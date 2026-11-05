6°C derült, párás
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 35
247 153
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Új pénzügyi funkciót vezet be az Anthropic a csúcsmodelljében
Üzlet

Új pénzügyi funkciót vezet be az Anthropic a csúcsmodelljében

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Személyes pénzügyek nyomon követésére alkalmas funkcióval bővíti a Claude nevű mesterségesintelligencia-alapú chatbotját az Anthropic. A tőzsdei bevezetés (IPO) előtt álló vállalat csütörtöki bejelentése szerint az újítás még a héten elérhetővé válik béta verzióban a fizetős csomagot használók számára. Hasonló témákról lesz szó a november 26-ai AI & Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A fejlesztést elsőként az Egyesült Államokban vezetik be, ahol

A Pro, a Max és az Ultra előfizetéssel rendelkező felhasználók próbálhatják ki a rendszert.

Az új funkció révén az ügyfelek a pénzügyi alkalmazások és a bankok összekapcsolására szolgáló Plaid szolgáltatáson keresztül köthetik össze a bankszámláikat és a bankkártyáikat a chatbottal.

Az összekapcsolás után a felhasználók egyszerű, hétköznapi nyelven kérdezhetik meg a Claude-ot az aktuális egyenlegükről, a költéseikről vagy éppen a fizetendő számláikról. Az Anthropic hangsúlyozta, hogy a rendszer kizárólag olvasási jogosultságot kap a pénzügyi adatokhoz. Ez azt jelenti, hogy a chatbot nem tud pénzt utalni, kezelni vagy befektetni, és a fejlesztők nem is arra szánták az eszközt, hogy befektetési tanácsokat adjon.

Még több Üzlet

Ez már pánik: több mint 5 százalékos zuhanásban a Nasdaq

Riadót fújt az amerikai kormány: jelenleg is folyamatos kiberfenyegetés éri az ipari hűtőrendszereket

Jön a kormány nagy biztosítási csomagja

A vállalat az adatvédelmi szempontokra is külön kitért a bejelentésben. Eszerint a személyes pénzügyi felület teljesen mentes a reklámoktól és a szponzorált ajánlatoktól, az itt folytatott beszélgetéseket pedig az Anthropic nem használja fel a mesterségesintelligencia-modelljeinek betanításához.

AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Ez már pánik: több mint 5 százalékos zuhanásban a Nasdaq
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility