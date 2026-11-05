Riadót fújt az amerikai kormány: jelenleg is folyamatos kiberfenyegetés éri az ipari hűtőrendszereket

Az amerikai hatóságok csütörtöki közleményükben arra figyelmeztettek, hogy jelenleg is folyamatos kiberfenyegetés éri az ipari hűtőrendszereket. A hivatalos tájékoztatás szerint minden olyan vállalatnak és intézménynek potenciális célpontként kell tekintenie magára, amelynek a működése ezekre a berendezésekre épül.

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A csütörtöki riasztás egyértelművé teszi, hogy

az ipari hűtést alkalmazó szervezeteknek jelenleg is aktív kibertámadások kockázatával kell számolniuk.

A tisztviselők külön hangsúlyozták, hogy a fenyegetés jellege miatt minden érintett szereplőnek abból kell kiindulnia, hogy a saját rendszereit is célba vehetik a támadók.

Az utóbbi hetekben példátlan kibertámadási hullámmal küzdenek a vállalatok világszerte, miután a mesterséges intelligencia jelentősen felgyorsította és kifinomultabbá tette a hackerek módszereit. A feltört szupermarketi hűtőktől a rekordméretű kriptovaluta-lopásokig terjedő incidensek miatt az informatikai részlegek túlterheltek, a cégek pedig kénytelenek maguk is AI-alapú védelmi rendszerekbe fektetni a folyamatosan felbukkanó sebezhetőségek befoltozása érdekében.

Forrás: Reuters

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