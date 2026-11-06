Így épít brutális kiberhadsereget a különleges gyerekekből a világ egyik legkeményebb diktatúrája, ők hozhatták tető alá a történelmi hackertámadást

A kiválasztás már 11-12 éves korban megkezdődik. A legtehetségesebb diákokat
a saját akaratuktól függetlenül informatikai képzésre irányítják, majd 17 éves korukban az ország legjobb egyetemeire küldik őket
Ott a matematika és az idegen nyelvek mellett kriptovaluta-protokollokat, valamint külföldi hardverek visszafejtését tanulják. A többszörös rostán csak a legjobbak jutnak át, akik végül a hadsereg kiberhadviselési egységéhez kerülnek. A dél-koreai hírszerzés 2024-es becslése szerint összesen mintegy 8400-an dolgoznak ezen a területen. Azok sem vesznek el a rezsim számára, akik végül nem válnak hackerré, ők ugyanis távmunkában nyugati cégeknek fejlesztenek szoftvereket és alkalmazásokat, így termelve devizát az államnak.
A sikeres akciókat a rezsim busásan meghálálja. A katonai egységek a zsákmányolt összeg akár 30 százalékát is megtarthatják amerikai dollárban, a legjobban teljesítő szakemberek pedig akár 132 négyzetméteres fővárosi lakást is kaphatnak, ahová a szüleiket is beköltöztethetik. A kiváltságok közé tartozik a párttagság, az elit családokba való beházasodás lehetősége, valamint a külföldi – például kínai – kiküldetések, ahol szabadabban férhetnek hozzá az internethez. A hivatalos terminológia szerint "tudósként" vagy "kutatóként" számon tartott szakembereknek a nemzetközi bűnüldözéstől sem kell tartaniuk, mivel az állami háttér teljes védettséget nyújt számukra, így a hibákból tanulva folyamatosan tökéletesíthetik a módszereiket.
A támadásokhoz és az álcázáshoz ma már alapvető eszközként használják a mesterséges intelligenciát. Az észak-koreai informatikusok fizetős ChatGPT-, DeepSeek-, Claude Code- és Cursor-fiókokkal írnak kódokat, gyártanak hamis önéletrajzokat vagy éppen fiktív személyazonosságokat. A Binance múlt havi feltörését – amelyet az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) és a blokkláncelemzők a Lazarus-csoporthoz köthető TraderTraitor nevű egységnek tulajdonítanak – szintén egy hamis állásinterjúval és egy hirdetésbe rejtett kártevővel indították, majd a kriptotőzsde saját belső MI-eszközét használták fel a rendszerek feletti irányítás átvételére.
A kiemelkedő jutalmakért azonban súlyos árat kell fizetniük a rezsimnek dolgozó informatikusoknak, különösen a külföldre vezényelt egységek tagjainak. A beszámolók szerint a szigorú katonai rendben, szűkös szállásokon élő szakemberek folyamatos megfigyelés alatt állnak, és gyakran napi tíz óránál is többet dolgoznak. A mentális terhelés és a stressz rendkívüli, mivel mindenkinek szigorú havi dollárkvótát kell teljesítenie. Aki elmarad az elvárásoktól, az megszégyenítésre és kemény büntetésekre számíthat. Ennek ellenére a kiberbűnözők egyre nagyobb célpontokra vadásznak, a Binance elleni sikeres akció pedig jól mutatja, hogy a nehezebben feltörhető rendszerek megtámadása bőségesen kifizetődik a phenjani vezetésnek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump megszólalt a zárt ajtók mögötti találkozóról: olyan megállapodás készül, ami egész Európát érinti
Szerinte mindenki elégedett lesz.
Még mindig tartják a markukat a befektetők - Így költ el több mint 3500 milliárd forintot a kormány
2027-ben már érezhető lehet a hozamcsökkenés hatása.
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat
A számok magukért beszélnek.
Elfogyott a pénz az orosz régiókban: 90 százalékkal csökkentik az elesett katonák utáni támogatást
Egyre kevesebb a pénz, egyre több az elesett katona.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: lemondhat Donald Trump egyik legközelebbi bizalmasa
Taktikai előnyt adhat az elnöknek.
Elveszítheti a hatalmát Netanjahu: meglepő szövetséggel juthat kormányalakítási megbízáshoz a riválisa
Fő kihívóját, a korábbi vezérkari főnököt, Gadi Eisenkotot javasolták miniszterelnök-jelöltnek.
A fideszes Pócs Jánost azonnali hatállyal hosszabb időre kitiltották a magyar parlamentből
Három ülésnapon sem vehet részt az ellenzéki képviselő.
Meglépi a kormány: elveszi az MMA kiemelt jogköröket a Nemzeti Kulturális Alapnál
Egy új törvényjavaslat átrendezné a botránytépázta szervezetet.
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?