aleksandar Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy bár az orosz tulajdonosok a legfontosabb kérdésekben már megállapodhattak a Mollal, nem zárható ki az sem, hogy végül amerikai befektetőknek értékesítik a NIS-ben fennálló részesedésüket. A nyilatkozat ezzel újabb bizonytalanságot hozott a magyar olajvállalat felvásárlási terveibe.

Alig több mint egy héttel később aztán Sinisa Mali szerb pénzügyminiszter már arról számolt be, hogy az orosz tulajdonosok és a Mol aláírták a NIS tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést. A miniszter szerint az ügylet lezárásához ekkor már elsősorban a szükséges versenyhatósági jóváhagyások megszerzésére volt szükség.

A Mol még aznap visszafogott közleménnyel reagált a hírekre: a társaság közlése szerint nem történt olyan változás a folyamatban lévő tranzakcióban, amiről tájékoztatnia kellett volna a tőkepiacokat.

Október 30-án aztán újabb amerikai engedélyhosszabbítás érkezett: az OFAC december 11-ig meghosszabbította a NIS működési engedélyét, így a társaság és a pancsovai finomító tovább folytathatja tevékenységét. Ezzel párhuzamosan a Mol is engedélyt kapott arra, hogy ugyancsak december 11-ig folytassa a felvásárlási tárgyalásokat.

A mai fejlemény ehhez képest újabb előrelépést jelenthet a felvásárlási folyamatban, hiszen

már konkrét előkészítő tranzakciók végrehajtását is lehetővé teszi.

Arról viszont egyelőre nincs bejelentés, hogy mikor kerülhet sor az ügylet végleges lezárására.

Címlapkép forrása: Portfolio