Megérkeztek az influenza elleni vakcinák: mutatjuk, kik kaphatják ingyen az oltást

A 2026/2027-es influenzaszezonra ajánlott összetételű oltóanyag már országszerte a háziorvosoknál van, jelentette az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI), amelyet november 1-ig Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központként (NNGYK) ismerhetett a nagyérdemű. A 60 évesek és annál idősebbek, valamint a meghatározott kockázati csoportokba tartozók számára a védőoltás térítésmentes, és csak remélni lehet, hogy nagyobb arányban veszik fel az oltást, mint a korábbi években.

Hány adag elérhető?

Az oltási program keretében eddig 650 ezer adag – hároméves kortól alkalmazható – 3Fluart vakcinát juttattak el a rendelőkbe, és további 200 ezer adag oltás felhasználására van lehetőség az igényekhez igazodva.

És a legkisebbek oltása?

A háromévesnél fiatalabb, meghatározott kockázati csoportokba tartozó gyermekek számára biztosított influenza oltóanyagok várhatóan a jövő héten érkeznek meg a házi gyermekorvosokhoz. Az oltások elérhetőségéről és az érintett gyermekek köréről az Országos Népegészségügyi Intézet külön tájékoztatást ad.

Tavaly már október végén, előtte október közepén jelentette be az NNGYK, hány adag oltás vált elérhetővé. Egy éve a 650 ezer adag 3Fluart vakcinához 4 ezer Vaxigrip és 2 ezer Fluenz orrspray társult. Az ONI arra hívja fel a figyelmet, hogy az influenza súlyos szövődményeket is okozhat, ezért különösen fontos, hogy a veszélyeztetettek még a járványos időszak előtt gondoskodjanak védelmükről.

A 3Fluart influenza elleni védőoltás beadását követően a szerológiai védettség általában 10–14 nap alatt alakul ki teljesen.

November végéig az életkoruk vagy az egészségi állapotuk miatt fokozott kockázati csoportba tartozók számára a térítésmentes oltóanyag biztosítása elsőbbséget élvez. Ugyanúgy az elsők között kaphatják meg a védőoltást az egészségügyben, a szociális ellátórendszerben és az állategészségügyben dolgozók.

Ezt követően az ONI felülvizsgálja az oltóanyag felhasználást, és a megmaradt mennyiséget felajánlja azoknak, akik foglalkozásuk miatt a fertőzés fokozott kockázatának vannak kitéve, és munkából való kiesésük hátrányosan érintheti az alapvető állami szolgáltatások nyújtását.

Kik kaphatják meg?

valamennyi 60 éves és annál idősebb személy (egészségi állapottól függetlenül),

a meghatározott krónikus betegséggel élők, köztük a légzőszervi, szív- és érrendszeri, máj- és vesebetegek, a cukorbetegek, valamint a csökkent immunvédekezésű személyek,

várandósok,

az influenzaszezon idejére gyermekvállalást tervező nők,

a szoptató anyák,

továbbá az egészségügyi és szociális dolgozók,

a meghatározott intézményekben tartósan ápolt vagy gondozott személyek,

valamint egyes, állatokkal foglalkozó munkavállalók.

Miért van a vakcinára szükség?

Az influenza súlyos szövődményeket, például tüdőgyulladást is okozhat, ezért különösen fontos a védekezés az időseknek, krónikus betegeknek, várandósoknak és legyengült immunrendszerűeknek.

Mivel az influenzavírusok folyamatosan változnak, minden szezonban új oltás szükséges.

Az Országos Népegészségügyi Intézet azt kéri, hogy főként a veszélyeztetettek november végéig kérjék az influenza elleni védőoltást. A megelőzést emellett segíti a kézmosás, szellőztetés, köhögési etikett és betegen az otthonmaradás.

Elég lesz 650 ezer adag?

Sajnos nagyon úgy néz ki, hogy igen.

Az ingyenes vakcinák többségét minden légúti megbetegedéses szezonban az idősek kapják, de a részletesebb kép aggasztó: a 65 év felettieknek mindössze 17,5%-a részesült térítésmentes 3Fluart oltásban a 2025/2026-os szezonban.

Ez azt jelenti, hogy a legsérülékenyebb korcsoport több mint négyötöde nem kapta meg az adott szezonra rendelkezésre álló ingyenes influenza elleni vakcinát.

A 2025/2026-os légúti megbetegedési szezonban Magyarországon összesen 559 154 adag térítésmentesen biztosított 3Fluart influenza elleni vakcinát adtak be a legfrissebb adatok alapján.

Ez a KSH népességadataival számolva a teljes hazai lakosság 6,0%-ának felel meg.

Az előző, 2024/2025-ös szezonban 557 184 adag ingyenes 3Fluart oltást adtak be, vagyis a mostani adat nominálisan enyhe emelkedést mutat. Érdemi fordulatról azonban nem beszélhetünk: a teljes népességre vetített 6,0%-os arány továbbra is rendszerszintű mélypont közelében stagnál. A jelenlegi szint a 2020/2021-es pandémiás szezonban mért 12,7%-os arány kevesebb mint fele, és a 2011/2012-es 10,7%-os értéktől is jelentősen elmarad.

A beadott ingyenes 3Fluart oltások korcsoportos megoszlása erősen koncentrált. A 3–18 évesek körében 16 162, a 19–59 éveseknél 139 609, a 60–64 éveseknél 54 624 oltást regisztráltak. A legtöbb oltást a 65 éves és idősebb korosztály kapta: ebben a csoportban 348 759 fő részesült térítésmentes 3Fluart vakcinában.

Ez az összes beadott ingyenes 3Fluart oltás 62,4%-át jelenti, vagyis az oltási program ténylegesen elsősorban az idősebb korosztályokra épül.

Közegészségügyi szempontból azonban nem az a döntő kérdés, hogy az oltottak között mekkora az idősek aránya, hanem az, hogy az idősek mekkora hányada kapta meg az oltást. Ebből a nézőpontból a kép kifejezetten kedvezőtlen:

a 65 év feletti népesség mindössze 17,5%-a kapott ingyenes 3Fluart oltást a 2025/2026-os szezonban.

Ez alig haladja meg az egy évvel korábbi 17,3%-os mélypontot, és messze elmarad a 2011/2012-es szezonban mért 31,2%-os aránytól. A különbség az európai célértékhez képest még nagyobb: az ECDC által is hivatkozott szakpolitikai cél szerint az idősebb korcsoportokban 75%-os szezonális influenzaoltási lefedettség lenne kívánatos. A magyar 17,5%-os érték ettől rendkívül távol van.

A teljes 60 év feletti népességben hasonló a helyzet. Ebben a korcsoportban 403 383 fő kapott térítésmentes 3Fluart oltást, ami az összes beadott oltás 72,1%-a. Saját korcsoportjukhoz viszonyítva azonban

a 60 év felettieknek csak 15,9%-a részesült ebben az oltásban.

A 3–18 éves korcsoport adatai azért érdemelnek külön figyelmet, mert a gyermekek és serdülők az óvodai, iskolai és családi kontaktusokon keresztül fontos szerepet játszhatnak a légúti fertőzések közösségi terjedésében. A 2025/2026-os szezonban ebben a korcsoportban mindössze 16 162 ingyenes 3Fluart oltást regisztráltak, ami

az összes beadott 3Fluart oltásnak csupán 2,9%-a.

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