Egyre lejjebb a magyar tőzsde

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,2 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,4 százalékot esett, az OTP árfolyama 1,6 százalékos mínuszban áll.
Míg a Mol árfolyama 2,4 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 8 árfolyama emelkedik, 8 pedig esik. A legnagyobb mértékben az Opus árfolyama emelkedik, 3,5 százalékkal került feljebb, az Appeninn papírja viszont ma a leggyengébb, 5,5 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 13,88 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: saidauita
Címlapkép forrása: Portfolio
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