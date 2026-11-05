Olyan történik a benzinkutakon, amire 2022 óta nem volt példa

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A benzin országos átlagára újabb 5 forinttal mérséklődött az előző naphoz képest.

A gázolaj ára eközben változatlan maradt.

A Holtankoljak.hu friss áradatai alapján jelenleg így alakulnak az országos átlagárak:

95-ös benzin: 628 Ft/liter

Gázolaj: 726 Ft/liter

A mai változást követően a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség még tovább nőtt, így a gázolaj átlagára már 98 forinttal haladja meg a benzinét.

Ekkora eltérésre 2022 novembere óta nem volt példa:

Fontos hozzátenni, hogy 2022 novemberében a 480 forintos árstop-intézkedés volt életben Magyarországon, ezért a jelentős dízel-benzin árkülönbséget a fogyasztók nem érezték meg direktben. Az már más kérdés, hogy az intézkedés piactorzító hatása egyre súlyosabb ellátási problémákhoz és üzemanyaghiányhoz vezetett, végül pedig az árstop 2022. decemberi kivezetését is kikényszerítette.

A jelentős árkülönbség elsősorban annak tudható be, hogy egészen eltérő pályát ír le a két üzemanyagtípus finomítói prémiumának alakulása; míg a benzin esetében tulajdonképpen már az iráni konfliktus kitörése előtti szinten járunk, addig

a dízel finomításának ára valósággal kilőtt, és az elmúlt napokban ismét az új történelmi csúcs irányába mozdult el.

A példátlan dízelpiaci szűkösséggel és annak a magyar gázolajárakra és ellátási helyzetre gyakorolt hatásával több elemzésben is részletesen foglalkoztunk, többek között itt.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoskék). Forrás: Neste

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