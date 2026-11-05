Új ellensége lett az amerikai AI-forradalomnak: a helyi választó

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Az amerikai választásokon az adatközpontok építése politikai üggyé vált, ami lassabbá és drágábbá teheti az AI-infrastruktúra kiépítését. Az NBC exit pollja szerint a válaszadók közel négyötöde ellenzi, hogy ilyen létesítmény épüljön a lakókörnyezetében, csaknem 60 százalékuk pedig fontos vagy meghatározó szempontnak tartotta a kérdést a szavazásnál. Több államban, köztük Ohióban, Texasban és Georgiában is jól szerepeltek a gyors adatközpont-építést bíráló jelöltek. A Brookings szerint moratóriumok, szigorúbb engedélyezés, új adók és a hálózatfejlesztési költségek fejlesztőkre terhelése is következhet. A technológiai cégeknek így a chipek, az áram és a finanszírozás mellett a helyi közösségek támogatását is meg kell szerezniük.

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A TechCrunch beszámolója szerint az adatközpontok több államban is választási üggyé váltak. A cikkben idézett NBC exit poll alapján a válaszadók csaknem 80 százaléka ellenezte, hogy adatközpont épüljön a lakókörnyezetében, közel 60 százalékuk pedig fontos vagy meghatározó tényezőnek nevezte a kérdést a szavazatánál. Ez arra utal, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése ma már nem pusztán technológiai vagy befektetési ügy, hanem helyi közösségi, energia- és környezetpolitikai konfliktus is.

Politikai kockázattá vált az adatközpont-építés

A választási eredmények után a fejlesztők számára az egyik legnagyobb kérdés az lett, hogy hol és milyen feltételekkel épülhetnek meg a következő nagy AI-adatközpontok. A TechCrunch szerint több államban, köztük Ohióban, Texasban, Georgiában, Michiganben, Maine-ben, Nevadában és Dél-Karolinában, sikerrel szerepeltek olyan jelöltek, akik kritikus álláspontot képviseltek a gyors adatközpont-építéssel szemben. Ohióban helyi közösségek több helyen is a korlátozások mellett szavaztak, miközben az állam korábban fontos célpontja volt nagy technológiai beruházási terveknek.

A Brookings elemzése szerint

az új politikai környezet országos, állami és helyi szinten is nehezebbé teheti az adatközpont-fejlesztéseket.

A lehetséges eszközök között szerepelhetnek

az építési moratóriumok,

az automatikus, helyi jóváhagyás nélküli fejlesztési jogok korlátozása,

az adókedvezmények visszavágása,

a titoktartási megállapodások körüli nyomás erősödése

és a lakossági egyeztetések bővítése.

Ki fizesse a hálózatfejlesztést?

A konfliktus középpontjában az energia áll. Az AI-adatközpontok nagy és sokszor gyorsan növekvő villamosenergia-igénye új hálózati beruházásokat, erőművi kapacitásokat és tartalékmegoldásokat követelhet. A Brookings szerint a következő szabályozási hullám egyik kulcskérdése az lehet, hogy a technológiai cégeknek kötelezően meg kell-e fizetniük az általuk kiváltott többlet-energiaigény és hálózatfejlesztés költségeit, ahelyett, hogy ezek részben a helyi fogyasztók számláiban jelennének meg.

Ez ma még nem mindenhol kötelező erejű szabály. A Brookings emlékeztet, hogy a meglévő előírások egy része önkéntes jellegű, illetve elsősorban jövőbeli projektekre vonatkozik. A választások utáni politikai környezet azonban ebben is fordulatot hozhat, és a hálózatfejlesztési költségek kötelező áthárítása érdemben növelheti a nagy adatközpontok beruházási és működési költségét.

