Így épít brutális kiberhadsereget a különleges gyerekekből a világ egyik legkeményebb diktatúrája, ők hozhatták tető alá a történelmi hackertámadást

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A kiválasztás már 11-12 éves korban megkezdődik. A legtehetségesebb diákokat

a saját akaratuktól függetlenül informatikai képzésre irányítják, majd 17 éves korukban az ország legjobb egyetemeire küldik őket

Ott a matematika és az idegen nyelvek mellett kriptovaluta-protokollokat, valamint külföldi hardverek visszafejtését tanulják. A többszörös rostán csak a legjobbak jutnak át, akik végül a hadsereg kiberhadviselési egységéhez kerülnek. A dél-koreai hírszerzés 2024-es becslése szerint összesen mintegy 8400-an dolgoznak ezen a területen. Azok sem vesznek el a rezsim számára, akik végül nem válnak hackerré, ők ugyanis távmunkában nyugati cégeknek fejlesztenek szoftvereket és alkalmazásokat, így termelve devizát az államnak.

A sikeres akciókat a rezsim busásan meghálálja. A katonai egységek a zsákmányolt összeg akár 30 százalékát is megtarthatják amerikai dollárban, a legjobban teljesítő szakemberek pedig akár 132 négyzetméteres fővárosi lakást is kaphatnak, ahová a szüleiket is beköltöztethetik. A kiváltságok közé tartozik a párttagság, az elit családokba való beházasodás lehetősége, valamint a külföldi – például kínai – kiküldetések, ahol szabadabban férhetnek hozzá az internethez. A hivatalos terminológia szerint "tudósként" vagy "kutatóként" számon tartott szakembereknek a nemzetközi bűnüldözéstől sem kell tartaniuk, mivel az állami háttér teljes védettséget nyújt számukra, így a hibákból tanulva folyamatosan tökéletesíthetik a módszereiket.

A támadásokhoz és az álcázáshoz ma már alapvető eszközként használják a mesterséges intelligenciát. Az észak-koreai informatikusok fizetős ChatGPT-, DeepSeek-, Claude Code- és Cursor-fiókokkal írnak kódokat, gyártanak hamis önéletrajzokat vagy éppen fiktív személyazonosságokat. A Binance múlt havi feltörését – amelyet az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) és a blokkláncelemzők a Lazarus-csoporthoz köthető TraderTraitor nevű egységnek tulajdonítanak – szintén egy hamis állásinterjúval és egy hirdetésbe rejtett kártevővel indították, majd a kriptotőzsde saját belső MI-eszközét használták fel a rendszerek feletti irányítás átvételére.

A kiemelkedő jutalmakért azonban súlyos árat kell fizetniük a rezsimnek dolgozó informatikusoknak, különösen a külföldre vezényelt egységek tagjainak. A beszámolók szerint a szigorú katonai rendben, szűkös szállásokon élő szakemberek folyamatos megfigyelés alatt állnak, és gyakran napi tíz óránál is többet dolgoznak. A mentális terhelés és a stressz rendkívüli, mivel mindenkinek szigorú havi dollárkvótát kell teljesítenie. Aki elmarad az elvárásoktól, az megszégyenítésre és kemény büntetésekre számíthat. Ennek ellenére a kiberbűnözők egyre nagyobb célpontokra vadásznak, a Binance elleni sikeres akció pedig jól mutatja, hogy a nehezebben feltörhető rendszerek megtámadása bőségesen kifizetődik a phenjani vezetésnek.

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

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