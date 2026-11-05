Nagy hullámokat vetett a félidős amerikai választás

Szakad a világ egyik legnagyobb konténerszállítójának árfolyama
Meredek esik ma a világ második legnagyobb konténerszállító vállalatának részvényárfolyama a ma közzétett gyorsjelentés után. A dán Maersk harmadik negyedéves üzemi eredménye több mint két és félszeresére nőtt, és a cég három hónapon belül másodszor emelte meg éves profitelőrejelzését, a számok mégis elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A részvények árfolyama ma közel 12 százalékot zuhant.
Jó a hangulat Európában
Felfelé vették az irányt az európai tőzsdék a félidős amerikai választásokat követően, a német DAX 0,7, a francia CAC 1,2 százalékot emelkedett. Gyorsjelentések is húzzák a piacot, nagyot emelkedtek ma a kiskereskedelmi és az autóipari cégek részvényei.
Összeomlott a Rheinmetall árfolyama, itt az újabb profitfigyelmeztetés
Hatalmas eséssel reagáltak a Rheinmetall részvényei a cég legfrissebb gyorsjelentésére, a német hadiipari vállalat részvényárfolyama ma közel 17 százalékot zuhant. A vállalat augusztus óta már másodszor csökentette éves előrejelzését, fontos katonai megrendelések és lőszerszállítások csúsznak át a következő évre. Pedig a negyedév első ránézésre kifejezetten erős, 32 százalékkal nőtt az árbevétel, az üzemi eredmény pedig 62 százalékkal ugrott meg, a megrendelésállomány pedig történelmi csúcson van. A befektetők viszont egyre inkább attól tartanak, hogy az európai fegyverkezési hullám ellenére a vártnál lassabban válthatók tényleges bevételekre és profitra a gigantikus megrendelések. A Rheinmetallal a tegnapi Portfolio Invest podcastunkban is foglalkoztunk az árfolyam letörésének veszélyére figyelmeztetve, ami ma be is következett.
Kis emelkedés a magyar tőzsdén
Kis pluszban nyitott a magyar tőzsdén, az OTP és a Richter emelkedik, a Mol és a Magyar Telekom pedig esik ma. A BUX index 0,3 százalékot emelkedett.
Milliárdos profit, jelentős megtakarítások, kezd magára találni a BT
Vártnál kedvezőbb negyedéves eredményt ért el a brit BT Group, amelynek nyereségességét a költségcsökkentések és az optikai internetszolgáltatások iránti növekvő kereslet támogatta. A korrigált EBITDA a szeptember végén zárult negyedévben 2,08 milliárd fontra emelkedett, meghaladva az elemzők által várt 2,04 milliárd fontot. A vállalat az üzleti év első felében már 312 millió font éves szintű megtakarítást ért el a program keretében. A BT hálózatüzemeltető leányvállalata, az Openreach az első fél évben több mint 1,1 millió új optikai internetes ügyfelet szerzett, ami jól mutatja a nagy sebességű szélessávú szolgáltatások iránti kereslet növekedését.
Összeesett az Emirates profitja
Nagyot esett az Emirates Group nyeresége, a világ legnagyobb nemzetközi légitársaságának profitját a közel-keleti háború és az emelkedő üzemanyagárak is nyomás alatt tartották. A szeptember végén zárult hat hónapban a társaság adózott eredménye 66 százalékkal, az egy évvel korábbi 10,6 milliárd dirhamról 3,6 milliárd dirhamra zuhant. Az Irán körüli háborús konfliktus miatt az Emirates több ezer járatot volt kénytelen törölni, átszervezte nemzetközi útvonalhálózatát, és egyes esetekben szinte üres repülőgépeket kellett Dubajba irányítania, mivel az utasok egy része elkerülte a térséget. A dubaji nemzetközi repülőtér működését átmenetileg fel is függesztették. A társaságnak mostanra sikerült helyreállítania a háború előtti járathálózatának 91 százalékát, a magas üzemanyagárak és a térségben fennmaradó geopolitikai bizonytalanság azonban továbbra is komoly kockázatot jelentenek. A légitársaság vezetése óvatosan optimista az üzleti év második felére, és hangsúlyozta, hogy az Emirates erős készpénzállománya megfelelő pénzügyi hátteret biztosít a nehézségek átvészeléséhez.
