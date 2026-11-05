Krugman figyelmeztet: falak állnak az AI-száguldás útjában

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Paul Krugman szerint az amerikai AI-beruházási hullám jóval hamarabb ütközhet korlátokba, mint ahogy azt a piac legoptimistább szereplői feltételezik. A Nobel-díjas közgazdász arra figyelmeztet, hogy a dráguló finanszírozás és az adatközpontokkal szembeni társadalmi ellenállás érdemben lassíthatja a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítését. A tét óriási, mivel egy friss becslés szerint az amerikai adatközponti és számítási kapacitások kiépítése 2025 és 2032 között összesen 10,3 ezer milliárd dollárnyi beruházást igényelhet, ami GDP-arányosan minden korábbi nagy amerikai beruházási hullámot meghaladna.

Az AI-ról szóló vita sokáig modellekről, chatbotokról, termelékenységről és munkahelyekről szólt. A beruházási hullám következő szakaszát már egyre inkább fizikai korlátok határozzák meg. Adatközpontok, chipek, szerverek, transzformátorok, vízhűtő rendszerek, gázvezetékek, villamosenergia-hálózatok és építési engedélyek döntik el, milyen gyorsan épülhet tovább az amerikai AI-infrastruktúra.

Krugman friss véleménycikkében két fő akadályt emel ki, a finanszírozást és a társadalmi ellenállást. A kép ennél összetettebb. A jelenlegi beruházási ciklus három kemény szűrőn megy át. Rendelkezésre áll-e a tőke, biztosítható-e az energia- és hálózati kapacitás, valamint megszerezhető-e a politikai-társadalmi engedély.

Történelmi léptékű beruházási hullámról beszélünk

A vita kiindulópontja Stijn Van Nieuwerburgh, a Columbia Business School közgazdászának Brookings/BPEA-becslése. Eszerint az amerikai AI-infrastruktúra kiépítése 2025 és 2032 között

összesen 10,3 ezer milliárd dolláros beruházást igényelhet. Ez éves átlagban az amerikai GDP 3,63 százalékának felelne meg,

vagyis GDP-arányosan meghaladná a vasútépítés, az autópálya-program, valamint a telekommunikációs és optikai hálózati boom volumenét.

Ez az összevetés látványos, ugyanakkor komoly módszertani óvatosságot igényel. A korábbi beruházási hullámok történeti adatokon vagy utólagos becsléseken alapulnak, az AI-infrastruktúrára vonatkozó szám viszont előretekintő kalkuláció. Egy elméleti pályát mutat a bejelentett tervek és kapacitásigények alapján.

A 3,63 százalékos GDP-arány gigantikus stressztesztként fogható fel a gazdaság, az energiarendszer és a tőkepiac számára. Krugman aggodalma ezen a ponton indokolt, hiszen a piac is elkezdte árazni egy ekkora beruházási ciklus végigvitelének nehézségeit.

Elválik egymástól a techóriások és az infrastruktúra-szolgáltatók helyzete

A finanszírozási kockázat megítélésekor érdemes kerülni az általánosítást. A Microsoft, az Alphabet, az Amazon vagy a Meta helyzete jelentősen eltér a szinte kizárólag GPU-számítási kapacitás bérbeadására épülő, tőkeáttételes „neocloud” szolgáltatókétól. Az előbbiek diverzifikált, erős cash flow-t termelő technológiai óriások. Az utóbbiak üzleti modellje jóval érzékenyebben függ a jövőbeli fizetőképes AI-kapacitáskereslettől.

A hitelpiac már javában árazza ezt a különbséget. A Reuters/MarketScreener által közölt S&P Global Market Intelligence- és LSEG-adatok alapján az Oracle ötéves CDS-felára október közepén 288 bázispontra emelkedett, a CoreWeave esetében pedig az érték 1000 bázispont fölé ugrott. A nemfizetés elleni biztosítás ára közvetlen csődelőrejelzésnek túlzás lenne, de jól mutatja a vállalati adósságokhoz társított kockázat növekedését.

A folyamat nem az AI-tól való általános befektetői menekülést jelzi.

A piac elkezd különbséget tenni a tőkeerős platformcégek és a nagy adóssággal, koncentrált ügyfélkörrel, adatközponti kapacitásokkal operáló infrastruktúra-szereplők között. Krugman állítását érdemes árnyalni. A piac egyelőre drágább, szelektívebb és kockázatérzékenyebb finanszírozási környezetet jelez, általános pénzhiányt nem.

