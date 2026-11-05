Vérengzés volt az amerikai tőzsdéken

Már második napja tart a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények mélyrepülése, amely elsősorban a félvezetőgyártókat és az adatközpont-üzemeltetőket sújtja. A befektetők attól tartanak, hogy a demokraták amerikai félidős választásokon elért látványos térnyerése lelassíthatja az adatközpontok kiépítését.

A piaci pesszimizmus hátterében az áll, hogy a Demokrata Párt a Kongresszus mindkét házában többséget szerezhet, miközben több kulcsfontosságú kormányzóválasztást is megnyert. A befektetői aggodalmakat tovább fűtötte Bernie Sanders vermonti szenátor szerda esti X-bejegyzése, amelyben

a politikus országos moratóriumot sürgetett az új adatközpontok építésére.

A demokratákkal együtt szavazó független szenátor szerint az amerikaiak nem akarják, hogy a technológiai óriáscégek vezetői tönkretegyék a környezetet, munkahelyeket számoljanak fel, és veszélybe sodorják az emberiség jövőjét.

A politikai kockázatok hatására csütörtökön a chipgyártók közül a Broadcom és az Nvidia árfolyama egyaránt 8 százalékkal esett, míg a szoftveripari óriás Oracle papírjai 7 százalékot veszítettek értékükből. Bár a Qualcomm a várakozásokat felülmúló negyedéves gyorsjelentést tett közzé, a gyengébb előrejelzés miatt a vállalat részvényei 10 százalékkal zuhantak. A szektort tömörítő iShares Semiconductor ETF (SOXX) több mint 10 százalékos mínuszba került, ami a koronavírus-járvány 2020. márciusi kitörése óta a legrosszabb napi teljesítményt jelenti az alap számára.

A kifejezetten AI-alapú felhőszolgáltatásokra szakosodott vállalatok sem kerülték el az eladási hullámot, mivel az egyes tagállamokban született választási eredmények nyomán erősödik a szektorral szembeni politikai ellenállás. A CoreWeave árfolyama 11 százalékkal csökkent, a Nebius és az Iren papírjai pedig egyaránt 16 százalékos veszteséget könyvelhettek el.

Tim Holland, az Orion befektetési igazgatója szerint a piaci szereplők most kivárnak, hogy pontosabban felmérhessék a félidős választások hatását a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási ciklusra. A szakember emlékeztetett arra, hogy az elmúlt három évben ez a terület volt a gazdasági növekedés legfőbb motorja, így a befektetők jelenleg a szövetségi és állami szinten is rendkívül sikeresen szereplő párt jövőbeli retorikáját és politikai irányvonalát igyekeznek kiismerni.

(CNBC)