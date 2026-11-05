Új ellensége lett az amerikai AI-forradalomnak: a helyi választó

A TechCrunch beszámolója szerint az adatközpontok több államban is választási üggyé váltak. A cikkben idézett NBC exit poll alapján a válaszadók csaknem 80 százaléka ellenezte, hogy adatközpont épüljön a lakókörnyezetében, közel 60 százalékuk pedig fontos vagy meghatározó tényezőnek nevezte a kérdést a szavazatánál. Ez arra utal, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése ma már nem pusztán technológiai vagy befektetési ügy, hanem helyi közösségi, energia- és környezetpolitikai konfliktus is.
Politikai kockázattá vált az adatközpont-építés
A választási eredmények után a fejlesztők számára az egyik legnagyobb kérdés az lett, hogy hol és milyen feltételekkel épülhetnek meg a következő nagy AI-adatközpontok. A TechCrunch szerint több államban, köztük Ohióban, Texasban, Georgiában, Michiganben, Maine-ben, Nevadában és Dél-Karolinában, sikerrel szerepeltek olyan jelöltek, akik kritikus álláspontot képviseltek a gyors adatközpont-építéssel szemben. Ohióban helyi közösségek több helyen is a korlátozások mellett szavaztak, miközben az állam korábban fontos célpontja volt nagy technológiai beruházási terveknek.
A Brookings elemzése szerint
az új politikai környezet országos, állami és helyi szinten is nehezebbé teheti az adatközpont-fejlesztéseket.
A lehetséges eszközök között szerepelhetnek
- az építési moratóriumok,
- az automatikus, helyi jóváhagyás nélküli fejlesztési jogok korlátozása,
- az adókedvezmények visszavágása,
- a titoktartási megállapodások körüli nyomás erősödése
- és a lakossági egyeztetések bővítése.
Ki fizesse a hálózatfejlesztést?
A konfliktus középpontjában az energia áll. Az AI-adatközpontok nagy és sokszor gyorsan növekvő villamosenergia-igénye új hálózati beruházásokat, erőművi kapacitásokat és tartalékmegoldásokat követelhet. A Brookings szerint a következő szabályozási hullám egyik kulcskérdése az lehet, hogy a technológiai cégeknek kötelezően meg kell-e fizetniük az általuk kiváltott többlet-energiaigény és hálózatfejlesztés költségeit, ahelyett, hogy ezek részben a helyi fogyasztók számláiban jelennének meg.
Ez ma még nem mindenhol kötelező erejű szabály. A Brookings emlékeztet, hogy a meglévő előírások egy része önkéntes jellegű, illetve elsősorban jövőbeli projektekre vonatkozik. A választások utáni politikai környezet azonban ebben is fordulatot hozhat, és a hálózatfejlesztési költségek kötelező áthárítása érdemben növelheti a nagy adatközpontok beruházási és működési költségét.
Adók, engedélyek és perek nyithatnak új frontokat
A szabályozási kockázat nem merül ki az áramkérdésben. A Brookings szerint Ron Wyden demokrata szenátor olyan jövedékiadó-javaslaton dolgozik, amely a legalább 25 megawattos nagy adatközpontok bruttó bevételeit terhelné, a bevételt pedig a digitalizáció miatt kiszoruló munkavállalók támogatására fordítanák. Emellett egyes államokban az adatközponti berendezések beszerzésére adott forgalmiadó-mentességek visszavonása is napirendre kerülhet, ami a gazdaságfejlesztési érvek és az adóigazságossági szempontok közötti vitát erősítheti.
Az engedélyezésben szintén szigorodhat a környezet.
A Brookings példaként említi a virginiai Prince William megyét, ahol a 90 napos türelmi időszak után megszüntetik az adatközpontok automatikus jóváhagyását. Ez azt jelenti, hogy a helyi döntéshozók nagyobb beleszólást kaphatnak abba, milyen projektek épülhetnek meg.
Közben a Trump-adminisztráció a Brookings szerint szövetségi tulajdonú területeken is ösztönözné adatközpontok építését, például Arizonában, Oregonban, Utahban és Nevadában. Ez a fejlesztőknek adminisztratív könnyítést jelenthet, a helyi közösségek viszont úgy értelmezhetik, hogy Washington a helyi engedélyezés megkerülésével próbálja gyorsítani az AI-infrastruktúra kiépítését.
A jogi kockázatok is nőnek. A TechCrunch és a Brookings egyaránt kiemeli az xAI memphisi adatközpontját, ahol gázturbinákat használnak az energiaellátáshoz. A Brookings kiemeli, hogy az NAACP nonprofit polgárjogi szervezet keresetet indított az ügyben, a Clean Air Act megsértésére és a környező lakosság egészségügyi kockázataira hivatkozva. Ez jól mutatja, hogy az adatközpontok már láthatatlan digitális háttér-infrastruktúrából ipari létesítményként kerülnek a közvitába, mivel áramot, földterületet, vízkapacitást és hálózati fejlesztéseket igényelnek.
Drágább és lassabb lehet az AI-infrastruktúra
A technológiai cégek számára a legfontosabb következmény az lehet, hogy romlik az adatközpont-építések kiszámíthatósága. Ha több állam vagy önkormányzat moratóriumot vezet be, szigorítja a zónaszabályokat, megszünteti az automatikus engedélyezést, adókat vet ki, vagy a fejlesztőkre terheli a hálózatfejlesztési költségeket, akkor
az AI-infrastruktúra kiépítése lassabbá és drágábbá válhat.
A The Verge friss összesítése szerint a nagy technológiai cégek továbbra sem mutatnak érdemi önmérsékletet az AI-infrastruktúra-költésekben, miközben a befektetők egyre határozottabban érdeklődnek, mikor térülhetnek meg a rekordméretű adatközpont-beruházások.
A Portfolio is írt arról, hogy a választási eredmények után az elemzők szigorúbb technológiai szabályozástól tartanak, különösen az AI és a kriptovaluták területén, Texas és Georgia pedig az adatközpont-beruházások kiemelt súlya miatt került a befektetői figyelem középpontjába.
Ez nem feltétlenül jelenti az amerikai AI-beruházási hullám végét, de átrendezheti a kockázatokat.
A piaci kérdés eddig főként az volt, hogy a nagy technológiai cégek képesek-e elegendő chipet, áramot és finanszírozást szerezni. A választások után ehhez egy negyedik tényező is felzárkózott, mégpedig az, hogy meg tudják-e szerezni a helyi közösségek és szabályozók hozzájárulását.
Európából és Magyarországról nézve a tanulság egyértelmű. Az AI-infrastruktúra nem választható le az energiapolitikáról, a vízgazdálkodásról, a hálózatfejlesztésről és a helyi társadalmi elfogadottságról. Aki adatközpontot épít, egyszerre indít technológiai beruházást és hosszú távú ipari-infrastrukturális projektet.
Címlapkép forrása: Natalie Behring/Getty Images
Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van
Aggasztó kép a jövő társadalmainak egyik legfájdalmasabb problémájáról.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Vége lehet a bankok aranykorának: demokrata szigort hozhat a hatalomátvétel Amerikában
A demokraták a várakozások szerint nem fognak kesztyűs kézzel bánni a pénzintézetekkel.
Több tízezer embernek kell kicserélnie a személyi igazolványát – figyelmeztet a minisztérium
Lehet, hogy önnek is új iratokra lesz szüksége, azonnal lépni kell!
Megérkeztek az influenza elleni vakcinák: mutatjuk, kik kaphatják ingyen az oltást
Nem érdemes megvárni a járvány kezdetét.
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.