A hasznos technológia megtérülése kérdéses

Krugman történelmi analógiája a dotkom- és telekommunikációs boommal erős párhuzam. Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején kiépült infrastruktúra jelentős része utólag rendkívül hasznosnak bizonyult. Ennek ellenére rengeteg vállalat és befektető szenvedett el komoly veszteséget az elhibázott időzítés, a magas beszerzési árak és a fenntarthatatlan finanszírozási szerkezet miatt.

Az AI esetében is érdemes szétválasztani a technológiai és a pénzügyi realitásokat.

A piac és a szakpolitikai elemzők széles köre jelentős gazdasági hatást vár az AI-tól, de ennek mértéke és időzítése továbbra is bizonytalan. Sokkal nehezebb kérdés a befektetett tőke kitermelhetősége a jelenlegi beruházási ütem, a kiugró értékeltségek és a magas adósságállományok mellett.

Az olcsóbb modellek, a nyílt súlyú rendszerek, a kínai verseny és a gyors technológiai avulás egyaránt lefelé nyomhatják az AI-szolgáltatások árát. Ez a felhasználóknak kedvező fordulat lehet, a drágán finanszírozott adatközponti kapacitások megtérülését viszont nyomás alá helyezheti.

A pénz mellett a megawatt is szűk keresztmetszet

A beruházási boom a tőkepiacokon túl a fizikai valóságban is akadályokba ütközhet. Az adatközpontok nagyon is kézzelfogható létesítmények, amelyek sok áramot, hálózati csatlakozást, vízhűtést és jelentős földterületet igényelnek. Felépítésük sok esetben új energiatermelő vagy energiaszállító infrastruktúra megépítését is megköveteli.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2026-os értékelése szerint az AI-ra optimalizált adatközpontok kapacitása gyorsan nő, a globális adatközponti áramfogyasztás pedig már 2025-ben 17 százalékkal emelkedett. Az ügynökség adatai alapján az öt legnagyobb technológiai vállalat tőkekiadásai 2025-ben meghaladták a 400 milliárd dollárt, és 2026-ban további bővülés várható.

Az energiaoldali korlátot jól érzékelteti az IEA idén publikált előrejelzése. A globális adatközponti áramfogyasztás 2020-ban még 300 TWh alatt volt, 2025-ben 485 TWh-t ért el, 2030-ra pedig a központi forgatókönyv szerint 950 TWh-ra nőhet. A 2035-ig szétnyíló bizonytalansági sáv jelzi, hogy az AI-kereslet, az energiahatékonyság és a hálózati csatlakozások üteme hosszabb távon nagyon eltérő pályákhoz vezethet.

Az amerikai EIA márciusi forgatókönyv-elemzése konkrét regionális kockázatokra hívta fel a figyelmet. Egy gyorsabb adatközponti keresletnövekedést feltételező pályán az Egyesült Államokban a földgázalapú áramtermelés a korábban várt 1,7 százalék helyett 7,3 százalékkal nőhet 2025 és 2027 között. A terhelés különösen a texasi ERCOT-régióban és a több keleti, illetve középnyugati államot lefedő PJM-hálózatban okozhat feszültséget. Az EIA októberi rövid távú előrejelzése is erős áramkeresletet jelez: a kereskedelmi szektor, amelybe az adatközpontok is tartoznak, 2027-ben 2,8 százalékkal növelheti fogyasztását.

Az EIA szeptemberi közleménye szerint az amerikai áramtermelés 2026-ban rekordot dönthet, majd 2027-ben tovább nőhet, részben az adatközpont-fejlesztések és az ipari aktivitás miatt erősödő kereskedelmi és ipari kereslet következtében.

Az EIA októberi Short-Term Energy Outlookja szerint az amerikai kereskedelmi szektor áramkereslete, amelybe az adatközpontok is tartoznak, 2027-ben éves alapon 2,8 százalékkal nőhet, miközben a nagykereskedelmi áramárak 2026-ban országos átlagban 11 százalékkal lehetnek magasabbak, a PJM-régióban pedig 41 százalékos emelkedést várnak.

Ezek a folyamatok nem roppantják össze azonnal az amerikai villamosenergia-rendszert.

Az adatközpontok beruházási ciklusa viszont elválaszthatatlanul összekapcsolódik az energiarendszer szűk keresztmetszeteivel.

A sikeres fejlesztéshez a tőke és a chip önmagában kevés. Ugyanennyire elengedhetetlen a hálózati csatlakozás, a transzformátor, a vízellátás, a hosszú távú energiaszerződés és a helyi politikai támogatás.

