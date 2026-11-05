Új pénzügyi funkciót vezet be az Anthropic a csúcsmodelljében

A fejlesztést elsőként az Egyesült Államokban vezetik be, ahol
A Pro, a Max és az Ultra előfizetéssel rendelkező felhasználók próbálhatják ki a rendszert.
Az új funkció révén az ügyfelek a pénzügyi alkalmazások és a bankok összekapcsolására szolgáló Plaid szolgáltatáson keresztül köthetik össze a bankszámláikat és a bankkártyáikat a chatbottal.
Az összekapcsolás után a felhasználók egyszerű, hétköznapi nyelven kérdezhetik meg a Claude-ot az aktuális egyenlegükről, a költéseikről vagy éppen a fizetendő számláikról. Az Anthropic hangsúlyozta, hogy a rendszer kizárólag olvasási jogosultságot kap a pénzügyi adatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a chatbot nem tud pénzt utalni, kezelni vagy befektetni, és a fejlesztők nem is arra szánták az eszközt, hogy befektetési tanácsokat adjon.
A vállalat az adatvédelmi szempontokra is külön kitért a bejelentésben. Eszerint a személyes pénzügyi felület teljesen mentes a reklámoktól és a szponzorált ajánlatoktól, az itt folytatott beszélgetéseket pedig az Anthropic nem használja fel a mesterségesintelligencia-modelljeinek betanításához.
Forrás: Reuters
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