Adók, engedélyek és perek nyithatnak új frontokat

A szabályozási kockázat nem merül ki az áramkérdésben. A Brookings szerint Ron Wyden demokrata szenátor olyan jövedékiadó-javaslaton dolgozik, amely a legalább 25 megawattos nagy adatközpontok bruttó bevételeit terhelné, a bevételt pedig a digitalizáció miatt kiszoruló munkavállalók támogatására fordítanák. Emellett egyes államokban az adatközponti berendezések beszerzésére adott forgalmiadó-mentességek visszavonása is napirendre kerülhet, ami a gazdaságfejlesztési érvek és az adóigazságossági szempontok közötti vitát erősítheti.

Az engedélyezésben szintén szigorodhat a környezet.

A Brookings példaként említi a virginiai Prince William megyét, ahol a 90 napos türelmi időszak után megszüntetik az adatközpontok automatikus jóváhagyását. Ez azt jelenti, hogy a helyi döntéshozók nagyobb beleszólást kaphatnak abba, milyen projektek épülhetnek meg.

Közben a Trump-adminisztráció a Brookings szerint szövetségi tulajdonú területeken is ösztönözné adatközpontok építését, például Arizonában, Oregonban, Utahban és Nevadában. Ez a fejlesztőknek adminisztratív könnyítést jelenthet, a helyi közösségek viszont úgy értelmezhetik, hogy Washington a helyi engedélyezés megkerülésével próbálja gyorsítani az AI-infrastruktúra kiépítését.

A jogi kockázatok is nőnek. A TechCrunch és a Brookings egyaránt kiemeli az xAI memphisi adatközpontját, ahol gázturbinákat használnak az energiaellátáshoz. A Brookings kiemeli, hogy az NAACP nonprofit polgárjogi szervezet keresetet indított az ügyben, a Clean Air Act megsértésére és a környező lakosság egészségügyi kockázataira hivatkozva. Ez jól mutatja, hogy az adatközpontok már láthatatlan digitális háttér-infrastruktúrából ipari létesítményként kerülnek a közvitába, mivel áramot, földterületet, vízkapacitást és hálózati fejlesztéseket igényelnek.

Drágább és lassabb lehet az AI-infrastruktúra

A technológiai cégek számára a legfontosabb következmény az lehet, hogy romlik az adatközpont-építések kiszámíthatósága. Ha több állam vagy önkormányzat moratóriumot vezet be, szigorítja a zónaszabályokat, megszünteti az automatikus engedélyezést, adókat vet ki, vagy a fejlesztőkre terheli a hálózatfejlesztési költségeket, akkor

az AI-infrastruktúra kiépítése lassabbá és drágábbá válhat.



A The Verge friss összesítése szerint a nagy technológiai cégek továbbra sem mutatnak érdemi önmérsékletet az AI-infrastruktúra-költésekben, miközben a befektetők egyre határozottabban érdeklődnek, mikor térülhetnek meg a rekordméretű adatközpont-beruházások.

A Portfolio is írt arról, hogy a választási eredmények után az elemzők szigorúbb technológiai szabályozástól tartanak, különösen az AI és a kriptovaluták területén, Texas és Georgia pedig az adatközpont-beruházások kiemelt súlya miatt került a befektetői figyelem középpontjába.

Ez nem feltétlenül jelenti az amerikai AI-beruházási hullám végét, de átrendezheti a kockázatokat.

A piaci kérdés eddig főként az volt, hogy a nagy technológiai cégek képesek-e elegendő chipet, áramot és finanszírozást szerezni. A választások után ehhez egy negyedik tényező is felzárkózott, mégpedig az, hogy meg tudják-e szerezni a helyi közösségek és szabályozók hozzájárulását.

Európából és Magyarországról nézve a tanulság egyértelmű. Az AI-infrastruktúra nem választható le az energiapolitikáról, a vízgazdálkodásról, a hálózatfejlesztésről és a helyi társadalmi elfogadottságról. Aki adatközpontot épít, egyszerre indít technológiai beruházást és hosszú távú ipari-infrastrukturális projektet.

Címlapkép forrása: Natalie Behring/Getty Images