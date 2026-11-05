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Több mint 25 ezer magyar autósnak kell búcsút intenie a zöld rendszámnak – ráadásul fizetniük is kell érte
Üzlet

Több mint 25 ezer magyar autósnak kell búcsút intenie a zöld rendszámnak – ráadásul fizetniük is kell érte

Portfolio
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Legkésőbb november 30-ig le kell cserélniük járművük zöld rendszámát a plug-in hibrid autók tulajdonosainak. Aki elmulasztja a határidőt, december 1-jétől már nem vehet részt a közúti forgalomban, mivel közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja az okmányokat, és kezdeményezi az autó forgalomból történő kivonását.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a kötelezettség jelenleg még több mint 25 ezer autóst érint.

A cserét a kormányablakokban lehet intézni előzetes időpontfoglalással vagy helyszíni sorszámhúzással.

Rendkívüli nyitvatartást egyelőre nem vezetnek be, de a hatóságok kérik a tulajdonosokat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az ügyintézést.

A járműtulajdonosok kétféle megoldás közül választhatnak. Az első az átrendszámozás, amelynek során az autó teljesen új, fehér alapszínű rendszámot kap. Ennek költsége 11 475 forint, amihez hozzáadódik az új forgalmi engedély 6000 forintos díja.

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A másik lehetőség a karakterazonos csere, amikor a tulajdonos megtartja a korábbi betű- és számkombinációt, de már fehér alapon kapja meg a táblákat. Ennek díja 16 605 forint, és ebben az esetben nem kell új forgalmi engedélyt kiállítani. Fontos azonban, hogy az egyedi gyártás időigényes, ezért ezt a folyamatot érdemes minél hamarabb elindítani.

Az új rendszám átvétele után a tulajdonosnak saját hatáskörben kell értesítenie a változásról a biztosítóját, az autópálya-matrica miatt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t (NÚSZ), valamint az érintett parkolótársaságokat és – amennyiben releváns – a lízingbeadót.

A hálózatról tölthető, 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt hibridek zöld rendszámának kivezetéséről 2024-ben született döntés. A lépést az indokolta, hogy a gyakorlati tapasztalatok szerint ezeknek a járműveknek a tényleges környezetvédelmi teljesítménye gyakran elmarad a korábban feltételezettől. A 2024. szeptember 1-jén életbe lépett szabályozás értelmében új zöld rendszámot már csak a tisztán elektromos és egyéb nulla emissziós járművek kaphatnak, a korábban kiadott hibrid rendszámok cseréjére pedig kétéves átmeneti időszakot biztosítottak.

A szigorítás a tisztán elektromos (5E) és a nulla emissziós (5Z) járműveket nem érinti. Ezek az autók továbbra is jogosultak a zöld rendszámra, és megmaradnak a hozzájuk kapcsolódó adó- és illetékkedvezmények, köztük a gépjárműadó, a cégautóadó, a visszterhes vagyonátruházási illeték és a regisztrációs adó alóli mentesség is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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