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Az autóipar megmentéséért tüntetnek Győrben
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Az autóipar megmentéséért tüntetnek Győrben

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Nemzetközi szakszervezeti tüntetést tartanak november 9-én Győrben az európai autóipar megmentéséért és a munkahelyek megőrzéséért - írja a 24.hu. A demonstráción a magyar érdekvédelmi szervezetek mellett több környező ország képviselői is felszólalnak a kilátásba helyezett gyárbezárások és leépítések ellen.

A szervezők közleménye szerint a hétfő délelőtt fél tizenkettőre, a győri Audi Aréna elé meghirdetett megmozdulás célja, hogy határozott üzenetet küldjenek az európai döntéshozóknak és a befektetőknek.

A szakszervezetek a létszámleépítések, a gyárbezárások és a beruházások visszafogása ellen tiltakoznak,

követelve az európai autóipari munkahelyek megtartását, valamint a munkakörülmények eddigi színvonalának megőrzését.

A tét hatalmas, a felmérések szerint ugyanis az európai munkavállalók 6-7 százaléka dolgozik a járműiparban, ami mintegy 14 millió ember megélhetését biztosítja. A győri eseményen a hazai szakszervezetek képviselőihez osztrák, német, cseh, szlovák, lengyel és szlovén delegációk vezetői, illetve tagjai is csatlakoznak. A közös fellépés súlyát jelzi, hogy a tüntetésen részt vesz Judith Kirton-Darling, az IndustriAll európai szakszervezeti szövetség főtitkára is.

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Az érdekvédelmi szervezetek aggodalmát a szektorban zajló folyamatos leépítések táplálják. A Magyarországon is gyártókapacitással rendelkező Schaeffler például nemrég jelentette be, hogy újabb 3460 munkahelyet szüntet meg, és öt európai telephelyét is bezárja. Az autóipari beszállító döntése különösen annak fényében súlyos, hogy a vállalat 2024 novemberében már bejelentette 4700 európai álláshely felszámolását.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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