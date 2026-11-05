Mi okozza a HR-vezetők legnagyobb fejtörését ma Magyarországon?

Az összetett munkaerőpiac magával hozza azt is, hogy vannak olyan munkakörök és kompetenciák, ahol továbbra is komoly verseny van a jó szakemberekért, miközben máshol a lassabb gazdasági környezet valóban nagyobb mozgásteret ad a munkáltatóknak - véli Bán Zoltán, a Mol Magyarország HR-vezetője. Egy HR-vezetőnek jelenleg,
az egyik legnagyobb fejtörést az okozza, hogy egyszerre kell kezelni a rövid távú gazdasági realitásokat és a hosszú távú munkaerőpiaci kihívásokat, amelyeknek egy része demográfiai, mobilitási és nem utolsó sorban oktatási jellegű.
- mondta el az interjúban a vezető, majd azt is hozzátette, hogy attól, hogy egy adott pillanatban enyhül a toborzási nyomás, a demográfiai probléma nem tűnik el, a szükséges készségek pedig az AI, a digitalizáció és a technológiai fejlődés miatt gyorsan változnak.
A külföldi munkaerő sem old meg minden problémát az AI pedig nem szünteti meg a junior pozíciókat
Az interjúban szó esett a külföldiek foglakoztatásáról is, a szakértő szerint a külföldi munkaerő alkalmazása bizonyos szegmensekben elengedhetetlen, de önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt. Sokkal fontosabb a fenntartható utánpótlás biztosítása, amely magában foglalja a fiatalok pályára vonzását, az inaktív csoportok munkaerőpiaci integrációját, az idősebbek megtartását és tudásuk átadását, valamint a felnőttképzés erősítését.
A külföldi munkaerő tehát szerintem akkor egészíti ki jól a hazait, ha nem helyettesíti ezeket a hosszú távú beruházásokat, az oktatást és felnőttképzést. A cél nem egyszerűen az, hogy legyen ember egy pozícióban, hanem hogy stabil, képzett és hosszú távon fenntartható munkaerőbázisa legyen az országnak.
Bán Zoltán szerint a gyors technológiai fejlődés miatt a folyamatos tanulás a vállalatok, a vezetők és a munkavállalók közös felelőssége. A jövőben már kevésbé az iskolai végzettség, sokkal inkább a tanulási és az alkalmazkodási képesség lesz a meghatározó.
A mesterséges intelligencia térnyerése nem szünteti meg a pályakezdő pozíciókat, de alapjaiban alakítja át azokat.
A juniorokat ma már hamarabb kell bevonni a komplex, valódi döntési helyzetekbe, miközben az MI-t a tanulást felgyorsító, támogató eszközként érdemes használni a repetitív feladatok kiváltására.
Ugyanakkor szerintem nagyon világos szakmai, etikai és morális határt kell húzni, ami szintén formálódik. Az MI támogathat emberekről szóló döntéseket, de az emberi felelősséget nem adhatjuk át neki. Egy felvétel, előléptetés vagy más, egy ember életére, szakmai fejlődésére érdemi hatást gyakorló döntés nem válhat egyszerűen egy algoritmus outputjává. És legalább ilyen fontos a tudatosság: értenünk kell, mire alkalmas egy eszköz, mire nem, milyen hibákat követhet el, és milyen adatbiztonsági vagy kiberbiztonsági kockázatokkal járhat a használata.
A bértranszparenciát nem pusztán compliance- vagy adminisztrációs feladat
Az Európai Unió bértranszparencia-irányelve komoly feladatot ró a cégekre, amit hiba lenne puszta adminisztrációként vagy megfelelési kényszerként kezelni - olvasható az interjúban. A transzparencia ugyanis kérdéseket fog generálni: miért kerül az egyik munkakör ebbe a sávba, a másik abba; mitől indokolt két hasonló szerep között különbség; hogyan kapcsolódik egymáshoz a teljesítmény, a tapasztalat, a kompetencia és a javadalmazás. Ezekre nagyon nehéz hitelesen válaszolni megfelelő rendszerek és struktúrák nélkül. Éppen ezért azok a vállalatok lesznek jobb helyzetben, amelyeknek nemcsak a bérstruktúrájuk rendezett, hanem azt el is tudják magyarázni.
Emellett a munkahelyi rugalmasság és a jóllét fogalmát is újra kell értelmezni. Egy termelővállalatnál a rugalmasság ritkán jelent otthoni munkavégzést, sokkal inkább kiszámíthatóbb műszaktervezést, megfelelő munkakörnyezetet, egészségmegőrzést és nagyobb autonómiát takar.
A szakértő arról is beszámolt, hogy a saját generációs tapasztalataik alapján,
a fiatalabb munkavállalóknál a karrierút, a gyors és rendszeres visszajelzés, az elismerés, a rugalmasság és a fejlődési lehetőség egyaránt meghatározók.
Éppen emiatt fontos, hogy a vállalat ne ugyanazt a megoldást próbálja mindenkire ráhúzni, hanem azonos értékű, de az adott munkakör valóságához illeszkedő munkavállalói ajánlatot tudjon kínálni.
Az interjú teljes terjedelmében itt olvasható.
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