Jó hírek érkeztek a Deutsche Telekomtól
A vártnál erősebb harmadik negyedéves eredményeket közölt a Deutsche Telekom, a vállalat újabb részvény-visszavásárlási programot jelentett be, és megemelte éves profitelőrejelzését is. Európa legnagyobb távközlési vállalatának korrigált EBITDA-ja 12,2 milliárd eurót ért el, meghaladva az elemzők által várt 12,05 milliárd eurót. A társaság az idei évre vonatkozó eredményvárakozását 47,5 milliárdról 47,6 milliárd euróra emelte, a 2026-os üzleti év után járó részvényenkénti osztalékot 1 euróról 1,10 euróra növeli. A vállalat 2027-ben legfeljebb 2 milliárd euró értékben vásárolhat vissza saját részvényeket, miután az idei visszavásárlási keretet augusztusban 2 milliárdról 5 milliárd euróra emelte.
Erős számok érkeztek az ArcelolMittaltól, az uniós vámok hozhatják el az áttörést
A vártnál kedvezőbb harmadik negyedéves eredményeket közölt az ArcelorMittal, a világ egyik legnagyobb acélgyártója, amelynek kilátásait jelentősen javítják az Európai Unió szigorodó importkorlátozásai. Az EBITDA 2,02 milliárd dollár volt, ami ugyan elmaradt az előző negyedévi 2,06 milliárd dollártól, de meghaladta az elemzők által várt 1,89 milliárd dollárt. Az uniós acélipar számára fontos fordulatot jelenthetnek a július 1-jén életbe lépett kereskedelmi intézkedések, amelyek csökkentették a vámmentesen behozható acél mennyiségét, az ezen felüli importra kivetett vámot pedig 50 százalékra duplázták. A szigorítások célja, hogy visszaszorítsák az olcsó, elsősorban kínai acélimportot, és javítsák az európai gyártók versenyképességét.
Tarol a Sony, a Pókember és a Wolverine repíti a profitot
A vártnál jóval erősebb negyedéves eredményeket közölt a Sony, és jelentősen megemelte éves profitelőrejelzését a filmek, videojátékok és zenei tartalmak iránti erős keresletnek köszönhetően. A japán vállalat a márciusban záruló pénzügyi évre már 1870 milliárd jenes üzemi eredményt vár, ami 15 százalékkal magasabb, mint a korábbi várakozás. Az üzemi profit 622,3 milliárd jenre, az árbevétel pedig 3430 milliárd jenre emelkedett, mindkét adat meghaladta az elemzői várakozásokat. A kiemelkedő teljesítményhez jelentősen hozzájárult a Spider-Man: Brand New Day című film, ami világszerte 2,5 milliárd dolláros jegybevételt ért el, ezzel minden idők harmadik legnagyobb bevételt hozó filmje lett. A PlayStation 5-re megjelent Marvel's Wolverine szintén nagy siker volt, szeptemberben ez volt a legkelendőbb videojáték az Egyesült Államokban. A zenei üzletágat Michael Jackson dalainak megugró népszerűsége támogatta, az énekesről készült életrajzi film bemutatását követően a számok streamelése a szokásos szint négyszeresére emelkedett. A Sony a negyedévben 2,6 millió PlayStation 5 konzolt értékesített, az eladásokat a novemberben megjelenő Grand Theft Auto VI iránti várakozás is támogathatja.
Megütötte a Nintendót a chipdrágulás
A vártnál gyengébben alakult a Nintendo második negyedéve, a japán videojáték-gyártó üzemi eredménye 16 százalékkal, 73,9 milliárd jenre csökkent, az árbevétel a vártnál nagyobb mértékben, 15 százalékkal esett vissza. Az elemzők stagnáló profitra számítottak. A gyengélkedés hátterében a jelentős új játékmegjelenések hiánya, a Switch 2 konzol iránti kereslet lassulása és a memóriachipek drágulása áll. A szeptemberrel zárult hat hónapban 6,49 millió Switch 2 konzolt értékesítettek, ami 37 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A memóriachipek árának emelkedését részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó kereslet hajtja, ami jelentősen növeli a konzolok gyártási költségeit. A Nintendo szeptember elején 50 dollárral 499,99 dollárra emelte a Switch 2 amerikai árát, ezt követően szeptemberben 14 százalékkal csökkent az Egyesült Államokban eladott készülékek száma. A vállalat az alkatrészárak emelkedése és az amerikai vámok miatt összesen 100 milliárd jenes negatív hatással számol az idei pénzügyi évben, ugyanakkor fenntartotta a 3 százalékos éves profitnövekedésre vonatkozó előrejelzését.
