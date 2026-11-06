A Big Tech nem lassít az AI-adatközpontokkal, pedig a megtérülés még nem látszik

A lap szerint ez csak a rövid távú kép. A négy nagyvállalat a következő évekre legalább 1000 milliárd dollárnyi további költési kötelezettséget is vállalt vagy készített elő. A probléma nem az, hogy a cégek ne növekednének, hanem az, hogy a mesterségesintelligencia-beruházások megtérülése továbbra sem látszik olyan világosan, mint amilyen gyorsan a kiadások emelkednek.
A bevétel nő, de a költségek még gyorsabban szaladhatnak
A Big Tech legfrissebb gyorsjelentései alapján a fő üzletágak továbbra is erősek. Az Amazon öt éve nem látott növekedésről számolt be, a Meta hirdetési bevételei erőteljesen emelkednek, a Google Cloud bevétele pedig egy év alatt több mint megduplázódott. A The Verge értelmezése szerint azonban ez sem biztos, hogy elég a mesterséges intelligenciára fordított tőkeigény igazolásához.
A legkényesebb példa az Alphabet. A Google anyavállalatánál Philipp Schindler, a cég kereskedelmi vezetője a gyorsjelentési konferenciahíváson elismerte, hogy
az AI Mode-lekérdezések erőteljes növekedése hatással volt a bevételekre, mivel ennél a szolgáltatásnál alacsonyabb monetizációt tapasztaltak.
A Google keresési hirdetési bevétele a harmadik negyedévben 12 százalékkal nőtt, szemben az előző év azonos időszakában mért 17 százalékos bővüléssel.
Ez kellemetlen helyzetbe hozza a vállalatot. A Google keresőüzletága eddig stabil bevételi bázist adott, ezért a befektetők könnyebben elfogadták az agresszív AI-költéseket. Most viszont éppen az AI-alapú keresés kezdhet nyomást gyakorolni erre az alapüzletágra, miközben az új szolgáltatás üzleti modellje még nem bizonyított.
Az Amazon és az Alphabet még többet költene
A cégek vezetői egyelőre nem lassításról beszélnek. Az Alphabet az idén 195–205 milliárd dollár közötti beruházási kiadással számol, és pénzügyi vezetője szerint 2027-ben is jelentős további növekedés várható. Az Amazon idén 220 milliárd dollárnyi beruházási kiadást tervez, Andy Jassy vezérigazgató pedig azt jelezte, hogy 2027-ben ennél is érdemben többet költenének.
A Meta 2026-ra 135–145 milliárd dollár közötti beruházási kiadással számolhat, és a nagy pénzügyi intézmények a The Verge szerint jövőre további emelkedésre számítanak. Mark Zuckerberg közben arról beszélt, hogy a Muse nevű agentikus AI-program csak akkor válhat nyereségessé, ha a vállalat le tudja szorítani a számítási költségeket. Ehhez a Meta a következő évben tízszeres hatékonyságjavulást vár, ami a cégvezető szerint jelentős beruházást igényel.
A Wall Street türelme sem végtelen
A befektetők több mint három éven át viszonylag nagy türelemmel fogadták az AI-kiadások emelkedését, a The Verge szerint azonban most
egyre sürgetőbb kérdéssé válik, mikor látszik majd a beruházások megtérülése.
A technológiai részvények a múlt héten érezhető nyomás alá kerültek, miután a piac látványosabban kezdte számon kérni az AI-beruházások költségét és bizonytalan hozamát. Az Alphabet részvénye például a The Verge szerint egyetlen nap alatt 13 százalékot esett, ami a vállalat történetének legnagyobb egynapos árfolyamvesztése volt.
A Microsoft valamelyest kivételnek tűnt, mivel negyedéves beruházási kiadása 45,2 milliárd dollár lett, szemben az 50 milliárd dolláros várakozással. A lap szerint azonban ez nem megszorításból fakadt, hanem harmadik félhez köthető kapacitáskésésekből. A vállalat eddig kivételnek számított a nagy felhőszolgáltatók között, mert nem vont be hitelforrást az AI-infrastruktúra kiépítésének finanszírozására. Ez változott meg a 25 milliárd dolláros, tíz részből álló kötvénykibocsátással, amely azt jelzi, hogy még a legerősebb mérlegű technológiai cégek is egyre több külső forrást vonhatnak be az infrastruktúra-verseny finanszírozásába.
A költségnyomás nem csak a legnagyobb platformcégeknél látszik. Az Anthropic frissített tőzsdei dokumentációja alapján a startup negyedéves árbevétele 17 milliárd dollárra nőtt, de számítási költségei 17,5 milliárd dollárt tettek ki. A cég emellett közel 900 milliárd dollárnyi jövőbeli számítási és infrastrukturális költségvállalást is tett, és saját adatközpontok építését tervezi.
A portál szerint e kötelezettségek egy része a Google-nél landolhat TPU-vásárlások formájában, de ezek a szerződések nem jelentenek azonnali készpénzbevételt a Google számára, miközben a hardver kiépítésének költségét előre kell finanszíroznia.
Kívülről erőszakolhatják ki a lassítást
A legfontosabb tanulság az, hogy a Big Tech egyelőre nem saját elhatározásból lassítaná az AI-adatközponti beruházásokat. A cégek vezetői továbbra is történelmi lehetőségről beszélnek, miközben
a befektetők egyre pontosabb választ várnak arra, mikor és hogyan térülhet meg a hatalmas tőkeigényű infrastruktúra.
Ez összekapcsolódik az amerikai félidős választások után erősödő adatközpont-ellenes politikai hullámmal. A The Verge szerint a Wall Street akár abban is bízhat, hogy a félidős választások demokrata hulláma külső féket jelenthet a Big Tech költekezésére, de a nagyvállalatok eredményhívásain a választási kockázat a cikk szerint nem került elő.
Ha a technológiai cégek nem vesznek vissza a költési tempóból, akkor a féket egyre inkább a szabályozók, a helyi közösségek, az energiahálózati korlátok vagy végső soron a tőkepiac húzhatja be.
A befektetői kérdés ezért már nemcsak az, hogy az AI képes-e új bevételi forrásokat teremteni, hanem az is, hogy a technológiai óriások mennyi ideig tudják finanszírozni a versenyt, mielőtt a megtérülési kényszer, a politikai ellenállás vagy az infrastruktúra fizikai korlátai beleszólnak a tempóba.
Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images
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