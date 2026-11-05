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Olyan történik a benzinkutakon, amire 2022 óta nem volt példa
Üzlet

Olyan történik a benzinkutakon, amire 2022 óta nem volt példa

Portfolio
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Csütörtökön tovább folytatódott a 95-ös benzin árcsökkenése, a dízel ára nem változott - írja a holtankoljak. A mai változást követően a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség még tovább nőtt, ekkora eltérésre 2022 novembere óta nem volt példa.

A benzin országos átlagára újabb 5 forinttal mérséklődött az előző naphoz képest.

A gázolaj ára eközben változatlan maradt.

A Holtankoljak.hu friss áradatai alapján jelenleg így alakulnak az országos átlagárak:

  • 95-ös benzin: 628 Ft/liter
  • Gázolaj: 726 Ft/liter
bendiz1105

A mai változást követően a két üzemanyagtípus közötti árkülönbség még tovább nőtt, így a gázolaj átlagára már 98 forinttal haladja meg a benzinét.

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Ekkora eltérésre 2022 novembere óta nem volt példa:

Fontos hozzátenni, hogy 2022 novemberében a 480 forintos árstop-intézkedés volt életben Magyarországon, ezért a jelentős dízel-benzin árkülönbséget a fogyasztók nem érezték meg direktben. Az már más kérdés, hogy az intézkedés piactorzító hatása egyre súlyosabb ellátási problémákhoz és üzemanyaghiányhoz vezetett, végül pedig az árstop 2022. decemberi kivezetését is kikényszerítette.

22nov

A jelentős árkülönbség elsősorban annak tudható be, hogy egészen eltérő pályát ír le a két üzemanyagtípus finomítói prémiumának alakulása; míg a benzin esetében tulajdonképpen már az iráni konfliktus kitörése előtti szinten járunk, addig

a dízel finomításának ára valósággal kilőtt, és az elmúlt napokban ismét az új történelmi csúcs irányába mozdult el.

A példátlan dízelpiaci szűkösséggel és annak a magyar gázolajárakra és ellátási helyzetre gyakorolt hatásával több elemzésben is részletesen foglalkoztunk, többek között itt.

neste
Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoskék). Forrás: Neste
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