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Mi okozza a HR-vezetők legnagyobb fejtörését ma Magyarországon?
Üzlet

Mi okozza a HR-vezetők legnagyobb fejtörését ma Magyarországon?

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A demográfiai kihívások, a mesterséges intelligencia térnyerése, az uniós bértranszparencia és a generációs különbségek alapjaiban alakítják át a hazai munkaerőpiacot. Bán Zoltán, a Mol Magyarország HR-vezetője szerint a külföldi munkaerő bevonása csak részmegoldást jelent, a jövő ugyanis a folyamatos átképzésben, a technológia okos integrálásában és a személyre szabott, rugalmas munkakörülmények megteremtésében rejlik - szerepel a Pénzcentrum a vezetővel készített interjúban. Bán Zoltán is az előadóink között lesz a november 17-i HR (R)evolution konferencián.

Az összetett munkaerőpiac magával hozza azt is, hogy vannak olyan munkakörök és kompetenciák, ahol továbbra is komoly verseny van a jó szakemberekért, miközben máshol a lassabb gazdasági környezet valóban nagyobb mozgásteret ad a munkáltatóknak - véli Bán Zoltán, a Mol Magyarország HR-vezetője. Egy HR-vezetőnek jelenleg,

az egyik legnagyobb fejtörést az okozza, hogy egyszerre kell kezelni a rövid távú gazdasági realitásokat és a hosszú távú munkaerőpiaci kihívásokat, amelyeknek egy része demográfiai, mobilitási és nem utolsó sorban oktatási jellegű.

- mondta el az interjúban a vezető, majd azt is hozzátette, hogy attól, hogy egy adott pillanatban enyhül a toborzási nyomás, a demográfiai probléma nem tűnik el, a szükséges készségek pedig az AI, a digitalizáció és a technológiai fejlődés miatt gyorsan változnak.

HR (R)EVOLUTION 2026
November 17-én a külföldi foglalkoztatás jövője, a demográfiai válság, a HR-vezetők fókuszpontjai, az AI munkahelyeket kiváltó hatásai, a multigenerációs munkahelyek és a kiégés megelőzése, a motivált munkavállalók jobb teljesítménye és annak mérése lesz a középpontban. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A külföldi munkaerő sem old meg minden problémát az AI pedig nem szünteti meg a junior pozíciókat

Az interjúban szó esett a külföldiek foglakoztatásáról is, a szakértő szerint a külföldi munkaerő alkalmazása bizonyos szegmensekben elengedhetetlen, de önmagában nem oldja meg a munkaerőhiányt. Sokkal fontosabb a fenntartható utánpótlás biztosítása, amely magában foglalja a fiatalok pályára vonzását, az inaktív csoportok munkaerőpiaci integrációját, az idősebbek megtartását és tudásuk átadását, valamint a felnőttképzés erősítését.

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A külföldi munkaerő tehát szerintem akkor egészíti ki jól a hazait, ha nem helyettesíti ezeket a hosszú távú beruházásokat, az oktatást és felnőttképzést. A cél nem egyszerűen az, hogy legyen ember egy pozícióban, hanem hogy stabil, képzett és hosszú távon fenntartható munkaerőbázisa legyen az országnak.

Bán Zoltán szerint a gyors technológiai fejlődés miatt a folyamatos tanulás a vállalatok, a vezetők és a munkavállalók közös felelőssége. A jövőben már kevésbé az iskolai végzettség, sokkal inkább a tanulási és az alkalmazkodási képesség lesz a meghatározó.

A mesterséges intelligencia térnyerése nem szünteti meg a pályakezdő pozíciókat, de alapjaiban alakítja át azokat.

A juniorokat ma már hamarabb kell bevonni a komplex, valódi döntési helyzetekbe, miközben az MI-t a tanulást felgyorsító, támogató eszközként érdemes használni a repetitív feladatok kiváltására.

Ugyanakkor szerintem nagyon világos szakmai, etikai és morális határt kell húzni, ami szintén formálódik. Az MI támogathat emberekről szóló döntéseket, de az emberi felelősséget nem adhatjuk át neki. Egy felvétel, előléptetés vagy más, egy ember életére, szakmai fejlődésére érdemi hatást gyakorló döntés nem válhat egyszerűen egy algoritmus outputjává. És legalább ilyen fontos a tudatosság: értenünk kell, mire alkalmas egy eszköz, mire nem, milyen hibákat követhet el, és milyen adatbiztonsági vagy kiberbiztonsági kockázatokkal járhat a használata.