Nőtt az Air France-KLM profitja
Javult az Air France-KLM eredményessége a harmadik negyedévben, a légitársaság korrigált üzemi eredménye az egy évvel korábbi 1,22 milliárd euróról 1,35 milliárd euróra emelkedett. A növekedést elsősorban a magasabb nyereséghányadú észak-atlanti járatok iránti erős kereslet támogatta, az üzemanyag kivételével a költségek lényegében stabilak maradtak. A vállalat visszafogta a nem létfontosságú kiadásokat, és felfüggesztette a nem operatív munkakörökbe történő munkaerő-felvételt. Jelentősen nőtt a légi áruszállításból származó bevétel is, mivel a Szuezi-csatorna és a Hormuzi-szoros körüli fennakadások miatt egyre több árut szállítanak tengeri útvonalak helyett repülőgépekkel. A társaság a korábbi, legfeljebb 3 százalékos kapacitásbővítési tervét 2 százalékra mérsékelte, az idei üzemanyagköltségekre vonatkozó előrejelzését pedig 8,9 milliárdról 9,2 milliárd dollárra emelte. A magasabb üzemanyagárakat a repülőjegyekre kivetett pótdíjak növelésével igyekszik ellensúlyozni. A közel-keleti válság miatt korábban Ázsiában és Kelet-Afrikában bővítették a kapacitásokat, a harmadik negyedévben azonban a közel-keleti légitársaságok járatainak helyreállásával inkább Észak- és Dél-Amerika felé csoportosították át a repülőgépeket, ahol továbbra is különösen erős a kereslet. A franciaországi megélhetési költségek miatt kirobbant tüntetések és zavargások várhatóan közel 10 millió eurós veszteséget okoznak a társaságnak októberben és novemberben a járattörlések miatt.
Története legnagyobb nyereségét érte el a Commerzbank, jöhet az összeolvadás az UniCredittel
Az elemzői várakozásoktól minimális mértékben elmaradó harmadik negyedéves eredményről adott számot csütörtökön reggel a Commerzbank, ezzel együtt is a bank történetének legmagasabb első három negyedéves profitja jött össze. Egyre közelebb kerül eközben az olasz UniCredittel való egyesülés, miután a Reuters beszámolója szerint német pénzintézet vezetése immár értékteremtő lehetőségként tekint az akvizícióra.
Jó számok a Diageotól
A vártnál jobban alakult a Diageo értékesítése, ami kedvező fejlemény az év elején kinevezett vezérigazgató, Dave Lewis vállalatátalakítási programja szempontjából. A Johnnie Walker, a Guinness és a Smirnoff márkákról ismert brit italgyártó organikus árbevétele 1,4 százalékkal nőtt a szeptember végén zárult negyedévben, miközben az elemzők visszaesésre számítottak. A kedvező adat ellenére a vállalat nem módosította éves előrejelzését, továbbra is stagnáló árbevétellel számol. A januárban kinevezett Dave Lewis jelentős átalakításba kezdett, eddig mintegy 2000 munkahelyet szüntetett meg, ami a globális dolgozói létszám 6 százalékának felel meg. Emellett költségcsökkentési programot indított, egyszerűsítette a vezetői struktúrát, és nagyobb hangsúlyt helyez az olcsóbb, megfizethetőbb márkák értékesítésére.
Concorde: jelentős hozampotenciált nyújt még a Magyar Telekom részvénye
Összességében megfelelt a piaci várakozásoknak a Magyar Telekom harmadik negyedéves gyorsjelentése - kommentálta a távközlési cég számait a Concorde. Az elemző 3160 forintos célárat adott a részvényekre a jelentés után, ami a következő évben várható részvényesi kifizetéssel együtt 16 százalékos teljes hozampotenciált jelent. Ugyanakkor a Concorde felhívta a figyelmet arra, hogy értékeltségi alapon mér mérsékeltebb további felértékelődési lehetőség látszik.
