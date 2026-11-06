Az autóipar megmentéséért tüntetnek Győrben

A szervezők közleménye szerint a hétfő délelőtt fél tizenkettőre, a győri Audi Aréna elé meghirdetett megmozdulás célja, hogy határozott üzenetet küldjenek az európai döntéshozóknak és a befektetőknek.
A szakszervezetek a létszámleépítések, a gyárbezárások és a beruházások visszafogása ellen tiltakoznak,
követelve az európai autóipari munkahelyek megtartását, valamint a munkakörülmények eddigi színvonalának megőrzését.
A tét hatalmas, a felmérések szerint ugyanis az európai munkavállalók 6-7 százaléka dolgozik a járműiparban, ami mintegy 14 millió ember megélhetését biztosítja. A győri eseményen a hazai szakszervezetek képviselőihez osztrák, német, cseh, szlovák, lengyel és szlovén delegációk vezetői, illetve tagjai is csatlakoznak. A közös fellépés súlyát jelzi, hogy a tüntetésen részt vesz Judith Kirton-Darling, az IndustriAll európai szakszervezeti szövetség főtitkára is.
Az érdekvédelmi szervezetek aggodalmát a szektorban zajló folyamatos leépítések táplálják. A Magyarországon is gyártókapacitással rendelkező Schaeffler például nemrég jelentette be, hogy újabb 3460 munkahelyet szüntet meg, és öt európai telephelyét is bezárja. Az autóipari beszállító döntése különösen annak fényében súlyos, hogy a vállalat 2024 novemberében már bejelentette 4700 európai álláshely felszámolását.
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