Nagy hullámokat vetett a félidős amerikai választás

Javult az Air France-KLM eredményessége a harmadik negyedévben, a légitársaság korrigált üzemi eredménye az egy évvel korábbi 1,22 milliárd euróról 1,35 milliárd euróra emelkedett. A növekedést elsősorban a magasabb nyereséghányadú észak-atlanti járatok iránti erős kereslet támogatta, az üzemanyag kivételével a költségek lényegében stabilak maradtak. A vállalat visszafogta a nem létfontosságú kiadásokat, és felfüggesztette a nem operatív munkakörökbe történő munkaerő-felvételt. Jelentősen nőtt a légi áruszállításból származó bevétel is, mivel a Szuezi-csatorna és a Hormuzi-szoros körüli fennakadások miatt egyre több árut szállítanak tengeri útvonalak helyett repülőgépekkel. A társaság a korábbi, legfeljebb 3 százalékos kapacitásbővítési tervét 2 százalékra mérsékelte, az idei üzemanyagköltségekre vonatkozó előrejelzését pedig 8,9 milliárdról 9,2 milliárd dollárra emelte. A magasabb üzemanyagárakat a repülőjegyekre kivetett pótdíjak növelésével igyekszik ellensúlyozni. A közel-keleti válság miatt korábban Ázsiában és Kelet-Afrikában bővítették a kapacitásokat, a harmadik negyedévben azonban a közel-keleti légitársaságok járatainak helyreállásával inkább Észak- és Dél-Amerika felé csoportosították át a repülőgépeket, ahol továbbra is különösen erős a kereslet. A franciaországi megélhetési költségek miatt kirobbant tüntetések és zavargások várhatóan közel 10 millió eurós veszteséget okoznak a társaságnak októberben és novemberben a járattörlések miatt.