Nagy hullámokat vetett a félidős amerikai választás
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 3 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,6 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,51 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 3,92 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 2,67 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,09 százalék pluszban nyithat, a CAC 1,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 1,42 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,48 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,03 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,87 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a francia szeptemberi ipari termelés, az olasz kiskereskedelmi forgalom, valamint az euróövezet építőipari hangulatindexe és termelőiár-adatai kerülnek terítékre. A közlések a gazdasági aktivitás és a vállalati árnyomás alakulásáról adhatnak képet. A nap egyik legfontosabb eseménye a brit jegybank kamatdöntése lesz, amelynél a döntés mellett a további kamatpályáról szóló jelzések is mozgathatják a piacokat. Az Egyesült Államokban a harmadik negyedéves termelékenységi adatok érkeznek, amelyek az inflációs folyamatok értékeléséhez is támpontot adhatnak.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 73,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 60,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|53 356,12
|3,0%
|1,7%
|4,3%
|11,0%
|13,3%
|47,7%
|S&P 500
|7 688,62
|1,6%
|-0,7%
|-0,4%
|12,3%
|13,5%
|64,3%
|Nasdaq
|28 437,17
|0,9%
|-4,6%
|-7,7%
|12,6%
|11,8%
|74,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 188,63
|-1,4%
|-2,8%
|-9,0%
|23,5%
|20,8%
|108,7%
|Hang Seng
|23 919,5
|1,7%
|3,6%
|-0,2%
|-6,7%
|-7,8%
|-5,2%
|CSI 300
|4 101,34
|2,3%
|0,4%
|-5,9%
|-11,4%
|-11,2%
|-15,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 437,67
|2,2%
|2,9%
|4,8%
|8,0%
|10,4%
|64,9%
|CAC
|8 177,89
|2,0%
|3,7%
|3,6%
|0,3%
|1,4%
|17,0%
|FTSE
|10 829,21
|1,8%
|1,3%
|3,5%
|9,0%
|11,5%
|48,8%
|FTSE MIB
|51 031,02
|2,2%
|2,4%
|1,1%
|13,5%
|18,0%
|85,4%
|IBEX
|19 370,9
|3,0%
|2,6%
|1,5%
|11,9%
|20,8%
|114,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|147 607,41
|1,0%
|1,6%
|5,4%
|32,9%
|36,6%
|163,9%
|ATX
|6 518,52
|1,9%
|1,2%
|-3,0%
|22,4%
|36,0%
|69,5%
|PX
|2 687,81
|1,6%
|1,9%
|2,7%
|0,1%
|11,8%
|97,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 660
|2,2%
|2,5%
|6,0%
|21,5%
|31,3%
|119,9%
|Mol
|5 100
|1,0%
|1,4%
|5,1%
|73,5%
|74,7%
|82,5%
|Richter
|12 900
|-0,8%
|-1,4%
|5,5%
|30,8%
|22,9%
|45,8%
|Magyar Telekom
|2 920
|-0,3%
|5,0%
|15,9%
|62,9%
|65,9%
|571,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,73
|-7,9%
|-12,0%
|-6,3%
|60,2%
|49,4%
|16,4%
|Brent
|94,74
|-8,7%
|-17,9%
|-7,3%
|55,7%
|46,9%
|17,4%
|Arany
|4 046,47
|2,8%
|0,2%
|-2,4%
|-6,4%
|2,1%
|125,7%
|Devizák
|EURHUF
|362,5800
|-0,5%
|-1,3%
|-1,5%
|-5,6%
|-6,6%
|0,7%
|USDHUF
|322,7380
|-0,9%
|-2,1%
|-1,1%
|-1,3%
|-4,4%
|3,5%
|GBPHUF
|434,8550
|-0,5%
|-0,8%
|0,3%
|-1,3%
|-1,3%
|3,3%
|EURUSD
|1,1235
|0,4%
|0,9%
|-0,4%
|-4,3%
|-2,2%
|-2,7%
|USDJPY
|158,4550
|0,0%
|0,1%
|0,5%
|1,1%
|3,3%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3472
|0,4%
|1,3%
|1,7%
|0,2%
|3,3%
|-0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|80 434,13
|4,0%
|-1,0%
|-4,8%
|-9,3%
|-20,7%
|30,9%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,26
|-0,6%
|-2,8%
|-4,8%
|14,0%
|24,9%
|-1 550,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,52
|-0,3%
|-0,9%
|-4,4%
|-19,7%
|-19,9%
|40,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: TERADAT_SANTIVIVUT
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