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Dúl az AI-háború: hátat fordított riválisának az amerikai szoftveróriás
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Dúl az AI-háború: hátat fordított riválisának az amerikai szoftveróriás

Portfolio
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Fokozatosan leépíti az Oracle-től bérelt mesterségesintelligencia-kapacitásait a Microsoft. A döntés hátterében az áll, hogy a szoftveróriás felülvizsgálja a több milliárd dollár értékű felhőalapú együttműködéseit, és a jelenlegi hardverek már nem felelnek meg a vállalat műszaki elvárásainak - tudósított a Bloomberg.

Belső információk szerint a Microsoft nem hosszabbította meg a lejáró szerződését, és az elmúlt hónapokban fokozatosan elkezdte lekapcsolni az Oracle-től bérelt számítási kapacitásokat. A két vállalat még 2023-ban állapodott meg arról, hogy az Oracle szerverekkel támogatja a Bing keresőmotor MI-alapú változatának működését. Akkoriban ez a lépés jól mutatta, milyen súlyos számításikapacitás-hiány jellemzi a szektort, hiszen a Microsoft egy közvetlen riválisától kényszerült erőforrásokat bérelni.

A szakítás fő oka, hogy a bérelt infrastruktúra idővel egyre kevésbé bizonyult hasznosnak a Microsoft számára.

Az Oracle szerverei ugyanis régebbi generációs Nvidia chipeket használtak, amelyek már nem feleltek meg a megrendelő igényeinek. A Microsoft nem kívánta kommentálni az értesüléseket, az Oracle szóvivője viszont hangsúlyozta, hogy az MI-infrastruktúrájuk iránt továbbra is erős a kereslet, beleértve a korábbi generációs grafikus processzorokat (GPU-kat) is. Közlésük szerint szeptemberben még a négyéves GPU-kra szóló szerződéseket is az eredeti árnál húsz százalékkal drágábban tudták megújítani más ügyfelekkel.

A mostani lépés egy szélesebb körű stratégiai irányváltás része. A Microsoft korábban több mint 80 milliárd dollár értékben kötött szerződéseket különböző feltörekvő, kifejezetten MI-re szakosodott felhőszolgáltatókkal – köztük a CoreWeave, az Nscale és a Nebius vállalatokkal – a saját fejlesztéseinek támogatására.

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A cégvezetés azonban egyre elégedetlenebbé vált a magas költségek és a rendszeres csúszások miatt, ezért az utóbbi hónapokban szigorították az adatközpont-projektek felügyeletét, és kihátráltak a túl kockázatosnak ítélt ügyletekből.

Az Oracle felhőüzletága 2023 óta rohamosan bővült, nagyrészt az olyan technológiai óriásokkal kötött MI-szerződéseknek köszönhetően, mint az OpenAI vagy a Meta. A 2026 májusában zárult pénzügyi évben ez a divízió 18 milliárd dolláros bevételt termelt, így a vállalatot sokáig a mesterségesintelligencia-forradalom egyik fő nyerteseként tartották számon. Az új adatközpontok építésével járó hatalmas beruházási költségek (capex) miatt azonban a cég szabad cash flow-ja negatívba fordult, ami komoly aggodalmat váltott ki a befektetőkből, így az Oracle részvényei a június 1-jén elért 248,15 dolláros idei csúcshoz képest már értékük több mint felét elvesztették.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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