November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken. Összes előadó
András Klára
András Klára
Humánerőforrás és kommunikációs igazgató
Egis Gyógyszergyár
Bán Zoltán
Bán Zoltán
Csoportszintű Downstream HR vezető & MOL Magyarország HR igazgató
Mol Nyrt.
Bartis Eszter
Bartis Eszter
Humán Erőforrás Igazgató
Wallis Csoport
Bereczki Enikő
Bereczki Enikő
generációkutató
Mentor-Szanator Kft.
Berkes Áron
Berkes Áron
HR igazgató
Dreher
Budai József
Budai József
ügyvezető igazgató
OTP Pénztárak
Dajnoki Krisztina
Dajnoki Krisztina
tudományos dékánhelyettes, intézetigazgató
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Földházi Csaba
Földházi Csaba
Head of Pulze Digital
Shiwaforce
Garab Gábor
Garab Gábor
partner
EY
Gere Péter
Gere Péter
szervezeti innovációs menedzser
NN Biztosító
Horváth Irma
Horváth Irma
Head of L&D
Kahoot!
Horváth Tamás
Horváth Tamás
ügyvezető
Hun-Ter App
Kalmár Ákos
Kalmár Ákos
munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek vezető Európa
Continental, ContiTech üzleti szektor
Korábián Tamás
Korábián Tamás
director
MEDDI Hungary
Kovács Eszter
Kovács Eszter
alapító, jógaoktató, mindfulnesstréner, coach és meditációtanár
Mat On the Moon
Král Éva
Král Éva
vállalati katalizátor
Lenk István
Lenk István
elnök
ABSL Hungary
Mézes-Lendvai Dorottya
Mézes-Lendvai Dorottya
generációs együttműködés fejlesztő, minősített business coach
Coreheed Consulting
Dr. Dr. Nádasné dr. Rab Henriett
Dr. Dr. Nádasné dr. Rab Henriett
munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkár
Szociális és Családügyi Minisztérium
Nagy Bálint
Nagy Bálint
lapigazgató - vezető szerkesztő
Pénzcentrum, HelloVidék, Agrárszektor
Ottó Judit
Ottó Judit
sabbatical manager®, karrierszünet szakértő, alapító
OYU
Pécsi Judit
Pécsi Judit
HR igazgató
UNION Biztosító
Szabó Csaba
Szabó Csaba
vezérigazgató
Develor
Talmácsi-Velősy Réka
Talmácsi-Velősy Réka
HR Igazgató
Bosch
Tóth G. Csaba
Tóth G. Csaba
tudományos főmunkatárs
ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK)
Ürögdi Barbara
Ürögdi Barbara
ügyvezető
Helpers Hungary

A bértranszparenciát nem pusztán compliance- vagy adminisztrációs feladat

Az Európai Unió bértranszparencia-irányelve komoly feladatot ró a cégekre, amit hiba lenne puszta adminisztrációként vagy megfelelési kényszerként kezelni - olvasható az interjúban. A transzparencia ugyanis kérdéseket fog generálni: miért kerül az egyik munkakör ebbe a sávba, a másik abba; mitől indokolt két hasonló szerep között különbség; hogyan kapcsolódik egymáshoz a teljesítmény, a tapasztalat, a kompetencia és a javadalmazás. Ezekre nagyon nehéz hitelesen válaszolni megfelelő rendszerek és struktúrák nélkül. Éppen ezért azok a vállalatok lesznek jobb helyzetben, amelyeknek nemcsak a bérstruktúrájuk rendezett, hanem azt el is tudják magyarázni.

Emellett a munkahelyi rugalmasság és a jóllét fogalmát is újra kell értelmezni. Egy termelővállalatnál a rugalmasság ritkán jelent otthoni munkavégzést, sokkal inkább kiszámíthatóbb műszaktervezést, megfelelő munkakörnyezetet, egészségmegőrzést és nagyobb autonómiát takar.

A szakértő arról is beszámolt, hogy a saját generációs tapasztalataik alapján,

a fiatalabb munkavállalóknál a karrierút, a gyors és rendszeres visszajelzés, az elismerés, a rugalmasság és a fejlődési lehetőség egyaránt meghatározók.

Éppen emiatt fontos, hogy a vállalat ne ugyanazt a megoldást próbálja mindenkire ráhúzni, hanem azonos értékű, de az adott munkakör valóságához illeszkedő munkavállalói ajánlatot tudjon kínálni.

Az interjú teljes terjedelmében itt olvasható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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