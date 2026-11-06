Itt a fordulat: olyan AI-szigorítás jöhet Amerikában, aminek nem fognak örülni a nagy techcégek

A mesterséges intelligencia (MI) szigorúbb szabályozását célzó törvényjavaslatok sorának előterjesztésére készülnek az amerikai demokraták a kongresszus irányításának januári átvétele után - értesült a Reuters törvényhozóktól, kongresszusi munkatársaktól és a szabályozást szorgalmazó szervezetek képviselőitől.

A készülő törvényjavaslatok egy része az adatközpontok terjeszkedése miatt emelkedő áramköltségektől védené a fogyasztókat,

mások a fejlett MI-rendszerek független biztonsági vizsgálatát írnák elő,

illetve tisztáznák, mikor vonhatók felelősségre a vállalatok a termékeik által okozott károkért.

A kezdeményezések fordulatot jelentenének a republikánus többség eddigi politikájához képest,

amely a lakossági ellenállás ellenére sem nem fogadott el az ágazat korlátozására vonatkozó törvényeket.

Chuck Schumer, a demokraták szenátusi vezetője, aki januártól várhatóan a többségi frakció élére kerül, csütörtökön

a növekvő energiaköltségekkel szembeni fogyasztóvédelmet nevezte 2027 egyik fő céljának.



Lori Trahan massachusettsi demokrata képviselő jelenleg a vezető MI-modellek kötelező, független biztonsági ellenőrzését és a fejlesztők felelősségének tisztázását célzó törvényjavaslatokon dolgozik.

A kedden michigani szenátorrá választott Abdul El-Sayed pedig már választási kampányában is

egy önálló MI-felügyeleti hatóság felállítását szorgalmazta.

A törvények elfogadását megnehezítheti Donald Trump elnök ellenállása, aki többször elutasította az MI kötelező szabályozására tett javaslatokat. A demokraták azonban a kongresszusi bizottságok irányításának átvételével vizsgálatokat indíthatnak és meghallgatásra idézhetik a vállalatvezetőket. Greg Casar texasi demokrata képviselő már ezen a héten az MI-cégek vezetőinek eskü alatti meghallgatását sürgette.

Zoe Lofgren kaliforniai demokrata képviselő és más bizottsági vezetők októberben tájékoztatást kértek az OpenAI-tól, az Anthropictól, a Metától, a Google-tól és a SpaceX-től a vállalatok biztonsági intézkedéseiről, valamint azokról az esetekről, amikor MI-rendszereik önállóan kezdtek műveletekbe.

Ed Mills, a Raymond James pénzügyi szolgáltató vállalat elemzője szerint

egy súlyos MI-válság kialakulása elegendő kongresszusi támogatást válthat ki az esetleges elnöki vétó felülírásához.

Ehhez a képviselőházban és a szenátusban is kétharmados többségre van szükség. A demokraták emellett évente elfogadandó törvényekbe is beilleszthetik javaslataikat.

A szabályozás szigorításával kapcsolatos aggodalmak csütörtökön jelentős árfolyamesést okoztak a technológiai részvények piacán, ahol a befektetők egyebek mellett attól is tartanak, hogy az MI-fejlesztésekre fordított hatalmas összegek idővel nem térülnek meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images