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Egyre lejjebb a magyar tőzsde
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Egyre lejjebb a magyar tőzsde

Portfolio
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Péntek kora délután már 1,2 százalékos mínuszban van a magyar tőzsde, a nemzetközi átlaghoz képest azonban így is felülteljesítőnek mondható a hazai index.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,2 százalékos mínuszban van. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,4 százalékot esett, az OTP árfolyama 1,6 százalékos mínuszban áll.

Míg a Mol árfolyama 2,4 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapeknél vegyes a kép, a közepes méretű vállalatok részvényei közül 8 árfolyama emelkedik, 8 pedig esik. A legnagyobb mértékben az Opus árfolyama emelkedik, 3,5 százalékkal került feljebb, az Appeninn papírja viszont ma a leggyengébb, 5,5 százalékkal került lejjebb a részvényeinek az árfolyama.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 13,88 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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