Itt a fordulat: olyan AI-szigorítás jöhet Amerikában, aminek nem fognak örülni a nagy techcégek

- A készülő törvényjavaslatok egy része az adatközpontok terjeszkedése miatt emelkedő áramköltségektől védené a fogyasztókat,
- mások a fejlett MI-rendszerek független biztonsági vizsgálatát írnák elő,
- illetve tisztáznák, mikor vonhatók felelősségre a vállalatok a termékeik által okozott károkért.
A kezdeményezések fordulatot jelentenének a republikánus többség eddigi politikájához képest,
amely a lakossági ellenállás ellenére sem nem fogadott el az ágazat korlátozására vonatkozó törvényeket.
Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője, aki januártól várhatóan a többségi frakció élére kerül, csütörtökön
a növekvő energiaköltségekkel szembeni fogyasztóvédelmet nevezte 2027 egyik fő céljának.
Lori Trahan massachusettsi demokrata képviselő jelenleg a vezető MI-modellek kötelező, független biztonsági ellenőrzését és a fejlesztők felelősségének tisztázását célzó törvényjavaslatokon dolgozik.
A kedden michigani szenátorrá választott Abdul El-Sayed pedig már választási kampányában is
egy önálló MI-felügyeleti hatóság felállítását szorgalmazta.
A törvények elfogadását megnehezítheti Donald Trump elnök ellenállása, aki többször elutasította az MI kötelező szabályozására tett javaslatokat. A demokraták azonban a kongresszusi bizottságok irányításának átvételével vizsgálatokat indíthatnak és meghallgatásra idézhetik a vállalatvezetőket. Greg Casar texasi demokrata képviselő már ezen a héten az MI-cégek vezetőinek eskü alatti meghallgatását sürgette.
Zoe Lofgren kaliforniai demokrata képviselő és más bizottsági vezetők októberben tájékoztatást kértek az OpenAI-tól, az Anthropictól, a Metától, a Google-tól és a SpaceX-től a vállalatok biztonsági intézkedéseiről, valamint azokról az esetekről, amikor MI-rendszereik önállóan kezdtek műveletekbe.
Ed Mills, a Raymond James pénzügyi szolgáltató vállalat elemzője szerint
egy súlyos MI-válság kialakulása elegendő kongresszusi támogatást válthat ki az esetleges elnöki vétó felülírásához.
Ehhez a képviselőházban és a szenátusban is kétharmados többségre van szükség. A demokraták emellett évente elfogadandó törvényekbe is beilleszthetik javaslataikat.
A szabályozás szigorításával kapcsolatos aggodalmak csütörtökön jelentős árfolyamesést okoztak a technológiai részvények piacán, ahol a befektetők egyebek mellett attól is tartanak, hogy az MI-fejlesztésekre fordított hatalmas összegek idővel nem térülnek meg.
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