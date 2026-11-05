Jön a kormány nagy biztosítási csomagja

A legfontosabb változás, hogy megjelenik a „kis méretű és nem összetett biztosító” kategóriája. Az ebbe a körbe tartozó biztosítók és viszontbiztosítók –

ha megfelelnek a törvényben rögzített méret-, kockázati, földrajzi kitettségi, díjbevételi és tőkemegfelelési feltételeknek – több könnyítést kaphatnak.

Ezeknek a szereplőknek ritkábban kell majd például belső szabályzataikat felülvizsgálniuk, egyszerűsödhet egyes feladatkörök ellátása, ritkább lehet a saját kockázat- és szavatolótőke-értékelés, valamint enyhülhetnek bizonyos jelentéstételi és tervezési kötelezettségek. A minősítés nem automatikus: a biztosítónak be kell jelentenie a Magyar Nemzeti Banknak, hogy megfelel a feltételeknek, az MNB pedig kifogást emelhet, illetve súlyos kockázati aggály esetén korlátozhatja a könnyítések alkalmazását. Bizonyos arányossági intézkedéseket olyan biztosítók is igénybe vehetnek, amelyek nem minősülnek kis és nem összetett vállalkozásnak, de ehhez előzetes felügyeleti jóváhagyás kell.

A javaslat az irányítási és belső kontrollrendszereket is szigorítja. Pontosabb szabályok vonatkoznának az igazgatóság szakmai alkalmasságára, a vezetők jó hírnevére, a belső szabályzatok tartalmára és a kiemelten fontos feladatkörök – kockázatkezelés, aktuáriusi, megfelelési és belső ellenőrzési funkció – függetlenségére. Főszabály szerint ugyanaz a személy nem láthatna el több ilyen kulcsfunkciót, de a kisebb, nem összetett biztosítóknál bizonyos összevonások megengedettek lennének, feltéve, hogy az összeférhetetlenségeket kezelik. Új elemként a biztosítóknak a vezető testületek összetételében a sokszínűséget, ezen belül a nemek közötti egyensúlyt is előmozdító politikát kellene alkalmazniuk.

Újítás lehet még a makrogazdasági, likviditási és fenntarthatósági kockázatok hangsúlyosabb kezelése. A biztosítók saját kockázat- és szavatolótőke-értékelésének ki kell térnie többek között a kamatkörnyezet, az infláció, a pénzügyi piacok, a világjárványok, katasztrófák és az éghajlatváltozás hatásaira. A biztosítóknak vizsgálniuk kell, hogy stresszhelyzetben is képesek-e teljesíteni pénzügyi kötelezettségeiket. Megjelenik a likviditáskockázat-kezelési terv és a likviditási mutatók követelménye is, bár a kisebb és nem összetett szereplők ez alól mentesülhetnek. A fenntarthatósági kockázatok kezelésére számszerűsíthető célokat és eljárásokat tartalmazó tervet kell készíteni, lényeges klímakitettség esetén pedig hosszú távú éghajlatváltozási forgatókönyveket is alkalmazni kell.

A csomag az ügyfelek számára közvetlenül is érzékelhető változásokat hozhat az átláthatóságban. A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló nyilvános jelentés két részre válna:

az egyik a szerződőknek és kedvezményezetteknek szólna közérthetőbb formában,

a másik a piaci szakértők részletesebb információigényét szolgálná.

A közzétett mérleg főszabály szerint könyvvizsgálat alá kerülne, de a kis méretű és nem összetett, valamint a zárt biztosítók és viszontbiztosítók mentesülhetnek ez alól. A felügyeleti jelentéstételi határidők is pontosabbá válnak: az éves információkat a pénzügyi év végétől számított 16 héten, a rendszeres felügyeleti jelentést 18 héten, a negyedéves adatokat pedig öt héten belül kellene benyújtani.

Jelentősen bővülnek az MNB válságkezelési eszközei. Romló pénzügyi helyzet esetén a felügyelet előírhatja a megelőző helyreállítási terv aktualizálását és alkalmazását, illetve korlátozhatja a változó javadalmazást, bónuszokat, osztalékfizetést vagy egyes szavatolótőke-elemek kifizetését. Súlyos likviditási kockázat esetén az MNB ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja az osztalékfizetést, részvény-visszavásárlást, bónuszokat, sőt rendkívüli körülmények között, végső eszközként az életbiztosítási szerződések visszavásárlási jogának gyakorlását is. Ez utóbbi csak a szerződők és kedvezményezettek kollektív érdekében, időben korlátozottan és rendszeres felülvizsgálat mellett lenne alkalmazható. Kivételes ágazati sokk esetén szintén lehetőség nyílna kifizetési és javadalmazási korlátozásokra.

A határon átnyúló biztosítási tevékenységek felügyelete is szigorodik. Ha egy másik tagállami biztosító magyarországi tevékenysége jelentősnek minősül – például díjbevétele meghaladja a 15 millió eurót, vagy az MNB a magyar piac szempontjából jelentősnek ítéli –, erősebb információcsere, közös vizsgálat és az európai biztosításfelügyeleti hatóság bevonása válhat szükségessé. Ez a fogyasztóvédelmi és prudenciális kockázatok korai felismerését szolgálja.

A biztosítási szabályokon túl kisebb, de fontos pénzügyi módosítások is szerepelnek a csomagban. A magánnyugdíjpénztáraknál és a Pénztárak Garancia Alapjánál korszerűsödnek a közzétételi szabályok: a hangsúly az internetes nyilvánosságra hozatalra kerül. A befektetési vállalkozásoknál pontosítják a szavatolótőkére és likvid eszközökre vonatkozó belső eljárásokat, új részvényesi szavazási és befektetési politikai közzétételek jelennek meg, valamint rögzítik, hogy a teljesítményjavadalmazás főszabály szerint nem haladhatja meg az alapjavadalmazás 100 százalékát. A tőkepiaci kárrendezési alap esetében pedig fennmaradna a BEVA-tagok éves befizetési kötelezettsége az alap működési költségeinek fedezésére a tevékenység lezárásáig.

A törvény főszabály szerint a kihirdetését követő nyolcadik napon lépne hatályba, egyes rendelkezések azonban csak 2027. január 29-től alkalmazandók.

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