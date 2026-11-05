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Nagy bejelentést tett az OpenAI: történelmi lépésre készül a cég
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Nagy bejelentést tett az OpenAI: történelmi lépésre készül a cég

Portfolio
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Az OpenAI bevételeinek döntő részét már a vállalati ügyfelek adják, a cég pedig jövőre, vagyis 2027-ben készen állhat a tőzsdei bevezetésre – jelentette ki Greg Brockman, a társaság elnöke. A mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat jelenleg gőzerővel von be friss tőkét, miközben az üzleti szektorban egyre élesebb versenyt vív legnagyobb riválisával, az Anthropickal.
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Brockman a Wall Street Journal kaliforniai technológiai konferenciáján beszélt a vállalat pénzügyi helyzetéről és jövőbeli terveiről. Amikor a színpadon arról kérdezték, hogy az OpenAI készen áll-e a jövő évi elsődleges nyilvános részvénykibocsátásra (IPO),

az elnök határozott igennel felelt.

A cégvezető elmondása szerint az utóbbi időben nagy erőkkel pörgették fel az üzleti értékesítést, aminek köszönhetően ma már a vállalati szektor adja a bevételek többségét. Ebben a piaci szegmensben komoly küzdelmet folytatnak a rivális Anthropickal, így az OpenAI többek között a Codex nevű MI-ügynökének értékesítését is erőteljesen ösztönzi. Míg az OpenAI 2027-et célozza meg a tőzsdére lépéssel, addig az Anthropic várhatóan még az idei év vége előtt parkettre viszi részvényeit.

A Reuters értesülései szerint a San Franciscó-i székhelyű vállalat most felgyorsította a tőkebevonást. Miután az OpenAI korábban elhalasztotta a tőzsdei bevezetéssel kapcsolatos terveit, a jelenlegi forrásbevonással a közelmúltban elért növekedési lendületét igyekszik minél jobban kihasználni.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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