Az adatközpontokkal szembeni ellenállás országos ügy

Krugman talán legerősebb állítása az adatközpontok társadalmi megítélésére vonatkozik. A friss közvélemény-kutatások látványos ellenállást mutatnak ezen a téren.

Az ABC News, a Washington Post és az Ipsos közös felmérése szerint az amerikaiak 66 százaléka elutasítja az új adatközpontok építését az Egyesült Államokban. A saját lakókörnyezetükben tervezett beruházások esetében ez az arány 72 százalékra ugrik. A 2026. október 9. és 13. között rögzített kutatás 2545 amerikai felnőtt véleményét tükrözi.

Ebben az esetben különösen fontos pontosan fogalmazni, és hangsúlyozni, hogy az amerikaiak többsége elsősorban az AI fizikai infrastruktúrájával szemben érez averziót. Az ellenállás a gyorsan növekvő energiaigényt, a vízhasználatot, a zajszennyezést, a területfoglalást és a megnövekedett hálózati költségeket veszi célba.

Ezt más felmérések is megerősítik. Az Annenberg Public Policy Center nyári kutatása alapján az amerikai felnőttek 61 százaléka ellenezné új adatközpont építését a saját térségében, szemben a tavaszi 49 százalékos értékkel. A helyi ellenállás eleve magas szintről indulva erősödik tovább.

A politika is fékezi a beruházásokat

A társadalmi elégedetlenség hamar túllép a puszta hangulaton, és egyre több helyen válik engedélyezési, szabályozási, illetve politikai akadállyá.

New York államban Kathy Hochul kormányzó 2026 júliusában kormányzói rendelettel egyéves tilalmat vezetett be a hiperskálázók, vagyis a nagy felhő- és platformcégek új adatközpontjainak építésére és engedélyezésére. A hivatalos közlemény szerint az állam új szabályokat dolgoz ki a nagy energiaigényű fejlesztésekre, kezelve a hálózati, klíma- és költségkockázatokat.

Új-Mexikóban a Project Jupiter körüli vita mutatja meg igazán a korlátok gyakorlati működését. Stephanie Garcia Richard állami földügyi biztos ismét elutasította az Energy Transfer kérelmét, amely földgázvezeték állami földeken való áthaladására vonatkozott. A vezeték teljes hossza 17 mérföld, vagyis nagyjából 27 kilométer lett volna, de a vita mindössze 0,6 mérföldes, kevesebb mint 1 kilométeres állami földterületen áthaladó szakaszról szólt. Ez a rövid szakasz is elég volt ahhoz, hogy a projekt engedélyezése elakadjon, ami jól mutatja az AI-adatközpontok földhasználati és infrastruktúra-kockázatait. Az eset rávilágít arra, hogy

egy AI-adatközpont sorsa a chipeken és a pénzen túl a földhasználati jogokon, a vízellátáson, az energián és a helyi döntéshozókon is elakadhat.

Lassulás jöhet, összeomlásról korai beszélni

Krugman következtetése alapján az AI-beruházási boom lassulása akár kedvező makrogazdasági kimenet is lehet. A túlzott beruházási tervek részleges elhalasztása vagy törlése komoly fájdalmat okozhat az érintett vállalatoknak és befektetőknek, összességében mégis kisebb kárt jelenthet, mint egy rendezetlen piaci korrekció.

Ezt a gondolatot érdemes a helyén kezelni, az AI-sztori ugyanis korántsem ért véget.

Jelenleg a technológiai optimizmus találkozik a reálgazdaság kemény korlátaival.

A tőke drágul, a hitelezők válogatósabbá válnak, az energiarendszer szűk keresztmetszetei lassítják a projekteket, a helyi közösségek pedig engedélyezési kockázattá alakítják az adatközpontokkal szembeni ellenérzéseiket.

A következő években az AI terjedése folytatódhat. A valódi kérdést a gigantikus beruházási tervek megvalósulási üteme, ára és a társadalmi-politikai kompromisszumok mértéke jelenti.

Krugman provokatív felvetése mögött józan tanulság húzódik meg. A mesterséges intelligencia felívelése a technológiai verseny mellett kőkemény infrastruktúra-finanszírozási, energiaipari és engedélyezési próbatétel is. A győzelemhez a legnagyobb modellek ígérete kevés. Az járhat jól, aki egyszerre tudja menedzselni a pénzt, az áramot, a hálózatot és a helyi politikai tűréshatárt.

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